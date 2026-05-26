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김순종 후보가 생활밀착형 현장 정치를 강조하며 주민 중심의 정치 변화를 주장했다.김수
그는 서강동 침수 문제와 관련해 "현재 상인회가 자체적으로 펌프를 설치해 대응하고 있지만, 이 정도 문제는 행정이 직접 나서야 한다"며 "여수시가 체계적인 배수·펌핑 시스템을 구축해야 한다"고 주장했다.
이어 "연등천에는 생활폐수가 유입돼 그대로 바다로 흘러가는 상황이 반복되고 있다"며 "환경 개선 역시 함께 이뤄져야 한다"고 강조했다.
또 문수동 주차난과 관련해서는 "유휴공간과 생활 밀착형 공간 활용 방안을 적극적으로 찾아야 한다"며 주민 체감형 해결책 필요성을 언급했다.
"24시간 안에 민원인 직접 만나겠다"
김 후보는 핵심 공약인 '24시간 책임 민원 해결 시스템'에 대해서도 구체적인 구상을 밝혔다. 그는 "시의원에게 직접적인 집행 권한은 없지만 연결자의 역할은 충분히 할 수 있다"며 "민원이 접수되면 24시간 안에 직접 민원인을 만나고, 관련 부서 공무원과 함께 현장에서 문제를 논의하는 방식으로 운영하겠다"고 말했다.
이어 "행정은 탁상공론이 되기 쉽지만, 현장은 주민이 가장 잘 안다"며 "민원인과 행정, 시의원이 함께 현장에서 해결책을 찾는 구조를 만들고 싶다"고 강조했다. 또 "민원 처리 절차와 진행 과정을 주민들에게 공개해 행정에 대한 불신도 줄여가겠다"고 덧붙였다.