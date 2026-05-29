소라와진경(MBC)

"난 다 떨어져도 본전이야. 그냥 파리 가서 에펠탑 구경하고. 어차피 예능이잖아. 가서 재밌게 있다가 오면……."

"그런 마인드로 가시면 안 될 것 같아요."

"안 돼도 상관없다고 생각하면 과정은 편할지라도 내가 나를 물렁하고 헐렁하게 만들어서 더 열심히, 악착같이 할 나를 스스로 배제하는 거예요."

"엄청난 결과를 바라고 하는 것보다, 뜨겁게 도전하는 과정 그 자체로 충분히 가치가 있다고 생각해."

해외 런웨이 경험이 풍부한 한혜진이 파리 무대에 도전하는 홍진경에게 조언하는 모습다행히 도와주는 지인들이 옆에 있었다. 홍진경은 해외 무대 경험이 풍부한 한혜진에게 조언을 구하며 이렇게 말했다.한혜진은 단호하게 홍진경의 말을 끊었다.홍진경은 다 떨어지면 너무 창피하다며 되고 싶다고 될 수 있는 게 아니니 그런 마인드로 가야 한다고 변명하듯 말했다. 홍진경은 이미 파리 무대에 도전했다 실패한 아픈 경험이 있다. 예쁘고 어린 친구들이 가득한 파리 패션계에서 또다시 상처받고 싶지 않은 마음을 알 것도 같았다.한혜진은 그런 마인드로 간다면 비행기 타고 한국 들어올 때 땅을 치고 후회할 거라고 덧붙였다. 한혜진의 그 말이 오래 기억에 남았다.이소라는 온라인 영어 면접을 위해 성시경을 만났다. 성시경은 이소라에게 뻔한 이야기지만 자신은 정말로 과정이 중요하다고 생각한다고 말했다.한혜진과 성시경의 말이 일상에서도 가끔 생각났다. 사실 나는 공모전에 몇 번 떨어진 후, '결과와 상관없이 과정이 중요하다'라는 생각을 오랫동안 했다. 이렇게 살다 아무 성과 없이 죽어도, '과정이 중요하니까 다 의미가 있다'는 말을 붙들며 실패감을 희석하고 있었다.한혜진과 성시경의 말을 듣고 그제야 알게 됐다. 처음부터 '안 돼도 과정 자체가 의미가 있는 거니까'라고 생각하는 도전은 미지근하다. 과정에 의미가 있다는 말은 목표를 향해 뜨겁게 도전했던 사람만이 할 수 있는 말이다. 비록 원하는 결과에 가닿지 못하더라도 그렇게 밀어붙인 시간은 그 사람을 이전과 다른 자리로 옮겨 놓을 것이 분명하다. 나는 이소라와 홍진경의 도전을 더 응원하게 됐다.그 둘은 모든 에너지와 자원을 활용해 면접 준비를 하고 온라인 면접을 본 후, 결과를 기다렸다. 에이전시에서 연락이 오지 않으면 여기서 도전은 끝이다. 이소라와 홍진경은 희망과 절망을 오가는 마음을 붙잡고 워킹 연습을 했다. 자신들이 할 수 있는 것을 하며 불안감을 떨쳐냈다. 마침내 기다리던 에이전시의 연락이 왔고, 그들은 파리로 떠났다. 이들의 도전은 더 이상 무모해 보이지 않았다.