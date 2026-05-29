김지영

괴롭히는 소수를 피하기 위해 많은 선량한 사람들을 지나쳐야 하는 택시 기사의 마음은 무겁기만 하다.택시 기사인 나는 거리에서 손 흔드는 사람을 여간해서는 내 택시에 태우지 않는다. 처음엔 그러지 않았다. 앱을 잘 모르거나 손 들어 택시 타던 오랜 습관을 버리지 못한 사람들이 안타까워서, 일부러 앱을 끄고 차를 세웠다. 그게 문제였다.그들 중 일부는 내비게이션을 따라가는 나에게 타박을 놓았다. 훈계였고, 호통이었다. 억울했지만 아무런 대응을 하지 않았다. 합리적인 대응이 속수무책이라는 사실을 알고 있기 때문이었다.예를 들어 내비게이션이 가라는대로 갔을 뿐이라는 말은 효과적인 답이 될 수 없었다. 그들에게 모름지기 택시 기사란 서울 구석구석 어떤 골목길도 훤히 꿰뚫고 있어야 하기 때문이다. 그런 그들의 답답함을 내가 당장 해소해 줄 방법은 없었다.몇 번 그런 일이 있고 난 뒤 나는 반사적으로 거리 손님을 피하게 되었다. 결정적인 건 택시를 시작하고 3년 동안 카드 결제가 안 되거나 대놓고 '배째'라면서 택시비를 안 낸 사람이 두 명이었는데 그 둘 다 손을 들어 택시를 탄 손님들이었다.큰돈이 아닌데도 소심한 나는 그들의 옷차림이나 말의 억양과 인상착의를 지금도 잊지 못하고 있다. 이건 어쩌면 돈의 크기가 아니라 내 노동을 갈취당한 데 대한 억울함 때문이다. 하지만 택시를 타서는 얌전하게 앉아 있다 수고하시라는 말을 남기고 조용히 하차하는 더 많은 사람이 거리에 손을 들고 서 있다는 걸 안다.나를 간혹 괴롭히는 소수의 사람을 피하고자 하는 노력이 의도치 않게 더 많은 선량한 사람들에게 피해를 주고 있다는 사실을 자각하는 것도 괴로운 일이다.2024년 12월 3일 윤석열의 불법적인 계엄극을 전 국민이 생중계로 지켜봤다. 굳이 국회 밖 당사로 국회의원들을 유인하며 계엄 해제를 방해한 의혹을 받는 당시 국민의힘 원내대표는 내란 특검에 의해 기소됐다.국민의힘은 1차 탄핵안 투표 시 아예 당론으로 본회의 참석을 거부하는 방식으로 탄핵을 좌절시키며 국민들의 열망에 찬물을 끼얹었다. 이는 불법 계엄을 저지른 윤석열의 대통령 지위를 계속 유지시켜야 한다는 노골적인 반헌법적 주장과 다름없었다. 그들에게 헌법 수호나 국민 주권 따위는 중요한 게 아니었다. 그들에게 최상의 가치는 정치권력이었다.12월 31일 고위공직자범죄수사처(공수처)가 청구한 윤석열의 체포·수색영장을 서울서부지법이 발부했다. 2025년 1월 3일 공수처는 체포영장 집행에 나섰지만 경호처와 군 인력까지 동원한 강력한 물리력에 막혀 6시간 만에 철수했다. 백주대낮에 사법부의 체포영장이 현직 대통령이 지휘한 무력에 의해 좌절되는 기막힌 상황도 전 국민이 지켜봤다.2025년 1월 15일 재발부된 체포영장이 집행되기까지 꼬박 2주였다. 그 2주가 내 인생에서 가장 숨 막혔던 시간이었다. 내란을 일으킨 수괴의 체포 소식을 매일 밤잠을 설쳐가며 기다려야 했다. 도무지 이해할 수 없었다. 대통령이라는 자가 경호처의 무력으로 법 집행을 가로막는 상황을. 이게 21세기 대한민국의 현실이라는 사실이.2차 체포영장이 집행되던 새벽 관저 입구에 인간 띠를 만들어 섰던 35명의 국민의힘 의원들이 있었다. 그들은 합법적으로 발부된 체포영장이 불법이라고 주장하며 계엄과 윤석열을 옹호했다.글 서두에 쓴 연구를 떠올려보자. 집단 내 소수의, 주변 모든 에너지를 소모시키는 핵심 갈등 유발자. 그는 대한민국 전체 분위기와 생산성을 실제로 파괴했고 국민의 일상을 혼란에 빠트리고 감정노동의 절대치를 우울과 불안이라는 단어로 가득 채운 장본인이었다. 단 한 명의 학부모가 45명 학교 공동체를 파괴하는 데 걸린 시간은 1년 8개월. 윤석열이 대통령에 당선되고 불법 계엄을 저지르기까지 걸린 시간은 일수로는 정확하게 1000일, 2년 8개월 하고 24일이었다.그에게 부화뇌동하며 합법을 불법이라 우겼던 정치인들 역시 사회적 공감 능력이 결여된 집단이라고 해도 틀리지 않다. 소수의 극단적 행위가 다수의 일상을 먹어 치운다는 것, 1%가 99%의 삶을 흔든다는 것. 택시 안에서 내가 따끔하게 배웠던 교훈을 대한민국 전체가 혹독하게 배웠다.