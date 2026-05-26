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김찬술 더불어민주당 대전 대덕구청장 후보.김찬술
김찬술 더불어민주당 대전 대덕구청장 후보가 출산 가정의 경제적 부담을 줄이고 영아 돌봄 지원을 강화하기 위한 보육·돌봄 공약을 발표했다.
김 후보는 26일 대전시 최초의 공공산후조리원을 대덕구에 유치하고, 영아 양육 가정을 위한 '대덕구 베이비 캠프'를 도입해 출산부터 돌봄까지 공공 책임을 강화하겠다고 밝혔다.
김 후보는 "현재 대전에는 공공산후조리원이 없어 시민들이 높은 비용의 민간 시설을 이용하거나 타 지역 원정 산후조리를 선택해야 하는 현실"이라며 "출산 직후 산모와 신생아 건강관리는 가장 중요한 시기임에도 비용 부담이 너무 크다"고 지적했다.
이어 "대전시 최초 공공산후조리원을 대덕구에 유치해 출산 가정의 경제적 부담을 실질적으로 줄이겠다"고 말했다.
김 후보는 공공산후조리원이 조성되면 상대적으로 저렴한 비용으로 전문적인 의료·건강관리 서비스를 제공할 수 있어 산모와 신생아를 보다 체계적으로 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이와 함께 영아 양육 가정을 위한 특화 정책인 '대덕구 베이비 캠프'도 도입하겠다고 밝혔다.
'대덕구 베이비 캠프'는 10개월에서 24개월 사이 영아를 둔 부모들의 육아 부담을 줄이고, 아이들의 발달과 사회성 형성을 돕기 위한 프로그램이다.
김 후보는 "육아는 부모 개인만의 문제가 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 과제"라며 "부모들에게는 잠시라도 쉴 수 있는 시간과 여유를 제공하고, 아이들에게는 또래와 함께 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.
이를 위해 김 후보는 부모들의 육아 스트레스 완화와 휴식 지원, 오감 체험 중심 프로그램을 통한 영아 발달 지원, 부모 간 정보 교류 활성화와 육아 공동체 강화, 행정복지센터 등 유휴 공공시설 활용을 통한 공간 효율성 확대 등을 추진하겠다고 설명했다.
김 후보는 "출산율 감소와 양육 부담은 더 이상 개인의 문제가 아니다"라며 "공공이 출산 이후 돌봄까지 책임지는 체계를 만들어 아이 낳고 키우기 가장 좋은 대덕구를 반드시 만들겠다"고 밝혔다.
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