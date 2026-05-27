▲
민주당 손세희, 국힘 박정주(사진, 왼쪽부터) 군수 후보. SNS 갈무리
6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 충남 홍성군수 선거에서 더불어민주당과 무소속 후보 간 단일화가 이뤄지자, 국민의힘이 이를 두고 "구태 야합 정치"라고 비판했다.
지난 26일 오전, 손세희 민주당 후보와 이두원 무소속 후보는 "30년 보수 군정을 끝내기 위해 후보 단일화에 합의했다"고 밝혔다. 이에 따라 이 후보는 후보직을 사퇴하고 손 후보를 지지하기로 했다. 두 후보는 이날 홍성전통시장 일대에서 합동 유세도 진행했다.
손 후보 측은 이번 단일화에 대해 "범여권 단일 후보 구성이 이뤄지면서 선거 구도가 새로운 국면을 맞게 됐다"고 평가했다(관련기사: [홍성] 손세희-이두원, '전격 단일화 합의'... 전통시장 합동유세도
https://omn.kr/2icsu).
두 후보의 단일화에 박정주 국민의힘 후보 측은 "공식 사퇴 절차가 마무리되지 않은 상황에서 무소속 후보가 민주당 후보 유세차에 올랐다"며 "지지를 선언하는 모습은 지역 일꾼을 뽑는 지방선거의 본질을 훼손하는 야합 정치의 전형"이라고 비판했다.
이어 "명분 없는 단일화는 홍성의 미래를 걱정하는 군민들을 기만하는 행위"며 "선거를 통해 군민의 판단을 받게 될 것"이라고 밝혔다.
이에 손세희 후보는 "이번 단일화는 단순한 후보 간 결합이 아니라 변화에 대한 군민의 요구를 담은 결정"이라며 "정체된 지역 정치를 바꾸고 새로운 홍성을 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "반등을 넘어 승리로 나아가 반드시 민주당 첫 군정 시대를 열겠다"고 강조했다.
손 후보는 또 "홍성군은 오랜 기간 특정 정치세력이 주도해온 구조 속에 있었다. 독점과 정체를 넘어 통합과 발전의 길로 나아가겠다"며 지지를 호소했다.
후보직 사퇴 의사를 밝힌 이두원 후보는 기자와 한 통화에서 "후보 단일화는 선거 과정에서 있을 수 있는 정치적 선택"이라며 "27일 선거관리위원회를 방문해 사퇴서를 제출할 예정"이라고 밝혔다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)