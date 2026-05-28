신민주

방에 있는 테라리움과 각종 식물들내 손으로 식물을 기를 수 있고, 더 잘 길러볼 기회와 가능성이 있다는 건 '숨구멍'이 되어주었다. 진로와 주거, 가족과 미래, 외로움 같은 어둠이 찾아올 때마다 좁은 방 안에서 작지만 마음 둘 곳이 있었다는 건 분명한 기쁨이었다.나는 테라리움을 기르며 더 나은 삶에 대한 작은 씨앗들을 심었다. 해가 들어오는 집으로 이사해서 더 많은 식물을 기르고 싶었다. 이왕이면 걸어서 갈 수 있는 공원이나 하천이 있는 동네에서 살아야겠다는 생각을 했다. 식물을 잘 아는 이웃들과 교류하거나, 동네 친구를 만들고 싶었다. 자연과 더불어 살아가는 삶에 대해 좀 더 생각해 보게 되었다.수년이 흐른 지금, 몇 가지는 실현되었고, 몇 가지는 아직 나의 바람으로 남아 있다. 몇 가지는 노력해서 얻을 수 있었고, 몇 가지는 내 노력만으로는 얻을 수 없었던 까닭이었다. 그럼에도, 테라리움을 잘 기르기 위해 어떻게 살아야 하고 어떤 세상을 꿈꾸어야 하는지 고민하게 된 점은 내 인생에서 의미 있는 일로 남았다.바야흐로 선거철이다. 이른 아침 출근길과 저녁 무렵 퇴근길이면 큰 소리로 인사를 하는 후보들을 마주할 수 있게 되었다. 동네를 일구어나갈 예비 일꾼들이 꿈꾸는 세상의 모습과, 내가 선거를 통해 만들 수 있는 변화를 가늠하기 위해 유심히 피켓과 손바닥보다도 작은 명함 속의 글들을 꼼꼼히 읽어보고 있다.그러나 정작 집으로 돌아가 인터넷 속 세상을 살펴볼 때면 내 기대와 다른 이야기만이 가득한 정치판을 본다. 후보가 어떤 전망을 가지는지보다 때로는 후보들을 둘러싼 가십이 더 많이 이야기되는 탓이다.테라리움이 자라나는 나의 집에서 한 발짝 떨어져 보면, 완전히 다른 세상이 펼쳐진 것 같은 마음이 드는 나날들이다. 무엇을 사랑하는지 물어보는 것은 힘을 잃고, 무엇을 미워하고 증오하는지 물어보는 것이 진영을 나누는 쉬운 방법이 되었다.그 과정에서 조롱과 모욕이 하나의 놀이문화가 된 모습들을 본다. 국내에서 가장 큰 커피 브랜드가 5.18을 공개적으로 모욕하는 홍보물을 발행해서 여론의 큰 비판에 직면했다. 그런데 도리어 일부러 해당 커피 브랜드를 이용하겠다고 공개 발언에 나선 정치인들이 있다는 것에 유감스러운 마음이 든다.나는 5.18을, 사회적 약자를, 사회적 참사로 목숨을 잃은 사람들을, 불의에 저항하는 사람들을 조롱하는 일이 어떠한 것도 바꿔낼 수 없다고 믿는다. 그럼에도 그것을 부추기는 사람들이 존재하는 이유는, 무언가를 증오하고 미워하는 것으로 얻어낼 수 있는 값싼 지지가 있는 까닭이다.값싼 지지를 타고, 어떠한 것도 바꿔낼 의지가 없는 사람들이 손 안 대고 코를 풀듯 자신의 이익을 얻어간다. 조롱과 멸시 이후, 증오의 정치에 동원된 평범한 시민들은 또다시 고립되고, 어두컴컴한 현실에 발붙이고 살아야 한다.이 지경의 세상이 되었음에도, 무엇을 바꿔나가는 힘은 증오가 아닌 '사랑하는 것을 어떻게 길러나가는지에 대한 고민'이라는 사실을 믿고 싶다. 누구나 마음속에 나의 테라리움과 같은 것들을 하나씩 길렀을 것이다. 그 테라리움들은 각자의 인생에서 필요한 것이 무엇인지 구체적으로 상상할 수 있게 만들고, 미래를 개척해 내는 의지의 씨앗이 될 수 있음이 틀림없다.그런 의미에서 6월 3일, 지방선거가 코앞에 온 시기, 나는 이 글을 읽는 사람들에게 물어보고 싶다. 당신의 마음속에 있는 테라리움은 무엇이고, 어떻게 길러나가고 싶은지.