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26.05.27 11:06최종 업데이트 26.05.27 11:06
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지난 25일 〈뉴스피치 물음표〉 인터뷰에서 기호 5번을 뜻하는 손바닥을 들어 보이며 활짝 웃고 있는 진보당 강현옥 세종시의원 비례대표 후보뉴스피치

밥 한 그릇이 이끈 노동운동가의 삶

학교 현장에서 소외된 아이들의 눈물을 닦아주고, 일터에서 차별받는 노동자들을 위해 선봉에 섰던 강현옥 전국학교비정규직노동조합 세종지부장이 세종시의회 입성을 노린다. 진보당 세종시의원 비례대표 후보(기호 5번)로 나선 그는 거대 양당의 정쟁 속에 방치된 '밑바닥 민생'을 살리겠다며 출사표를 던졌다. 지난 25일 〈뉴스피치 물음표〉가 강 후보를 만났다.

세종시 조치원 출신인 강 후보는 20대 시절 속셈 학원과 입시학원을 직접 운영하던 열정적인 교육 사업가였으나, 결혼 후 자녀 양육을 위해 일을 내려놓았다. 이후 다시 사회로 발을 내딛고자 했을 때 그를 맞이한 것은 '경력단절'이라는 차가운 현실이었다. 깊은 고민 끝에 그는 자신이 가장 잘할 수 있는 아이들과의 만남을 이어가고자 학교 교육복지사로서 새로운 발걸음을 내디뎠다.

조치원중학교 교육복지사로 일하며 그는 복지 사각지대 한가운데에 놓인 아이들을 가장 가까이에서 마주했다. 강 후보는 "가정 형편이 어려워 학교에 적응하지 못하는 아이들에게 '제2의 엄마'가 되어주려 했다"며 "부모가 모두 알코올 중독자라 밤거리를 헤매는 아이들을 자다 깨 직접 찾아 나선 적도 있다"고 회상했다.

이어 "조치원에는 지금도 결손가정 아이들이 적지 않지만, 과거 시장과 경찰청에 건의했을 때는 늘 '예산이 없다', '세종시가 아직 작은 도시라 할 수 없다'는 답변뿐이었다"며, 현재 운영 중인 위(Wee)센터의 제한적 운영의 한계와 중도입국 청소년을 위한 지원 공백까지 찬찬히 짚어냈다.

아이들을 돌보던 복지사로서의 삶은 학교 현장에 만연한 차별을 목격하면서 노동운동으로 확장됐다. 저녁을 못 먹는 아이들을 위해 급식실을 찾았다가 행정 규정의 벽에 부딪혔고, 그 과정에서 급식실 노동자들이 방학 동안 급여를 받지 못한다는 처절한 현실을 알게 된 것이다. 강 후보는 "학교 비정규직은 정규직에 비해 급여가 절반 수준일 뿐 아니라, 시키는 대로만 일해야 해 창의력이나 자발성을 발휘할 자유조차 없었다"며 조치원 지역 비정규직 노동조합 지회장을 맡게 된 계기를 설명했다.

이후 그는 세종 지역 교육공무직 조합원 1200여 명을 이끄는 전국학교비정규직노동조합 세종지부장으로 성장을 거듭하며 현장의 실질적인 변화를 주도해 왔다. 그 결과 2011년 당시 겨우 70만~80만 원에 불과했던 급식실 노동자들의 급여가 현재 216만 원 수준까지 현실화되는 값진 결실을 맺었다.

2026년 새해를 맞아 거리에서 시민들에게 인사를 건네고 있는 진보당 강현옥 세종시의원 비례대표 후보강현옥 후보

'현장노동자 당사자'의 꼿꼿한 도전

그가 '진보당'을 선택하며 정치에 입문하게 된 계기는 명확하다. 제도적 뒷받침 없이는 현장의 차별을 근본적으로 없앨 수 없다는 한계를 절감했기 때문이다. 강 후보는 "2017년 16개 시도 지부장들이 삭발과 단식 투쟁으로 급식비 인상 합의를 쟁취했음에도, 지역에 오니 조례가 없어 줄 수 없다는 벽에 부딪혔다"며 "이때 조례와 제도를 바꾸는 정치의 필요성을 뼈저리게 느꼈다"고 말했다.

주변에서 '왜 거대 야당인 민주당이 아니냐'고 물을 때마다 그는 "민주당은 거대 정당이라 차별받는 노동자의 목소리를 제대로 대변해주지 못한다"고 단언했다. 조국혁신당과의 차이에 대해서도 "그곳 의원들은 모두 엘리트들이지만, 진보당은 노동자, 농민, 빈민, 여성 등 진짜 약자들이 모여 스스로 목소리를 내는 당이기 때문"이라고 설명했다.

그의 정치 철학은 '현장 중심의 평등과 공공성 강화'다. 벤치마킹 대상도 거창한 해외 국가가 아닌, 진보당이 지방자치 현장에서 직접 발로 뛰며 증명해 낸 실천적 정책들이다. 진보 정당이 첫 단추를 꿴 무상급식을 시작으로 순천의 '100원 버스', 울산 동구의 '노동자 복지기금', 그리고 '농민수당' 등이 그의 교과서다.

강 후보는 세종시가 직면한 불균형 발전과 돌봄, 교통 현안에 대해서도 거침없는 진단을 내놓았다. 읍면지역의 대중교통 소외 문제와 신·구도심의 문화 격차를 지적하며, 지방정부가 100% 책임지는 '공공통합돌봄 체계' 구축을 역설했다. 민선 4기 세종시의회에 대해서는 "거대 양당의 의석 독점으로 민생은 뒷전인 채 중앙 정치의 대리전이자 정쟁에만 몰두했다"며 "비정규직 차별이나 원도심 소외 같은 밑바닥 민생을 위해 진보당 시의원이 반드시 들어가야 한다"고 목소리를 높였다.

그는 시의회에 입성하면 가장 먼저 '지방정부의 공공성 강화'를 법제화하고, 빈부격차를 막기 위한 '비정규직 차별 금지조례'와 공공주택, 공공병원, 공공돌봄의 통합 기반을 다지겠다고 공약했다. 특히 돌봄과 간병을 가족의 희생에 맡기지 않고 '간병비 급여화 및 무상간병'을 세종에서부터 과감히 추진하겠다는 포부도 밝혔다.

마지막으로 자신을 가장 잘 설명하는 단어로 '현장 당사자'를 꼽은 강 후보는 유권자들을 향해 간곡한 지지를 호소했다.

"현장을 모르는 껍데기 정치는 늘 서민들을 울릴 뿐입니다. 하지만 현장의 아픔을 뼛속 깊이 아는 노동자 당사자가 의회에 꼿꼿하게 걸어 들어갈 때 세종시의 정치는 비로소 살아 숨 쉬게 됩니다. 거대 양당의 말싸움 정치를 끝내고, 평범한 서민의 지갑과 삶을 지킬 기호 5번 진보당과 저 강현옥을 선택해 주십시오."

[대담·글 정리: 김준식 뉴스피치 칼럼니스트, 이유미 기자]
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
#세종시 #비례대표 #진보당 #강현옥 #뉴스피치

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