AFP 연합뉴스

26일(현지시간) 이란 테헤란의 발리아스르 광장에 설치된 도널드 트럼프 미국 대통령과 호르무즈 해협이 그려진 정치 광고판 앞을 차량들이 지나가고 있다.여기서 트럼프를 둘러싼 오해가 생긴다. 사람들은 그의 행동 안에서 숨은 계산을 찾으려 한다. 거친 말에는 협상술이 있을 것이라 보고, 예측 불가능한 행동에는 미치광이 전략이 있을 것이라 본다. 그러나 미치광이 전략은 계산된 불확실성일 때만 전략이다. 목표와 비용, 그리고 행동 뒤 남을 질서가 연결돼 있을 때만 불확실성은 카드가 된다.계산 없는 예측 불가능성은 전략이 아니다. 그것은 위험이다. 트럼프가 위험한 이유는 그가 늘 치밀해서가 아니다. 오히려 치밀하지 않은 사람이 세계 최강의 군대와 동맹망을 쥐고 있기 때문에 위험하다. 더 위험한 것은 그 치밀하지 않음을 주변이 계속 전략으로 읽어준다는 점이다.동맹과 파트너들도 같은 질문 앞에 서 있다. 미국의 약속은 어디까지 믿을 수 있는가. 유럽은 트럼프의 압박 속에서 미국 의존을 줄여야 한다는 자각을 키웠고, 대만과 일본은 미국의 안보 약속이 미중 거래의 카드가 될 수 있다는 불안을 마주하고 있다.이스라엘 역시 미국의 군사적 지원을 받았지만, 전쟁 뒤 분명한 전략적 결말을 얻었다고 보기는 어렵다. 적대국은 버티고, 경쟁국은 가격을 매기며, 동맹국은 불안해한다. 트럼프식 예측 불가능성은 신뢰가 아니라 관리해야 할 위험이 되고 있다.이 문제는 한국에도 곧장 이어진다. 한반도는 이제 미중 관계, 중동 위기, 에너지와 해상 통로, 무역 협상이 서로 맞물리는 판 위에 놓여 있다. 최근 한미 정상 간 통화에서도 미중 정상회담 결과, 한반도 문제, 중동 정세, 경제와 무역 문제가 함께 논의된 것으로 전해졌다. 한반도는 이미 더 큰 거래판 안에 들어와 있다.트럼프가 다시 북한과의 대화를 추진할 가능성도 배제할 수 없다. 북미 정상회담이라는 장면은 트럼프에게 익숙하고, 김정은에게도 정치적 효과가 크다. 대화 자체가 문제는 아니다. 한반도에서 긴장을 낮추고 핵과 미사일 문제를 관리하려면 대화는 필요하다.문제는 대화가 안전장치를 만들지 못한 채 사진과 선언으로 소비될 때다. 핵 동결, 제재 완화, 주한미군, 방위비, 연합훈련, 확장억제, 미중 협상 속 한반도 문제가 한꺼번에 거래판 위로 올라갈 수 있다. 겉으로는 큰 합의처럼 보일 수 있지만, 실제로는 서로 성격이 다른 문제들이 하나의 장면 안에 뒤섞이는 일이다.방위비는 돈의 문제이고, 주한미군은 억지의 문제이며, 핵 동결은 생존의 문제다. 이것들을 하나의 거래 묶음으로 만들면 한반도 안보는 협상장의 장부 항목으로 전락한다. 한반도에서 가장 위험한 것은 계산 없는 거래가 평화의 이름으로 포장되는 일이다.그래서 한국의 대미 전략도 달라져야 한다. 한국이 해야 할 일은 트럼프의 머릿속 큰 그림을 상상하는 것이 아니다. 큰 그림이 없을 때도 한반도 안보가 흔들리지 않도록 안전장치를 세우는 일이다.