봉주영

* 올리서치-비전코리아 70세 이상 조사완료 131명 → 가중치 107명

* 부산일보-에이스리서치 70세 이상 조사완료 116명 → 가중치 101명

* 여론조사꽃 70세 이상 조사완료 108명 → 가중치 101명

* 세계일보-한국갤럽 70세 이상 조사완료 107명 → 가중치 101명

- 가장 큰 이유는 '조사시간이 너무 짧다'는 것. 26일 오전 9시 30분 기준, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록된 부산 북구갑 여론조사는 총 22개로 대체로 500명 대상으로 실시됐다. 조사 시간은 짧으면 10시간 40분(5월 14~15일 여론조사꽃), 길면 36시간(채널A-리서치앤리서치) 정도 걸렸다.- 그런데 올리서치·포털신문-비전코리아 조사는 5월 23일 단 하루 동안 실시됐고, 조사 시간도 6시간 21분에 불과하다. 같은 기간이라고 할 수 있는 5월 23~24일 실시된 부산일보-에이스리서치 조사만 해도 30여명 더 적은 502명을 표집하는 데에도 13시간 가까이 더 걸렸다(19시간). 둘다 모두 조사방식은 무선 100% ARS로 동일하다. 일각에서는 올리서치·포털신문-비전코리아 조사에서 진보 응답자 숫자가 95명에 불과해 너무 적다는 지적도 하는데, 비슷한 규모인 다른 조사들의 경우 세계일보-갤럽 100명, 여론조사꽃 99명이어서 큰 차이는 아니다.- 비전코리아 관계자는 26일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "우리가 지금 다른 언론사들 포함해서 25건 여론조사를 실시 중인데 전부 다 하루 안에 끝냈다"며 조사 방식에 문제가 없다고 반박했다. 실제로 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에 등록된 비전코리아 조사를 보면 5월 5일 경상북도 예천군 여론조사(634명 무선ARS, 9시간 56분)와 5월 13일 충남 홍성군 여론조사(534명 무선ARS, 6시간 11분), 5월 18일 대구 수성구 여론조사(509명 무선ARS, 11시간 20분) 등 하루 만에 끝낸 조사들이 적지 않다. 이 관계자는 "조사요원을 얼마나 투입하느냐, 조사할 때 응답이 얼마나 빨리 쇄도하느냐가 중요한데 보통 광역단위 조사는 응답률이 6~8%인데, 부산 북갑 조사는 이번에 12% 나왔다"며 "그리고 대부분 이틀 실시한다고 하지만 첫째날 90% 이상 하고 샘플이 안 차는 부분만 이튿날 한다"고 설명했다.- 다만 여론조사업계에서는 '하루 만에 조사 완료' 자체가 가능하지만, 보통 이렇게 잘 하지 않는다고 한다. 업계 관계자는 "하루 만에, 그것도 특정 시간대에 하면 아무래도 그 시간대에 전화 받을 수 있는 분들만 응답할 수 있어서 골고루 표집하기 어렵다"며 "보통은 첫째 날 어느 정도 하고, 둘째 날 이어서 맞추는 식으로 하는데 아무래도 한꺼번에 많이 해버리면 빨리 응답하는 분들만 응답하게 된다. 그래서 갤럽이나 NBS 경우는 휴일이 며칠 이상 있는 주에는 아예 조사를 실시하지 않을 때도 있다"고 말했다. 그는 "이렇게 실시한 조사의 경우 결과값이 조금 튈 가능성이 커지긴 한다"면서도 "여론조사를 몇 명 샘플로 돌릴 때 조사시간을 최소한 어느 정도로 해야 한다는 기준은 없다"고 덧붙였다. 또한 비전코리아에서 최종적으로 값을 보정하긴 했지만, 비슷한 기간에 실시된 다른 조사에 비해 70세 이상의 실제 응답건수가 많은 편이라는 점도 참고할 필요가 있다.