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'기후위기·송전탑' 질의에 국힘 후보 답변 거부, 민주당도 소극적 충북기후위기비상행동과 용인반도체국가산단재검토와 초고압송전탑건설반대충북대책위원회가 26일 기자회견을 열고 후보자들의 정책제안 답변 거부를 강하게 비판했다. 사진=시민단체 제공.충북 시민단체들이 6·3 지방선거에 출마한 충북도지사·청주시장 후보들의 기후위기 및 초고압 송전선로 문제 대응에 대해 강하게 비판했다.상당수 후보가 답변을 거부한 것은 물론 정책제안을 적극적으로 수용하지 않는 태도에 "도민의 생명과 안전 문제를 외면한 무책임한 태도"라고 지적했다.충북기후위기비상행동과 용인반도체국가산단재검토와 초고압송전탑건설반대충북대책위원회는 26일 기자회견을 열고 지방선거 후보자들을 대상으로 진행한 정책 질의 결과를 발표했다.충북기후위기비상행동에 따르면 지난 4월 28일 충북도지사 후보와 청주시장 후보들에게 '충북 기후정책 제안서'를 발송했다.기후위기비상행동은 ▲충북 탄소중립 기본계획 재수립 ▲탄소중립 추진체계 재구축 ▲분산형 공공재생에너지 확대 ▲산업부문 온실가스 감축 대책 의무화 ▲CTX 도심통과 및 공항 확대 등 환경파괴 토목사업 중단 ▲무상버스 도입을 정책으로 제안했다.단체에 따르면 더불어민주당 신용한 충북도지사 후보는 6개 정책 가운데 5개를 수용했고, CTX 도심통과와 민간항공기 전용활주로 건설 중단 여부에 대해서는 "시민사회 의견을 종합적으로 검토하겠다"고 답변했다.더불어민주당 이장섭 청주시장 후보 역시 대부분 정책에 부분 수용 입장을 밝혔지만, CTX 도심통과와 민간항공기 활주로 확대 중단 요구에 대해서는 "수용하기 어렵다"며 환경 훼손 부작용에 대한 대책을 마련하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.시민단체는 이에 대해 "두 후보 모두 기후위기의 심각성을 인식하고 있으나 CTX 도심통과와 민간항공기 활주로 확대에 대해서는 정책적 한계를 드러냈다"고 주장했다.국민의힘 김영환 충북도지사 후보와 이범석 청주시장 후보는 정책 질의에 답변하지 않았다.충북기후위기비상행동은 "기후위기 대응은 도민의 생명과 안전이 걸린 문제"라며 "답변 거부는 기후정책에 스스로 낙제점을 준 것과 다르지 않다"고 비판했다.송전탑 관련 정책 질의 결과도 공개됐다.송전탑충북대책위는 지난 5월 12일 충북도지사 후보와 도내 11개 시·군 단체장 후보, 청주시의원 후보 등을 대상으로 초고압 송전탑 건설 대응 관련 정책 질의서를 발송했다.하지만 충북도지사 후보들은 모두 답변하지 않았고, 기초단체장 후보 가운데서는 일부 후보들만 답했다고 단체는 설명했다. 청주시장 후보들은 모두 무응답했으며, 청주시의원 후보 역시 57명 가운데 7명만 답변한 것으로 집계됐다.단체는 "선거 때마다 후보들은 수많은 개발 공약을 제시하지만 정작 기후위기와 송전탑 문제처럼 도민 삶과 직결된 현안에는 침묵하고 있다"며 "이번 지방선거가 정당과 구도 중심으로 흐르면서 정책 선거가 실종되고 있다"고 주장했다.이어 "지방선거 이후 충북에서 가장 큰 현안은 폭염·폭우 같은 기후 재난과 충북 전역 송전탑 건설 문제가 될 가능성이 크다"며 "후보자들과 유권자 모두 기후와 생명·안전 의제를 중심에 둔 선거를 치러야 한다"고 강조했다.