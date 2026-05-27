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26.05.27 11:17최종 업데이트 26.05.27 11:17
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성광진 대전시교육감 후보와 임전수 세종시교육감 후보가 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 공동공약발표로 ‘한국형 공공 프랩스쿨(KPPS) 설립’을 전격 선언했다.뉴스피치 김이연심 기자

6·3 지방선거 본 투표를 일주일, 사전 투표를 이틀 앞둔 27일 오전, 성광진 대전시교육감 후보와 임전수 세종시교육감 후보가 세종시청에서 공동 기자회견을 열고 양 지역 교육 상생을 위한 핵심 공약으로 '한국형 공공 프랩스쿨(KPPS, 진학 예비학교) 설립'을 전격 선언했다.

이날 두 후보는 대전과 세종에서 각각 시민사회의 단일화 과정을 거쳐 추대된 민주·진보 후보임을 분명히 한 뒤, 그동안 보수 진영의 전유물로 여겨졌던 엘리트 중심의 '수월성 교육' 담론을 혁신적으로 재해석해, 모든 학생이 가진 저마다의 탁월성을 공교육이 책임지겠다는 포부를 밝혔다.

공동 발표에 따르면, '한국형 공공 프랩스쿨'은 고등학교 과정에서 대학 진학 및 진로 설계를 위해 필요한 심화 교육과 교양을 제공하는 새로운 차원의 공공 교육 시스템이다. 세종과 대전의 양 지역에서 접근하기 좋은 '세종 공동 캠퍼스'를 설립 장소로 활용해 대규모 토목 예산을 절감하고 지리적 시너지를 극대화한다는 구상이다.

가장 눈길을 끄는 대목은 은퇴 및 현직 전문가들을 활용한 고품격 전문 교사진 확보 방안이다. 성광진 대전 교육감 후보는 "대전과 세종은 전국에서 가장 풍부한 전문 인프라를 갖춘 지역"이라며 "대덕연구단지의 석·박사 연구원, 카이스트(KAIST) 및 지역 대학 교수, 중앙부처 출신의 정책 전문가들이 은퇴 후 재능 기부 형태로 참여하는 탄탄한 강사 풀(Pool)을 구축해 타 시도와 차별화된 심화 교육을 제공하겠다"고 자신감을 비쳤다.

이날 기자회견에서 기자들의 질의에 답변하고 있는 임전수 세종시교육감 후보뉴스피치 김이연심 기자

교육과정은 미래과학 기술, 공직·행정 역량 과정을 비롯해 그동안 공교육 심화 과정에서 소외되었던 예체능 특화 탁월성 교육 과정까지 다원적으로 개설된다. 운영은 주중 야간, 주말, 방학 중 계절학기 형태로 유연하게 진행하되, 공교육 학점 인정을 위해 현직 교사가 현장에 임석하는 시스템을 도입할 예정이다.

재원 마련과 관련해 임전수 세종 교육감 후보는 "양 교육청이 적절히 예산을 분담하여 학부모 분담금이 전혀 없는 100% 무상 탁월성 교육을 실현하겠다"면서 "치솟는 사교육비 부담을 완전히 제거하고 공교육 격차를 해소하는 공공성의 원칙을 철저히 지킬 것"이라고 선언했다.

두 후보는 선언문을 통해 "이번 교육 연대는 고교 시절부터 시작되는 고질적인 수도권 인재 유출을 막기 위한 필수적인 선택"이라며 "전국의 인재들이 대전과 세종으로 찾아오도록 만드는 역동적인 공교육 성공 사례를 쓰겠다"고 공동의 의지를 피력했다.

한편, 선거를 일주일 앞두고 예측불허의 혼전세를 보이고 있는 세종시교육감 선거 판세와 관련해 임전수 후보는 솔직한 심경을 토로하기도 했다. 최근 여론조사 흐름에 대한 기자의 질문에 임 후보는 "세종은 노무현의 도시이자 진보적 가치가 살아 숨 쉬는 미래 도시"라고 운을 뗀 뒤, "다만 저와 같이 개혁적 가치를 표방한 후보들이 여러 명 있다 보니 시민들의 뜻이 투표에서 왜곡될까 우려스럽다"고 말했다.

이어 "만약 표가 분산되어 보수 성향의 후보가 당선된다면 세종의 미래 교육이 다시 과거로 되돌아가는 아쉬운 상황이 올 것"이라며, "세종의 진보적이고 민주적인 가치와 미래의 지향이 교육 내에서 온전히 실현될 수 있도록 시민 여러분께서 잘 판단하셔서 저를 꼭 지지해주시길 부탁드린다"고 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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6.3 지방선거
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