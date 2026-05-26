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26.05.26 21:10최종 업데이트 26.05.26 21:32
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이삼걸 더불어민주당 경북 안동시장 후보.조정훈

6.3 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 국민의힘 안동시장 후보 측근이 비리 혐의로 구속되자 안동시장에 출마한 이삼걸 더불어민주당 후보와 권기창 국민의힘 후보가 공방을 벌였다.

권기창 후보 캠프에서 핵심 역할을 했던 A씨가 뇌물 수수 혐의로 지난 25일 구속됐다. A씨는 권 후보가 안동시장 재임 당시 소통비서관으로 근무하면서 관급공사 계약 과정에서 업체로부터 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다. 경찰은 지난 22일 A씨를 긴급 체포했고 주거지를 압수수색하는 과정에서 현금 8000만 원도 확보한 것으로 알려졌다.

이와 관련 이삼걸 더불어민주당 후보는 26일 성명을 통해 "외부에서 흘러든 미꾸라지 한 마리가 신성한 시정을 어지럽히고 성실하게 일해 온 공직자 전체의 명예를 실추시켰다"며 A씨와 권기창 후보를 겨냥했다.

이 후보는 이어 "평생을 공직에 몸담으며 자부심을 지켜온 여러분이 느꼈을 억울함과 분노, 참담함에 깊이 공감한다"며 "공직자는 특정 권력이 아닌 시민의 공복이다. 흔들림 없이 직무에 충실해 주시기를 간곡히 당부드린다"고 말했다.

그러면서 "내외부를 막론하고 그 누구도 안동시정에 부당하게 개입할 수 없어야 한다"며 "정치 논리에 공직자가 휘둘리고 줄 세우기와 측근 챙기기로 성실한 직원이 눈물 흘리는 일은 결코 없어야 한다"고 강조했다.

이 후보는 "혈연, 지연, 학연, 줄서기가 아닌 오직 능력과 성실함으로 평가받는 '공직자가 진짜 주인인 안동시청'이 되어야 한다"며 "공직자의 명예를 반드시 지키고 보장해 드리겠다"고 약속했다.

권기창 국민의힘 안동시장 후보,권기창

반면 권기창 후보는 "최근 선거 과정에서 사실조차 명확히 확인되지 않은 이른바 '측근' 의혹을 반복적으로 거론하며 흑색선전과 비방정치에 몰두하는 행태는 매우 유감스럽다"며 "'아니면 말고' 식의 선동으로 시민을 분열시키고 혼란을 조장하는 구태정치를 즉각 중단하라"고 요구했다.

권 후보는 "능력을 보고 중용했던 인물이 개인 일탈 의혹을 받는 것은 누구보다 안타깝게 생각한다"며 "그러나 이를 두고 '시장 비리'로 엮으려는 시도와 이를 빌미로 상대 후보를 공격하는 것이 과연 이 후보가 말하는 '정신문화의 수도 안동'에 걸맞는 정치인지 묻고 싶다"고 말했다.

그러면서 "수사 결과 만약 일탈 의혹이 사실이라면 저와 가장 가까운 인물 누구를 막론하고 일벌백계를 요구할 것"이라며 "지난 4년간 안동시정의 가장 가까운 동반자는 특정 개인이나 세력이 아니라 안동시민 뿐이었다"고 강조했다.

대신 권 후보는 지난해 대형산불 당시 이 후보가 어디에 있었느냐며 "안동시장을 꿈꾸는 이 후보에게 안동은 강 건너 불구경의 대상이었는가"라고 반격했다.

그러면서 "안동의 위기에는 침묵하고 안동의 성과만 탐하려는 사람이 이제 와 안동의 미래를 이야기한다면 과연 그 진정성을 누가 믿을 수 있겠는가"라며 "각종 숙원사업이 하나둘씩 성과로 나타나는 지금 시민들의 노력 위에 무임승차하려는 것인가"라고 주장했다.
#안동시장 #권기창 #이삼걸 #권기창측근구속 #정치공방

6.3 지방선거
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