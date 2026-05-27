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26.05.27 10:22최종 업데이트 26.05.27 10:22
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제9회 전국동시지방선거를 불과 일주일 남짓 앞둔 5월 26일, 고양특례시장 자리를 놓고 맞붙은 여야 후보들의 선거전이 중반으로 접어들며 더욱 뜨겁게 달아오르고 있다.

이날 더불어민주당 민경선 후보는 굵직한 글로벌 인프라 유치와 지역 최대 숙원사업 해결을 전면에 내세웠고, 국민의힘 이동환 후보는 중앙당의 전폭적인 지원 속에서 '교통 혁명'을 강조하는 한편, 예기치 못한 서울 고가차도 철거 현장 사고 앞에서는 확성기를 끄고 시민 안전을 챙기는 행보를 보였다.

민경선 "아레나 10년 답보, 시장이 직접 지휘해 돌파할 것"

26일 오후 GTX 킨텍스역 앞 광장에서 진행된 ‘씽씽 거리유세전’에서 K-컬처밸리 아레나 관련 공약을 발표하고 있는 민경선 더불어민주당 고양시장 후보.민경선 후보 캠프 제공.

이날 오후, 민경선 후보는 GTX 킨텍스역 앞에서 'K-컬처밸리 아레나 조기 착공'을 과제로 삼아 '씽씽 거리유세전'의 첫 포문을 열었다. 현장에는 민주당 소속 지역 시도의원 후보들과 고양시 가좌동에 거주하는 배우 이광기 씨가 참석해 '원팀' 세몰이에 힘을 보탰다.

유세차에 오른 민 후보는 CJ의 사업 포기 이후 표류 중인 K-컬처밸리 사업을 정조준했다. 그는 "CJ가 사업을 포기한 이후 안전 문제와 정밀 검진 등으로 기본협약 체결 시점이 올해 12월까지 연장되며 10년째 답보 상태를 면치 못하고 있다"며 강력한 행정적 돌파구가 필요함을 역설했다.

이어 "아레나 사업을 정상 궤도에 올리기 위해서는 경기도, 경기주택도시공사(GH)와 치밀한 협상 능력이 필수적"이라며 "당선 즉시 시장직 인수위원회 단계부터 'K-컬처밸리 정상화 TF(태스크포스)'를 가동해 고양시민과 경기도, 라이브네이션이 참여하는 3자 중재 및 협상을 시장이 직접 지휘하겠다"고 목소리를 높였다.

민경선 고양시장 후보와 민주당 시도의원 후보들, 그리고 배우 이광기 씨가 킨텍스역 앞에서 기념촬영을 하고 있다.민경선 후보 캠프 제공

아울러 경제적 파급 효과에 대해서도 언급했다. 민 후보는 "아레나 하나만 완공돼도 연간 140회 이상 대형 공연이 유치되고 연간 2천만 명의 국내외 관광객이 유입될 것"이라며 "이를 통해 고양시 내에 약 10만 명에 달하는 양질의 일자리를 창출하겠다"고 약속했다.

이에 앞서 오전 11시, 민 후보는 한국항공대학교에서 '게임계의 하버드'라 불리는 미국 디지펜공과대학의 제이슨 추(Jason Chu) 최고경영자와 만나 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 고양시에 게임·AI 국제연구캠퍼스와 닌텐도 협력 스튜디오 등을 조성하겠다는 계획이다. 민 후보는 "고양시가 비로소 청년들이 원하는 고부가가치 일자리를 창출하고, K-콘텐츠의 글로벌 기지로 출발하는 역사적인 첫걸음을 뗐다"고 의미를 부여했다.

이동환 "고양시 교통지도 완전히 바꿀 것"... 사고엔 '애도 모드'

마두역 유세 현장에서 이인제 상임고문, 원유철 전 의원과 함께 지지를 호소하는 이동환 후보.이동환 후보 캠프 제공

국민의힘 이동환 후보는 중앙당의 화력 지원을 바탕으로 핵심 공약인 '교통 혁명'을 알리는 데 주력했다.

이날 오후 3시 마두역 광장 유세에는 원유철 전 의원과 이인제 상임고문이 지원 사격에 나서 100여 명의 시민들 앞에서 지지를 호소했다. 찬조 연설에 나선 이인제 상임고문은 "수천억 원을 시청 건립에 쓰기보다 교통·환경·문화·복지·민생에 써야 한다는 이동환 후보의 판단은 매우 현실적"이라고 힘을 실었다.

마이크를 넘겨받은 이동환 후보는 "우리 시는 더 이상 베드타운에 머물러서는 안 된다"며 "경제자유구역 지정, 기업 유치, 일산테크노밸리 조성, 공연산업 활성화, 교통혁명을 통해 자족도시 고양을 완성하겠다"고 밝혔다. 특히 "GTX, 서해선, 신분당선, 9호선, 고양은평선, 자유로 지하고속도로, 내부순환도로까지 고양의 교통지도를 완전히 바꾸겠다"고 강한 의지를 내비쳤다.

26일 저녁 행신역 앞에서 확성기 유세를 취소하고, 서울 서소문 고가차도 철거 현장 사고 희생자들을 애도하며 '조용한 선거운동'을 진행 중인 이동환 후보 캠프.이동환 후보 캠프 제공

하지만 저녁 유세 분위기는 엄숙하게 바뀌었다. 이날 오후 발생한 서울 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 소식을 접한 이동환 후보는 저녁 6시 행신역 앞 퇴근길 집중 유세를 전면 취소했다. 확성기와 로고송을 끄고 피켓만 든 채 '조용한 선거운동'으로 전환한 이 후보는 "서울 서소문 철거 현장에서 발생한 안타까운 사고로 유명을 달리하신 분들의 명복을 빌며, 부상당하신 분들의 빠른 쾌유를 기원합니다"라고 애도를 표했다.

특히 이번 사고 구조물이 선로를 덮쳐 행신역-서울역 간 KTX 운행이 중단되는 등 시민들이 큰 불편을 겪자, 이 후보는 "지자체와 교통 당국은 버스 증편, 우회 노선 안내 등 가용한 모든 수단을 총동원해 퇴근길 시민 불편을 최소화하는 긴급 비상 조치에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다. 이어 "무엇보다 중요한 것은 우리 시민의 안전과 일상"이라며 "안전불감증이 초래한 인재(人災)가 다시는 반복되지 않도록 시의 모든 인프라와 공사장의 안전 관리 체계를 근본부터 점검하겠다"고 약속했다.
#고양시장선거 #민경선 #이동환 #K컬처밸리 #교통혁명

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