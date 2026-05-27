▲
A씨가 옮겨 단 고재윤 후보의 현수막이 널브러져 있다.고재훈 후보 선거사무소
6·3 지방선거를 앞두고 청년 후보의 선거 현수막을 무단으로 훼손한 지역 언론사 대표가 경찰 조사를 받고 있다.
당진시의원 선거에 출마한 개혁신당 고재윤 후보(19, 당진 라선거구: 당진1동, 고대면, 석문면, 당진3동) 측은 최근 본인의 선거 현수막이 훼손된 것을 확인하고 경찰에 신고했다고 밝혔다.
이번 사건은 지난 23일 오전, 선거관리위원회로부터 "현수막이 이상하게 설치되어 있다"는 연락을 받은 고 후보 측이 현장을 점검하면서 드러났다. 후보 측이 경찰 조사 과정에서 인근 CCTV를 통해 확인한 결과, 지역 언론사 A 대표가 현수막을 임의로 떼어 직접 말아서 들고 가는 모습이 포착됐다. A 대표는 철거한 현수막을 기존 설치 장소에서 50여 미터 떨어진 다른 곳으로 옮겨 재설치한 것으로 확인됐다.
고 후보 측은 지난 25일 "A 대표가 후보에게 직접 전화를 걸어 '현수막이 바람에 펄럭여 보행자에게 위험해 보여 다른 곳으로 옮겨 달았다'고 해명했다"며, "하지만 기존 현수막이 오히려 안정적으로 설치되어 있었고, A 대표가 옮겨 단 현수막은 대충 설치되어 오히려 더 위험해 보였다"고 반박했다.