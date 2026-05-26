권기창

권기창 국민의힘 안동시장 후보,반면 권기창 후보는 "최근 선거 과정에서 사실조차 명확히 확인되지 않은 이른바 '측근' 의혹을 반복적으로 거론하며 흑색선전과 비방정치에 몰두하는 행태는 매우 유감스럽다"며 "'아니면 말고' 식의 선동으로 시민을 분열시키고 혼란을 조장하는 구태정치를 즉각 중단하라"고 요구했다.권 후보는 "능력을 보고 중용했던 인물이 개인 일탈 의혹을 받는 것은 누구보다 안타깝게 생각한다"며 "그러나 이를 두고 '시장 비리'로 엮으려는 시도와 이를 빌미로 상대 후보를 공격하는 것이 과연 이 후보가 말하는 '정신문화의 수도 안동'에 걸맞는 정치인지 묻고 싶다"고 말했다.그러면서 "수사 결과 만약 일탈 의혹이 사실이라면 저와 가장 가까운 인물 누구를 막론하고 일벌백계를 요구할 것"이라며 "지난 4년간 안동시정의 가장 가까운 동반자는 특정 개인이나 세력이 아니라 안동시민 뿐이었다"고 강조했다.대신 권 후보는 지난해 대형산불 당시 이 후보가 어디에 있었느냐며 "안동시장을 꿈꾸는 이 후보에게 안동은 강 건너 불구경의 대상이었는가"라고 반격했다.그러면서 "안동의 위기에는 침묵하고 안동의 성과만 탐하려는 사람이 이제 와 안동의 미래를 이야기한다면 과연 그 진정성을 누가 믿을 수 있겠는가"라며 "각종 숙원사업이 하나둘씩 성과로 나타나는 지금 시민들의 노력 위에 무임승차하려는 것인가"라고 주장했다.