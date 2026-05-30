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6.3지방선거와 함께 치러지는 대구 달성군 국회의원 보궐선거에 출마한 이진숙 국민의힘 후보 선거사무소 개소식이 열린 10일 장동혁 대표가 참석해 이 후보와 함께 두 손을 들어 만세를 부르고 있다. 조정훈
이 후보는 1961년 경북 성주군서 태어나 대구에서 학창시절을 보냈다. 1986년 MBC에 기자로 입사해 1990년 걸프전 당시 '첫 여성 종군기자'로서 현장을 취재한 일로 이름을 알렸다. 이명박 정부 당시 낙하산 논란 및 MBC 구성원 언론 탄압 논란을 빚었던 김재철 사장 아래서 연달아 주요 보직을 맡다가 2014년 보도본부장, 2015년 대전 MBC 대표로 임명됐다.
이 후보는 당시 지상파 방송 3사 '최초' 여성 보도본부장이라는 타이틀을 달았으나 보도본부장에 임명되고 한 달여 만에 발생한 4.16 세월호 참사에서 '보도 참사'라고 할 만한 보도를 연달아 내 크게 비판받았다. 이 후보는 당시 '세월호 승객 전원 구조' 오보를 내고 '사망자들은 수억 원의 보험금 받는다'는 문제의 보도를 내보낸 책임자였다. 2022년에도 "세월호를 정치적으로 이용한 세력이 온 나라를 뒤덮었다"고 주장했다.
4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대는 보궐선거에 출마한 이 후보를 향해 "추모 행위 자체를 정치 공작으로 매도했다"며 "정성 있는 사과는 지금까지 없었다"고 비판했다.
2016년에는 직원들의 이메일, 메신저 등을 들여다 보는 사찰 프로그램인 '트로이컷' 설치를 묵인·방조한 혐의로 노조 등이 제기한 손해배상 소송에서 최종 패소했다.
현재 이 후보가 단수 공천을 받은 대구 달성군은 대구광역시 편입 이후 단독 선거구를 구성해 처음 치른 15대 총선(1996) 이후로 단 한 차례도 국민의힘 계열 정당이 진 적 없는 곳이다.
전직 대통령 박근혜는 대구 달성군에서 1998년부터 2012년까지 내리 4선에 성공했다. 노무현 대통령의 탄핵 시도로 당시 한나라당(국민의힘 전신)이 불리해진 상태에서 임한 2004년 국회의원 선거에서도 대구 달성군 주민들은 박근혜 당시 3선 의원에게 득표율 70.03%를 안겨주었다. 2024년 총선에 출마한 추경호 의원은 득표율 75.31%로 3선 의원이 됐다.
이 후보는 당초 대구시장 후보로 나왔다가 '컷오프'된 이후 당의 요청을 받아들여 보궐선거로 방향을 틀었다. 지난 10일 장동혁 국민의힘 대표는 이 후보의 선거사무소 개소식에 참석해 "올해 국정감사에서 누가 최고의 스타가 될지는 이미 예약해 놓은 거나 마찬가지"라며 이 후보를 향한 기대감을 드러냈다. 그러나 장 대표가 기대하는 '국감 스타'는 이 후보가 의원으로 당선돼야 될 수 있다. 장 대표의 발언은 대구 달성군에서 그의 당선을 '따놓은 당상'으로 여기고 있음을 보여준다.
장 대표의 말에 이 후보는 "대구까지 민주당 좌파에 넘어가면 대한민국에 미래는 없다"면서 '자유대한민국 만세'라고 외쳤다. 장 대표와 이 후보는 이날 함께 손을 잡고 만세를 외쳤다.
12.3 내란 사태를 4개월 앞둔 2024년 7월 방송통신위원회 위원장으로 임명됐지만 방송통신위원회가 방송미디어통신위원회로 개편되면서 이 후보는 2025년 9월 '자동 면직' 처리됐다. 그는 면직 처리되기 전까지만 해도 방송통신위원장 임기가 지방선거 이후까지 이어지기 때문에 선거에 나올 수 없다고 밝힌 바 있다.
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