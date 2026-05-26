유성호

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 26일 오후 부산 북구 덕천동 일대에서 시민들과 인사를 나누며 요청 사항을 수첩에 메모하고 있다.하 후보는 이날 거리를 누비며 시민들을 만나고 상가에 들어가 일일이 인사를 건네는 '밀착 유세'를 펼쳤다. 시민들과 연신 눈을 마주치고 허리를 숙이며 "열심히 하겠습니다!"라고 목소리를 높였다. 한 시민의 부탁엔 수첩과 펜을 꺼내 들어 메모도 했다. 일부 시민들은 하 후보에게 "꼭 승리하세요!"라며 손을 흔들거나 차 안에서 "파이팅입니다!"라고 외치기도 했다.이날 거리 인사 도중 한 여성이 6·25 전쟁을 염두에 두고 하 후보에게 '남침이냐 북침이냐'라고 묻는 과정에서 벌어진 해프닝도 있었다. 이 여성은 하 후보와 함께 사진을 찍다가 "후보님, 남침인가요? 북침인가요?"라고 큰 목소리로 외쳤다. 갑작스런 질문에도 하 후보는 "남침이요"라면서도 "이렇게 선거 방해가 되는 것"이라고 황당해 했다.이어 하 후보가 "남침이죠, 근데 왜 물어보셨어요?"라고 하자 해당 여성은 "민주당 후보들이 모르시는 분들이 많길래"라며 "주적이 어디냐니까 대답을 아무도 못 하시더라"라고 했다. 하 후보는 자리를 뜨는 여성을 향해 "그러니까 외부인들이 들어와 물 흐린다고 얘기하는 것 아니겠나"라며 "여기 기자님들 많은데 자신 있으시면 와서 한번 해보시죠"라고 외쳤다.하 후보는 <오마이뉴스>에 "(아까 대답할 때 너무 당황해서) '북'이라고 했다가 '남침'이라고 바꿨는데 전형적인 이런 (선거 방해) 짓거리를 하는 것"이라고 강하게 비판했다. 하 후보 캠프 관계자는 "(하 후보가) 예비후보 땐 (이런 일이) 없었는데 본선 들어오고 최근 들어서 많다"라고 전했다.<오마이뉴스>는 이날 오후 부산 숙등역 인근에서 거리 인사 중인 하 후보를 만나 30분가량 일정에 동행했다. 다음은 하 후보와 나눈 일문일답이다.