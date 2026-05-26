박형룡 후보 제공

유세차에 올라 박형룡 후보 지원 유세를 하는 이재정 의원(왼쪽)5월의 끄트머리를 향해가는 22일(금) 저녁 7시 30분, 대구 달성군 유가읍 행정복지센터 건너편 상점가는 주말을 앞둔 시민들의 발걸음으로 활기를 띠고 있었다. 달성군 보궐선거에 출마한 박형룡 국회의원 후보(더불어민주당)의 선거 유세가 한창인 이곳 유가읍은 달성군 선거 판세의 핵심 '풍향계'로 불리는 곳이다.인근 공단 지역을 배후로 둔 자급자족형 신도시인 유가읍은 대단지 아파트가 밀집해 있어 3040 젊은 유권자들의 거주 비율이 압도적으로 높다. 동시에 박근혜 전 대통령의 사저가 자리 잡고 있어 보수적 색채와 젊은 층의 변화에 대한 열망이 가장 역동적으로 교차하는 상징적인 공간이기도 하다. 바로 이곳에서 박형룡 후보가 민주당으로 출마했다.이날 유가읍 거리 유세 현장에서 가장 먼저 마이크를 잡고 시민들의 시선을 모은 이는 더불어민주당의 '입'이자 중진인 이재정 의원(안양동안을, 3선)이었다. 이 의원은 박 후보를 향한 각별한 인연을 강조하며 지지를 호소했다."제가 경북대학교 10년 후배입니다. 대학 시절부터 올곧았던 우리 선배를 돕기 위해 안양에서 여기까지 한걸음에 달려왔습니다. 우리 선배님 꼭 좀 도와주십시오!"이 의원은 "국회의원은 지역 실정을 누구보다 잘 알아야 하고, 동시에 예산을 끌어올 수 있는 실력이 있어야 한다"며, "준비된 박형룡 후보야말로 중앙정부와 당으로부터 막대한 예산을 가져와 달성군의 지역경제를 확실하게 활성화할 수 있는 유일한 적임자"라고 강조했다.이 의원은 "달성의 골목골목을 땀으로 적셔온 박형룡과 지역 실정도 모른 채 갑자기 내려온 이진숙 후보를 비교해달라"며 "달성을 진정으로 변화시키고 발전시킬 사람은 오직 박형룡뿐"이라고 목소리를 높였다.