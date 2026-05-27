이민근

이민근 국민의힘 안산시장 후보경기도 안산시장 선거 특징은 지방자치가 시작된 지난 1995년부터 지금까지 시장을 두 번 한 인물(송진섭 8대, 10대)는 있지만, 연임에 성공한 시장은 단 한 명도 없다는 점이다. 2006년까지는 국민의힘 계열과 민주 진영이 번갈아 집권했다. 그러다가 지난 2010년부터 민주 진영이 내리 3선을 했지만 2022년 선거에서 다시 국민의힘이 승리, 16년 만에 보수정당 소속 시장이 나오게 됐다.2022년 선거는 극적이었다. 181표(0.07%p)라는 근소한 차이로 당락이 결정되자 제종길 민주당 후보는 재검표를 요구했다. 하지만 표차가 179표로 줄었을 뿐 당락은 바뀌지 않았다. 민주당 소속 현직 윤화섭 후보가 컷오프(중간 탈락)된 것에 불만을 품고 탈당·무소속으로 출마하면서 표가 갈라진 게 패인으로 분석됐다. 윤 후보 본인은 6.57%라는 저조한 득표율로 3위를 기록하며 낙선했다.직전 대통령 선거 결과만 보면 이민근 후보가 당선해 '안산시장 연임 잔혹사'라는 징크스가 깨질 확률은 그리 높지 않아 보인다. 이재명 민주당 후보(현 대통령)는 안산 상록에서 55.16%, 단원에서 54.79%를 얻어, 김문수 국민의힘 후보(상록 35.15%, 단원 35.20%)를 크게 앞섰다. 보수 성향 이준석 개혁신당 후보는 상록에서 8.63%, 단원에서 8.92%를 얻었다. 이 후보와 김 후보 표를 합해도 이재명 후보의 득표율과는 많은 차이가 난다.하지만 현직이라는 프리미엄(기득권)을 무시할 수는 없다. 지난 4년 비교적 안정적으로 안산시 행정을 이끌어 왔다는 평가와 함께 92.7%의 높은 공약 이행률 또한 이민근 후보의 강점이다. 지난해 한국매니페스토실천본부가 전국 기초자치단체장을 대상으로 실시한 '공약 이행 및 정보공개 평가'에서 안산시는 공약 이행률 92.7%를 기록(전국 평균 70%)하며 최고 등급(SA)을 받은 것으로 알려졌다. 안산시를 '격전지'로 분류하는 이유다.최근 여론조사만 봐도 안산시장 선거는 치열하다. 안산 지역신문 <반월신문>이 지난 16일부터 17일까지 이틀간 리얼미터에 의뢰해 실시한 지지도 조사에서 국민의힘 이민근 후보가 43.6%, 민주당 천영미 후보가 41.2%를 기록해 2.4%p차 오차 범위 내 초접전 양상을 보였다. 그 외 '없음'은 6.5%, '잘 모름'은 8.7%였다.이 조사는 안산시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 502명을 대상으로 진행됐으며, 무선 전화 가상번호(97%)와 유선 RDD(3%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 이뤄졌다. 표본오차 95% 신뢰수준에±4.4%p이며, 응답률은 7.0%로 집계됐다. 성별, 연령별 가중치가 적용됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.