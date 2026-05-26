▲
부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 26일 오후 부산 북구 덕천동 일대에서 시민들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.유성호
- 출마한 지 한 달 지났는데 (정치가) 좀 익숙해졌나?
"선거 활동, 유세 활동은 체화가 완전히 됐다. 주민들을 뵙고, 인사드리고, 악수 청하고, 말씀 듣고, 기록하는 것. 기록은 저밖에 안 한다. 다른 분들은 스태프들이 하는지 안 하는지 모르겠지만 기록을 직접 해야 기억에 남는다. 그걸 기억했다가 그 장소를 가서 둘러보고 '이건 이렇게 하면 되겠구나' 한다. 뇌피셜로 공약을 만들어 봐야 현실성이 떨어진다."
- (현장 유세 위주로만 하다가) 최근엔 라디오도 많이 나오더라?
"길게는 못 하고 전화 인터뷰만 중간중간 잡아서 한다. 저쪽이 저렇게 막 달리는데 공중전을 안 할 수 없지 않나?"
- 여론조사는 (한동훈 후보와) 초접전인데 어떻게 보나?
"당연히 박빙으로 될 거라 생각했다. 지금부턴 더더욱 열심히 지역 주민들을 만나 누가 북구 발전의 적임자인지 진심을 잘 전해야겠다."
- 한동훈·박민식 후보 간 단일화 가능성은 있다고 보나?
"제가 전혀 관여도 안 하고 신경도 안 쓰고 있다."
- 박근혜 전 대통령이 부산을 찾아 국민의힘 후보들을 지원한다는 건 어떻게 보나?
"그건 그 캠프의 문제니까 충분히 그럴 수 있지 않을까? 요즘 박 전 대통령께서 많이 다니시더라. 저는 저희가 할 수 있는 최선을 다하겠다."
- (본투표까지) 일주일 정도 남았는데 앞으로 주력할 행보는?
"더 많이 걷고, 더 많이 만나 뵙고, 북구를 발전시킬 유일한 사람이란 진정성(을 보여주겠다). 북구의 미래를 만들 생각이 머릿속에 꽉 찬 사람이냐, 본인의 미래를 위할 사람이냐를 (유권자들이) 현명하게 판단해 주시리라 믿고 있다."
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)