이은영
- 지방선거 인식 : 국정 안정론 40% 정권 견제론 45% 모름·무응답 15%
- 정당 지지도 : 민주당 34% 국민의힘 38% 조국혁신당 2% 진보당 1% 개혁신당 2% 기타 1% 없음 18% 모름·무응답 4%
- 이재명 대통령 국정수행 평가 : 긍정 61% 부정 32% 유보 3% 모름·무응답 5%
5) 채널A-리서치앤리서치
* 5월 17~19일 부산 북갑 성인 500명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 32.9% 박민식 20.5% 한동훈 34.6%
6) 중앙일보-케이스탯리서치 5월 17~19일 부산 북갑 성인 505명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 35% 한동훈 31% 박민식 20%
7) 펜앤마이크-여론조사공정
* 5월 18~19일 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 35.7% 박민식 24.8% 한동훈 33.0%
8) 뉴시스-에이스리서치
* 5월 17~18일 부산 북갑 성인 504명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 40.4% 박민식 20.9% 한동훈 32.7%
9) MBC-코리아리서치
* 5월 16~18일 500명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 38% 박민식 20% 한동훈 33%
10) 조선일보-메트릭스
* 5월 16~17일 501명 무선전화면접. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 39% 박민식 20% 한동훈 33%
11) 여론조사 꽃
* 5월 14~15일 502명 무선ARS. 표본오차 ±4.4%p(95% 신뢰수준).
- 하정우 41.7% 박민식 21.1% 한동훈 32.2%
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)