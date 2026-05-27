강원도선관위

강원도선거관리위원회 홈페이지 화면6·3 지방선거 강릉시 기초의원 선거에 더불어민주당 공천을 받아 출마한 후보가 이중당적 보유 사실이 확인돼 후보 등록이 무효 처리됐다.강릉시선거관리위원회는 지난 26일 오후 강릉시의원 선거 가선거구에 출마한 민주당 신선애 후보의 '이중당적 의혹'에 대한 심의를 열고, 신 후보가 국민의힘의 전신인 자유한국당 당적을 유지하고 있던 것으로 결론 내렸다.앞서 신 후보는 제7회 지방선거를 앞둔 지난 2017년 10월 자유한국당에 입당했으며, 현재까지 해당 당적이 유지되어 온 것으로 확인됐다. 그동안 신 후보는 "입당원서 서명은 내 친필이 아니다"라며 원서 무효를 주장, 이중당적 의혹을 부인해 왔다. 이에 선관위는 자체적으로 입당원서에 대한 필적 감정을 의뢰해 친필 여부를 확인한 것으로 알려졌다.선관위는 '정당 추천 후보자가 2개 이상의 당적을 보유한 사실이 확인되면 후보 등록을 무효로 한다'는 공직선거법 제52조 제1항에 따라 신 후보의 등록을 최종 무효 처리했다.신 후보의 등록 무효로 2명을 선출하는 강릉시 가선거구는 후보자가 2명으로 줄어들면서, 국민의힘 최종혁·김진용 후보의 무투표 당선이 확정됐다. 공직선거법에 따라 후보자가 선거구 의원 정수를 넘지 않아 무투표 당선 사유가 발생하면 해당 후보자들의 모든 선거운동은 즉시 중지된다.