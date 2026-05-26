울산시의회

진보당 방석수 울산시당위원장이 26일 시의회 프레스센터에서 '시의원 단일화 여론조사 공개'를 요구하는 기자회견을 하고 있다.김종훈 진보당 울산시장 후보가 민주-진보후보 단일화 여론조사 경선 파행과 관련해 "26일 울산지방법원에 김상욱 민주당 후보와 캠프 의뢰 여론조사기관을 상대로 증거보전 신청을 제기했다"고 밝혔다.김종훈 후보가 제기한 증거보전 신청에는 ▲여론조사 계약서 및 의뢰 문서 ▲여론조사 중단 결정 관련 내부 회의자료 ▲김상욱 후보 측과 여론조사기관 간 교신 기록 ▲개별 응답자의 응답 내용이 수록된 원시 데이터(raw data, 맨 처음의 데이터) 파일 일체 ▲중간·최종 결과보고서 수령 또는 열람 자료 등 일체 자료가 포함됐다.김종훈 후보는 "원시 데이터와 통화 기록은 단시간 내 삭제·훼손될 가능성이 높고, 선거 이후에는 자료 삭제 우려도 크다"며 증거보전의 필요성을 강조했다.김종훈 후보는 "가장 큰 피해자는 민주개혁진영의 후보단일화를 열망하는 울산시민들이다"라며 "여론조사기관과의 불법 내통이 없었는지 해명해야 할 것은 김상욱 후보"라고 밝혔다.이어 "김상욱 후보는 본인이 떳떳하다면 지금이라도 여론조사 결과를 공개하고, 그 결과에 따르자"라며 "그것이 단일화의 남은 유일한 해법이다"라고 말했다.한편 민주-진보 울산시장 후보 단일화가 여론조사 중단으로 파행에 이르면서 시장 후보 단일화와 연동된 시의원 단일화도 난관에 봉착했다.진보당 방석수 울산시당위원장은 26일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고"24~25 양일, 울산 4곳에서 시의원 단일화를 위한 경선이 완료되어 이제 공개하면 된다"라며 "그러나 민주당 울산시당에서는, 시의원 단일화가 시장 후보 단일화가 연동되어 있으므로 지금은 이후 절차를 밟을 수 없다고 한다"고 밝혔다.그러면서 "민주당은 울산시의원 단일화 경선을 사전에 합의된 대로 진행해야 한다"며 "합의된 대로 공개하고 승복하면 된다"며 "김상욱 후보가 초래한 시장 경선 중단 파행으로 단일화 합의 정신까지 훼손하지 말라"고 밝혔다.이어 "김상욱 후보와 민주당 측에서는 여론조사를 다시 진행하자고 하지만 이미 진행된 경기를 반칙으로 중단시켜 놓고, 경기 룰을 바꿔 다시 하자는 것은 어떤 정당성도, 합리성도, 설득력도 없는 주장"이라며 "상대방에 대한 최소한의 예의도, 도리도 아니다"고 덧붙였다.