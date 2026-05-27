▲
마두역 유세 현장에서 이인제 상임고문, 원유철 전 의원과 함께 지지를 호소하는 이동환 후보.이동환 후보 캠프 제공
국민의힘 이동환 후보는 중앙당의 화력 지원을 바탕으로 핵심 공약인 '교통 혁명'을 알리는 데 주력했다.
이날 오후 3시 마두역 광장 유세에는 원유철 전 의원과 이인제 상임고문이 지원 사격에 나서 100여 명의 시민들 앞에서 지지를 호소했다. 찬조 연설에 나선 이인제 상임고문은 "수천억 원을 시청 건립에 쓰기보다 교통·환경·문화·복지·민생에 써야 한다는 이동환 후보의 판단은 매우 현실적"이라고 힘을 실었다.
마이크를 넘겨받은 이동환 후보는 "우리 시는 더 이상 베드타운에 머물러서는 안 된다"며 "경제자유구역 지정, 기업 유치, 일산테크노밸리 조성, 공연산업 활성화, 교통혁명을 통해 자족도시 고양을 완성하겠다"고 밝혔다. 특히 "GTX, 서해선, 신분당선, 9호선, 고양은평선, 자유로 지하고속도로, 내부순환도로까지 고양의 교통지도를 완전히 바꾸겠다"고 강한 의지를 내비쳤다.