뉴스피치 김이연심 기자

김태원 (사)세종여성 대표가 하헌휘 후보를 상대로 대담 토론회를 이끌고 있다. 여성연대는 이번 토론회를 단순한 후보 검증을 넘어 유권자가 주체가 되는 공론의 장으로 완수했다.김태원 (사)세종여성 대표의 사회로 진행된 본 행사는 이선미 세종통합상담소 상담원이 진행한 '후보자 성인지 감수성 체크'로 문을 열었다. 하헌휘 후보는 일상과 공직 사회 내에 잔존하는 성차별적 구조를 인지하고 있는지 묻는 질문들에 답변하며, 자치단체장으로서 갖춰야 할 성평등 의식과 감수성을 주권자들 앞에서 가감 없이 드러냈다.이어진 정책 대담에서 하헌휘 후보는 세종시를 '성평등하고 안전한 포용 도시'로 만들겠다는 확고한 비전을 제시했다. 하 후보는 젊은 가족과 공공기관 종사자 비율이 높은 세종시의 지역적 특성을 정확히 짚어내며, 돌봄의 공공성 강화 및 일·가정 양립을 위한 지방정부 차원의 촘촘한 지원 대책을 약속했다. 사각지대 없는 돌봄 시스템을 통해 여성의 독박 돌봄 부담을 해소하고 노동권을 실질적으로 보장하겠다는 구상이다.안전 의제에 대해서도 구체적인 대안이 제시됐다. 하 후보는 디지털 성범죄와 교제 폭력 등 최근 급증하는 젠더폭력 불안을 해소하기 위해 여성 안전망 및 피해자 밀착형 지원체계 구축을 확약했다. 특히 선언적 구호에 그치지 않고 이를 뒷받침할 성평등 정책 추진 체계 정비와 전담 예산 확보를 직접 공언하며 정책의 실효성을 높였다.대담 직후 하 후보는 차별 없는 사회 실현, 일·생활 균형 지원 제도 확립, 여성단체와의 연 2회(상·하반기) 정례 간담회 개최 등을 골자로 하는 '젠더정책 협약서'에 서명하며 유권자들과의 실천을 약속했다.