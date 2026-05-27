강현옥 후보

"현장을 모르는 껍데기 정치는 늘 서민들을 울릴 뿐입니다. 하지만 현장의 아픔을 뼛속 깊이 아는 노동자 당사자가 의회에 꼿꼿하게 걸어 들어갈 때 세종시의 정치는 비로소 살아 숨 쉬게 됩니다. 거대 양당의 말싸움 정치를 끝내고, 평범한 서민의 지갑과 삶을 지킬 기호 5번 진보당과 저 강현옥을 선택해 주십시오."

2026년 새해를 맞아 거리에서 시민들에게 인사를 건네고 있는 진보당 강현옥 세종시의원 비례대표 후보그가 '진보당'을 선택하며 정치에 입문하게 된 계기는 명확하다. 제도적 뒷받침 없이는 현장의 차별을 근본적으로 없앨 수 없다는 한계를 절감했기 때문이다. 강 후보는 "2017년 16개 시도 지부장들이 삭발과 단식 투쟁으로 급식비 인상 합의를 쟁취했음에도, 지역에 오니 조례가 없어 줄 수 없다는 벽에 부딪혔다"며 "이때 조례와 제도를 바꾸는 정치의 필요성을 뼈저리게 느꼈다"고 말했다.주변에서 '왜 거대 야당인 민주당이 아니냐'고 물을 때마다 그는 "민주당은 거대 정당이라 차별받는 노동자의 목소리를 제대로 대변해주지 못한다"고 단언했다. 조국혁신당과의 차이에 대해서도 "그곳 의원들은 모두 엘리트들이지만, 진보당은 노동자, 농민, 빈민, 여성 등 진짜 약자들이 모여 스스로 목소리를 내는 당이기 때문"이라고 설명했다.그의 정치 철학은 '현장 중심의 평등과 공공성 강화'다. 벤치마킹 대상도 거창한 해외 국가가 아닌, 진보당이 지방자치 현장에서 직접 발로 뛰며 증명해 낸 실천적 정책들이다. 진보 정당이 첫 단추를 꿴 무상급식을 시작으로 순천의 '100원 버스', 울산 동구의 '노동자 복지기금', 그리고 '농민수당' 등이 그의 교과서다.강 후보는 세종시가 직면한 불균형 발전과 돌봄, 교통 현안에 대해서도 거침없는 진단을 내놓았다. 읍면지역의 대중교통 소외 문제와 신·구도심의 문화 격차를 지적하며, 지방정부가 100% 책임지는 '공공통합돌봄 체계' 구축을 역설했다. 민선 4기 세종시의회에 대해서는 "거대 양당의 의석 독점으로 민생은 뒷전인 채 중앙 정치의 대리전이자 정쟁에만 몰두했다"며 "비정규직 차별이나 원도심 소외 같은 밑바닥 민생을 위해 진보당 시의원이 반드시 들어가야 한다"고 목소리를 높였다.그는 시의회에 입성하면 가장 먼저 '지방정부의 공공성 강화'를 법제화하고, 빈부격차를 막기 위한 '비정규직 차별 금지조례'와 공공주택, 공공병원, 공공돌봄의 통합 기반을 다지겠다고 공약했다. 특히 돌봄과 간병을 가족의 희생에 맡기지 않고 '간병비 급여화 및 무상간병'을 세종에서부터 과감히 추진하겠다는 포부도 밝혔다.마지막으로 자신을 가장 잘 설명하는 단어로 '현장 당사자'를 꼽은 강 후보는 유권자들을 향해 간곡한 지지를 호소했다.[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 이유미 기자]