뉴스피치 김이연심 기자

이날 기자회견에서 기자들의 질의에 답변하고 있는 임전수 세종시교육감 후보교육과정은 미래과학 기술, 공직·행정 역량 과정을 비롯해 그동안 공교육 심화 과정에서 소외되었던 예체능 특화 탁월성 교육 과정까지 다원적으로 개설된다. 운영은 주중 야간, 주말, 방학 중 계절학기 형태로 유연하게 진행하되, 공교육 학점 인정을 위해 현직 교사가 현장에 임석하는 시스템을 도입할 예정이다.재원 마련과 관련해 임전수 세종 교육감 후보는 "양 교육청이 적절히 예산을 분담하여 학부모 분담금이 전혀 없는 100% 무상 탁월성 교육을 실현하겠다"면서 "치솟는 사교육비 부담을 완전히 제거하고 공교육 격차를 해소하는 공공성의 원칙을 철저히 지킬 것"이라고 선언했다.두 후보는 선언문을 통해 "이번 교육 연대는 고교 시절부터 시작되는 고질적인 수도권 인재 유출을 막기 위한 필수적인 선택"이라며 "전국의 인재들이 대전과 세종으로 찾아오도록 만드는 역동적인 공교육 성공 사례를 쓰겠다"고 공동의 의지를 피력했다.한편, 선거를 일주일 앞두고 예측불허의 혼전세를 보이고 있는 세종시교육감 선거 판세와 관련해 임전수 후보는 솔직한 심경을 토로하기도 했다. 최근 여론조사 흐름에 대한 기자의 질문에 임 후보는 "세종은 노무현의 도시이자 진보적 가치가 살아 숨 쉬는 미래 도시"라고 운을 뗀 뒤, "다만 저와 같이 개혁적 가치를 표방한 후보들이 여러 명 있다 보니 시민들의 뜻이 투표에서 왜곡될까 우려스럽다"고 말했다.이어 "만약 표가 분산되어 보수 성향의 후보가 당선된다면 세종의 미래 교육이 다시 과거로 되돌아가는 아쉬운 상황이 올 것"이라며, "세종의 진보적이고 민주적인 가치와 미래의 지향이 교육 내에서 온전히 실현될 수 있도록 시민 여러분께서 잘 판단하셔서 저를 꼭 지지해주시길 부탁드린다"고 호소했다.