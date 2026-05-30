연합뉴스

"내란 혐의와 관련해 법적 절차가 진행 중이고 무죄추정의 원칙도 있는데, 이 내란이라는 것 자체가 인용부호도 없이 나가는 경우도 있다."

헌법재판소에서 탄핵소추안이 기각되면서 직무에 복귀하게 된 이진숙 방통위원장이 2025년 1월 23일 오전 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 방통위원장 탄핵심판 청구 사건 선고를 마친 뒤 이동하고 있다.더불어민주당이 주도로 이뤄진 방송통신위원장 탄핵 심판 청구가 헌법재판소에서 기각되면서 2025년 1월 24일 다시 직무에 복귀한 그는 첫 날부터 방송통신위원회 기자실을 찾아 이렇게 말했다.당시 <오마이뉴스>를 비롯해 일부 언론들은 윤석열의 비상 계엄 선포가 법적 요건을 갖추지 않았기에 '내란 사태'로 명명하겠다고 밝힌 상태였다. 이 위원장은 발언에 논란이 일 것을 의식했는지 "방통위원장 아닌 선배 대 후배로 꼭 이야기하고 싶었다"고 덧붙였다.이 발언을 두고 전국언론노동조합은 "이런 발언은 내란 우두머리 윤석열과 그 일당의 반헌법적 범죄 행위를 옹호하는 것으로, 방송 규제기관인 방송통신위원회를 표현의 자유를 말살하고 언론 통제의 망령을 실행에 옮기는 계엄포고령의 집행기구로 인식하고 있다고 볼 수밖에 없다"라고 비판했다.이진숙 후보는 탄핵소추안 가결 이후 윤석열이 수사기관 소환에 응하지 않고 한남동 관저에서 버티던 2024년 12월 18일, 이 후보는 페이스북에 "현직 대통령은 한 명 뿐이다"는 말을 남겼다. 윤석열이 공수처 소환 통보에 불응하겠다는 뜻을 밝힌 같은 달 24일에는 "대한민국이 위대한 것은 법치가 작동하기 때문이다. 법치, 법의 지배, rule of law"라고 밝혔다.비상 계엄에 대한 이 후보의 보다 분명한 입장은 2025년 3월 5일 국회 과학기술정보방송통신위원회 회의에서 드러났다. 이 후보는 이날도 직무복귀 첫날 기자실 발언에 사과를 거부하고 "내란 수괴 표현에 동의하지 않는다. 현재 법적 절차가 진행 중인 사안에 대해 단정적으로 표현하는 것은 적절하지 않다고 생각한다", "윤석열 대통령을 내란 우두머리라고 한다면 이재명 대표에 대해서도 '허위사실 유포범', '대북 불법 송금범'으로 부를 수 있다고 생각한다"고 발언했다."모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다"는 계엄사령부 포고령과 언론사 단전·단수 시도 등 비상 계엄이 지속됐을 경우 자행됐을 언론 탄압의 모습이 적나라하게 드러났지만 '방송통신위원장'이었던 이 후보는 이후로도 자신의 주장을 철회하지 않았다. 그 대신 윤석열이 헌법재판소에서 탄핵되자 페이스북에 "역사에 죄송한 날"이라 적었다.그해 말, 이 후보는 한 시상식에서 또 다시 "윤석열 대통령은 내란범이 아니다", "이재명 대표에게 적용됐던 것처럼 그에게도 무죄 추정 원칙이 적용돼야 한다"고 강조했다.