충북인뉴스

진보당 소속으로 청주바선거구(성화·개신·죽림동·사창동) 출마한 택배노동자 출신 이복규 후보자전거를 개조한 유세차를 이용해 골목을 누비며 "동네 희망을 전하는 행복배달부가 되겠다"며 지지를 호소하는 후보가 있다.주인공은 청주시의원 청주바선거구(성화·개신·죽림·사창동)에 출마한 진보당 이복규 후보.'행복배달부'를 자처하는 그는 실제로 택배노동자다.이 후보가 밝힌 출마 계기도 정겹다.그는 "중학교 3학년이던 막내딸이 '아빠는 내 행복을 배달해 주는 행복배달부야'라고 불러줬다"라며 "이제는 우리 동네 청년들과 힘겨운 청소년들에게 희망과 행복 정책을 배달하기 위해 시의원 출마를 결심했다"라고 밝혔다.이복규 후보는 소수 정당의 한계를 현장 땀방울로 정면 돌파하겠다는 의지다.지금까지 자전거 유세차로 골목길을 돌며 진행한 유세만 100여 차례에 달한다.이복규 후보가 내건 핵심공약은 '청소년 100원 버스'다그는 "청주시가 신청사 건립에 3413억 원을 투입했다"며 "청소년 무상버스를 도입하는 데 필요한 순수 추가 예산은 연간 340억 원 수준"이라고 밝혔다.이어 "2025년 청주시 지방소득세 증가분(1043억 원)의 30% 수준에 불과하다"며 ".여기에 수요응답형 콜버스를 도입하고 비효율적인 대형버스 노선을 줄이는 등 '노선 효율화'를 단행하면 연간 200억 원의 운영비를 절감할 수 있어, 청주시가 실제 추가로 부담해야 할 예산은 약 140억 원대로 줄어든다"고 했다.그러면서 "이 정도 재정은 청주시가 충분히 감당할 수 있으며, 지역 경제로 고스란히 환원되는 생산적인 투자"라고 강조했다.이 후보는 아이들 건강을 위해 달빛어린이병원을 확대하고, 우리 동네 구석구석에 작은 도서관을 세우겠다고 밝혔다.출퇴근과 아이들 등하교 시간에는 버스를 더 자주 다니게 하고, 주차하기 힘든 다가구 밀집 지역에는 공영주차장을 더 만들 계획이다.자영업자를 위한 종합지원센터를 세워 사업 운영 컨설팅을 제공하고, 아이 낳은 엄마들을 위해 공공산후조리원도 설치한다.혼자 사는 분들을 위한 안심지원센터도 설립하고, 반려동물 놀이터도 설치하겠다고 제시했다..청년들을 위해 대규모 주거·문화·창업 타운을 조성하겠다는 계획도 밝혔다.이 후보는 "충북대 수의대 주변, 현대아파트부터 동일하이빌까지 이어지는 저밀도 부지에 5만 평 규모로 조성하는 게 구체적인 계획"이라며 "아울러 충북대 캠퍼스 접근성도 개선해서 담장에 열린 출입로를 만들고, 도서관과 체육시설을 주민에게 개방하겠다"고 약속했다.사창시장을 현대화해서 청년들이 찾아오는 젊은 상권으로 만들겠다는 공약도 제시했다.또 성화개신죽립동에는 파출소를 설치하고, 아파트 단지 내 유휴공간을 활용해 작은 도서관이나 공유 부엌을 만드는 등 주민 공동체 활동을 적극 지원할 계획이다.이복규 후보는 "진보당이라는 소수 정당의 간판에 머무르지 않고, 오직 주민을 섬기는 일꾼이 되겠다"라며 "골목길에서 직접 들은 주민들의 목소리를 시정에 그대로 배달하는 정직한 정치인이 되겠다"라고 지지를 호소했다.