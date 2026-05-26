▲
이삼걸 더불어민주당 경북 안동시장 후보.조정훈
6.3 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 국민의힘 안동시장 후보 측근이 비리 혐의로 구속되자 안동시장에 출마한 이삼걸 더불어민주당 후보와 권기창 국민의힘 후보가 공방을 벌였다.
권기창 후보 캠프에서 핵심 역할을 했던 A씨가 뇌물 수수 혐의로 지난 25일 구속됐다. A씨는 권 후보가 안동시장 재임 당시 소통비서관으로 근무하면서 관급공사 계약 과정에서 업체로부터 뇌물을 받은 혐의를 받고 있다. 경찰은 지난 22일 A씨를 긴급 체포했고 주거지를 압수수색하는 과정에서 현금 8000만 원도 확보한 것으로 알려졌다.
이와 관련 이삼걸 더불어민주당 후보는 26일 성명을 통해 "외부에서 흘러든 미꾸라지 한 마리가 신성한 시정을 어지럽히고 성실하게 일해 온 공직자 전체의 명예를 실추시켰다"며 A씨와 권기창 후보를 겨냥했다.
이 후보는 이어 "평생을 공직에 몸담으며 자부심을 지켜온 여러분이 느꼈을 억울함과 분노, 참담함에 깊이 공감한다"며 "공직자는 특정 권력이 아닌 시민의 공복이다. 흔들림 없이 직무에 충실해 주시기를 간곡히 당부드린다"고 말했다.
그러면서 "내외부를 막론하고 그 누구도 안동시정에 부당하게 개입할 수 없어야 한다"며 "정치 논리에 공직자가 휘둘리고 줄 세우기와 측근 챙기기로 성실한 직원이 눈물 흘리는 일은 결코 없어야 한다"고 강조했다.
이 후보는 "혈연, 지연, 학연, 줄서기가 아닌 오직 능력과 성실함으로 평가받는 '공직자가 진짜 주인인 안동시청'이 되어야 한다"며 "공직자의 명예를 반드시 지키고 보장해 드리겠다"고 약속했다.