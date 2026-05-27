OBS 유튜브 방송 화면 캡처.

"경기교육은 지금 길을 잃었습니다. 제가 만난 교사와 학부모들은 절박한 교육 현실을 토로하고 있습니다." (안민석 후보)

"우리 경기도교육청은 지난 4년 동안 '미래 교육청'을 내걸고 학생들에게 미래 사회에 필요한 여러 가지 역량을 준비시켜 왔습니다." (임태희 후보)

26일 오후 생방송으로 진행된 '제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 후보자 합동토론회'의 한 장면. 기호 안민석 후보(왼쪽)와 임태희 후보(오른쪽)가 팽팽한 토론을 벌이고 있다.오는 6월 3일 치러지는 제9회 경기도교육감 선거가 현역 프리미엄을 안고 재선에 도전하는 임태희 후보와 5선 국회의원 출신의 안민석 후보 간 양강 구도로 전개되고 있다.지난 26일 오후 경기도선거방송토론위원회 주관으로 열린 후보자 합동토론회에서는 지난 4년간의 경기교육 성과와 AI 기반 교육 정책, 교육감의 정치적 중립성 등을 둘러싸고 두 후보가 정면 충돌했다.가장 치열했던 장면은 후보자 주도권 토론이었다. 안민석 후보는 임태희 후보의 과거 윤석열 대통령 당선인 특별고문 경력을 언급하며 "교육 현장의 탈정치화를 말하면서도 지난 2022년 당시 공보물에 '윤석열 대통령 당선인 특별고문'을 기재했다"고 지적했다.안 후보는 교원단체와의 소통 문제를 거론하며 "교사 단체들에게 교육감은 만나기 어려운 존재였다. 왜 만나지도 않고 왜 소통하지도 않았는지 여쭙고 싶다"고 물었다.이에 대해 임태희 후보는 "윤 대통령을 좋은 대통령으로 만들고자 하는 생각으로 잠시 참여했던 것은 사실이지만, 여러 문제에 대해 직언을 끊임없이 했다. 그게 불편했던지 선대위에서 물러나게 됐다"고 반박했다.교원단체와의 소통 문제에 대해서도 그는 "교육 현안이 아닌 다른 목적이 있는 접근에는 응하지 않았다"라며 유연한 대화가 가능한 상황에서는 언제든 소통할 수 있다는 입장이었다"고 설명했다.반대로 임 후보는 안 후보의 남북 학생 교류 구상과 정치 유튜브 출연 등을 언급하며 교육감의 정치적 중립성 문제를 제기했다.