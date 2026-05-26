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26.05.26 18:18최종 업데이트 26.05.26 19:03
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"정선 카지노 안 갔나"26일 열린 TV 토론회에서 이정선 후보(현 광주교육감)가 김대중 후보(현 전남교육감)를 향해 정선 카지노 도박 의혹을 집중 제기하는 모습.광주MBC유튜브 갈무리

전남광주통합특별시 교육감 선거 TV 토론회에서 강원랜드 카지노 출입 등 후보자 간 도덕성 의혹을 두고 공방이 일었다.

이정선 광주교육감이 김대중 전남교육감을 향해 "정선 카지노에 교육감 재임 때 2차례 갔다는 녹취록이 여기 있다"며 공격하자, 김 교육감은 "재임 중 정선에 가본 적 자체가 없다, 저라고 이 교육감에 대해 할 말이 없겠느냐"고 반박하는 등 불꽃 공방이 벌어졌다.

광주시선거방송토론위원회는 26일 광주MBC에서 전남광주통합특별시 교육감선거 후보자 초청토론회를 개최했다. 위원회는 4년 전 지방선거 득표율 등을 기준으로 전체 4명의 후보 중 김대중, 이정선 두 후보만 초청해 토론회를 열었다.

카지노 도박 공방은 토론회 중반을 넘어 주도권 토론에서 시작됐다.

이정선 후보가 김대중 후보를 겨냥해 "교육감의 첫 번째 조건은 도덕성과 정직성"이라고 포문을 연 뒤 정선 카지노 출입 관련 의혹을 제기한 것이다.

이 후보는 "1차 방송 토론회에서 1~2만 원은 도박도 아니라고 했는데, 그 답변이 지금도 유효하느냐" "강원도 정선 카지노를 가본 적이 정말 없느냐"고 김 후보를 몰아세웠다.

이 과정에서 "재임 때 정선 카지노를 2번 갔다는 녹취록이 있다" "해외 출장 때는 교육청 직원이 여행사 측에 카지노가 딸린 호텔을 예약하라고 한 녹취록도 있다"며 답변을 요구했다.

또 이 후보는 "김 교육감 재산이 가파르게 줄었다"는 취지의 질문을 하면서 도박과 관련된 게 아니냐는 질문도 던졌다.

이에 대해 김 후보는 먼저 재산과 관련해 "제 재산은 줄곧 마이너스였다"며 "사실과 다르다"고 했다.

정선 카지노 출입 의혹과 관련해서는 "교육감 재임 시절 정선 자체를 가본 적이 없다"며 "확실한 증거를 대라. 시·도민이 보고 계시는 토론회에서 근거도 없는 의혹을 제기하느냐"고 했다.

김대중 "저라고 할 말 없겠나... 그러나, 참겠다"
'채용 비리' 재판, 이정선 교육감 에둘러 비판

"할 말 많지만 참겠다"26일 열린 TV 토론회에서 김대중 후보(현 전남교육감)가 "저라고 이 교육감에게 할 말이 없겠느냐"고 하는 대목에서 이정선 후보(현 광주교육감)가 물을 마시고 있다. 이정선 교육감이 자신의 동창생을 교육청 감사관에 부정 채용한 혐의로 재판을 받고 있다는 점을 에둘러 지적한 것으로 읽힌다.광주MBC유튜브 갈무리

김 후보는 특히 "저라고 이정선 교육감에 대해 할 말이 없겠느냐. 그러나 저는 이번 선거에서 시·도민들께 네거티브를 하지 않고 정책 선거를 하겠다고 밝혔으니 참겠다"고도 했다.

김 후보가 답변 과정에서 '나는 참겠다'고 한 것은 이 후보가 광주교육감 재임 당시 채용 비리 혐의로 재판에 넘겨진 사례를 거론하지 않겠다고 한 것으로 보인다.

이 후보는 광주교육감 재임 당시 자신의 고교 동창생을 교육청 감사관에 부당 채용한 혐의 등으로 기소됐다. 이 교육감은 혐의를 부인하며, 검찰 직접 수사 개시의 위법성을 주장하고 있다.

한편 이날 선관위 주관 TV 토론은 전체 4명의 후보자 중 2명만 초청해 논란을 빚었다.

광주시선거방송토론위원회는 후보 4명 중 최근 4년 이내 해당 선거에서 10% 이상 득표한 후보자와 여론조사 결과 평균 지지율 5% 이상인 후보자를 토론회 초청 대상으로 삼았다.

그러나 여론조사 발표 매체 기준을 지상파방송, 종합편성채널, 보도전문채널, 일간신문으로 제한하면서 최근 뉴스1 여론조사에서 15%대 지지율을 기록했으나 초청 대상에서 제외된 장관호 후보 측 반발을 샀다.

[관련기사]
통합교육감 유력 후보 김대중 "카지노 간 건 사실... 도박은 안해" https://omn.kr/2i05k
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초대 통합 교육감 4파전 압축전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장. 중앙선거관리위원회
#교육감선거 #카지노 #도박 #이정선 #김대중

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