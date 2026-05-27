김보성

26일 부산 북구 일대에서 6.3 부산시장 선거 후보로 나선 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보 운동원들이 지지를 호소하고 있다.이 영향 탓인지 여론조사 결과의 수치가 점점 들쑥날쑥 달라지고 있다. 이날 KBS부산·한국리서치가 공표한 여론조사(부산 성인 800명, 21일~25일 닷새간, 전화면접조사, 응답률 24.2%) 내용을 보면 후보 지지도는 전재수 46%, 박형준 34%, 정이한(개혁신당) 1% 순이었다. 양강 후보 간 격차가 12%P에 달했지만, 부동층이 20%로 나왔다.이보다 이틀 전 공표한 부산일보·에이스리서치 여론조사(부산 성인 1002명, 23일~24일 이틀간, 무선ARS, 응답률 7.6%)는 반대로 박빙이다. 전 후보가 47.4%, 박 후보가 41.5%를 각각 받아 오차범위 안 백중세를 이뤘다. 정이한 후보는 3.5%, 부동층은 7.6%였다.일각에선 조사 방식과 보수·진보 과표집 등의 문제를 제기하지만 지난 3~4월과는 양상이 다르다는 게 양 캠프의 실제 판단이다. 박형준 후보 측은 격차가 좁혀지고 있다고 분석했다. 박 후보 선대위 관계자는 "막판에 견제론이 작용하고 있다. 지방권력마저 뺏기면 안 된다는 위기감이 크다"라며 "기업(스타벅스) 좌표찍기, 공소취소 특검법 등 논란에 맞서 보수가 결집할 것"이라고 말했다.전 후보 선대위 관계자도 낙관을 경계했다. 그는 두 자릿 수 차이로 이길 거로 생각한 적은 없다고 했다. 이 관계자는 "3% 부족하다는 마음으로 선거전을 펼치고 있다. 특히 상대의 지지층 결집을 조심하고 있다"라며 "다만 여론조사 우세 흐름을 지키기 위해 힘을 쏟을 것"이라고 변수 차단을 강조했다.부산대 앞에서 인터뷰한 두 유권자의 말에서도 이런 분위기가 고스란히 감지됐다. 20대라고 밝힌 정상진씨는 여전히 표심을 정하지 않았다. 그는 "난 보수 진보도 아니"라며 "투표는 하겠지만 그날 가서야 누구를 찍을지 결정할 것 같다"라고 말을 아꼈다. 가게를 운영 중인 60대 유아무개씨는 "맨날 조사해 봐야 틀리잖나. 부산은 투표함을 열어봐야 한다"라며 되레 질문하던 기자를 질책했다. 그의 말마따나 그 정확한 결과를 보여줄 선거일은 이제 딱 일주일 남았다.이 기사에 인용한 KBS·한국리서치 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%P이며, 부산일보·에이스리서치 여론조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%P다. 두 조사의 자세한 내용은 해당 언론 보도와 중앙선거여론조사심의위 누리집을 참조하면 된다.