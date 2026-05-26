한만중 선거사무소

-본인은 추진위가 진행하는 내부 경선의 결과에 승복할 것을 서약합니다.

-본인은 추진위 경선 결과에 따르며, 경선 결과를 어기고 교육감 선거 본 후보 등록을 할 경우 민·형사상의 책임을 질 것을 서약합니다.

한만중 서울시교육감 후보가 서울시선관위에 지난 15일 오전 10시, 본 후보로 등록하기 위한 서류를 내고 있다.114개 교육시민단체가 모인 2026 서울 민주진보교육감 후보 단일화 추진위가 단일화 결과 불복 논란을 빚고 있는 한만중 서울시교육감 후보가 날인한 '경선 승복과 불복 시 책임'을 담은 서약서를 공개했다. 추진위는 "이 서약서 내용대로 한 후보에 대해 민·형사상 책임을 물을 것"이라고 밝혔다.26일, 추진위가 공개한 지난 2월 4일 자 한만중 후보의 '2026 서울 민주진보교육감 경선후보자 서약서'를 보면 "본인은 단일화 추진위가 진행하는 내부 경선에 참가하면서 아래 내용에 동의함을 서약한다"라고 적혀 있다. 한 후보가 서약한 주요 내용은 다음과 같다.이 서약서에는 한만중 후보의 도장이 찍혀 있다. 하지만 한 후보는 서울시선관위에 지난 15일 오전 10시, 본 후보로 등록한 뒤 선거전에 뛰어들었다.이에 대해 추진위는 "한 후보가 스스로 서명하고 도장을 찍은 약속을 정면으로 어겼다"라면서 "추진위는 민·형사상 책임을 물을 것이다. 또한 한 후보의 (경선) 득표율도 공개할지 여부 또한 심각히 고려할 것"이라고 밝혔다.추진위 관계자는 "오는 27일 추진위 법률팀 회의를 거쳐 형사상 업무방해와 민사상 서약 위반에 따른 시민참여단 손해배상 청구 소송 진행을 본격 검토할 것"이라고 설명했다.