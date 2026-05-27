이은주

제9회 전국동시지방선거 홍성군수 선거에서 청년 인구 유출 문제와 도시 청년 정착 대책에 대해 손 후보는 공공주택과 직접 지원 중심의 생활밀착형 정책에, 박 후보는 지역 산업과 연계한 일자리·창업 중심 전략에 무게를 두고 있는 것으로 나타났다.제9회 전국동시지방선거 홍성군수 선거에서 청년 인구 유출 문제 등과 관련해 후보들 모두 '청년 정착'을 핵심 과제로 제시했다.하지만 손세희 후보는 공공주택과 직접 지원 중심의 생활밀착형 정책에, 박정주 후보는 지역 산업과 연계한 일자리·창업 중심 전략에 무게를 두고 있는 것으로 나타났다.청년층 유출 문제는 홍성의 미래와 직결되는 만큼, 실효성 있는 정책 실행력과 지속 가능성이 이번 선거의 중요한 판단 기준이 될 것으로 분석된다.기호1번 더불어민주당 손세희 후보는 "청년들이 홍성에서 꿈을 꾸고 미래를 설계할 수 있는 정주 생태계를 만들겠다"며 일자리·주거·보육이 연계된 종합 청년정책을 강조했다.손 후보는 최장 10년 거주를 보장하는 '꿈-드림(Dream) 공공주택' 공급과 입주 보증금 지원을 통해 청년층 주거 불안을 해소하겠다고 밝혔다. 또한 내포신도시와 원도심을 연결하는 '청년 창업 특화 거리'를 조성해 청년 창업 기반을 확대하고, 사회에 첫발을 내딛는 청년들에게 '사회진출자금 100만 원'을 지원하겠다고 약속했다.특히 스마트팜 보급 확대와 농지 임대 지원 정책을 통해 청년 농업인을 적극 육성하겠다는 구상도 함께 내놨다. 손 후보는 "홍성의 미래 경쟁력은 결국 청년에게 달려 있다"며 "청년들이 떠나는 도시가 아닌 돌아오는 홍성을 만들겠다"고 강조했다.기호2번 국민의힘 박정주 후보는 "결국 핵심은 양질의 일자리"라며 지역 특성에 맞는 청년 일자리 창출과 창업 지원 체계 구축에 방점을 찍었다.박 후보는 자금지원과 전문가 컨설팅을 결합한 밀착형 창업지원 시스템을 구축하고, 스마트농업과 지역 특화산업 중심의 청년 창업 생태계를 조성하겠다고 밝혔다. 또한 청년 농촌 보금자리 지원과 보육시설 연계를 통해 농업에 종사하는 청년 부부들이 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만들겠다고 설명했다.아울러 농촌 빈집 재생사업과 유휴시설 활용 정책을 통해 주거와 일자리가 연결되는 새로운 청년 정착 모델을 구축하겠다는 계획도 제시했다.