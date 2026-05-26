김찬술

김찬술 더불어민주당 대전 대덕구청장 후보.김찬술 더불어민주당 대전 대덕구청장 후보가 출산 가정의 경제적 부담을 줄이고 영아 돌봄 지원을 강화하기 위한 보육·돌봄 공약을 발표했다.김 후보는 26일 대전시 최초의 공공산후조리원을 대덕구에 유치하고, 영아 양육 가정을 위한 '대덕구 베이비 캠프'를 도입해 출산부터 돌봄까지 공공 책임을 강화하겠다고 밝혔다.김 후보는 "현재 대전에는 공공산후조리원이 없어 시민들이 높은 비용의 민간 시설을 이용하거나 타 지역 원정 산후조리를 선택해야 하는 현실"이라며 "출산 직후 산모와 신생아 건강관리는 가장 중요한 시기임에도 비용 부담이 너무 크다"고 지적했다.이어 "대전시 최초 공공산후조리원을 대덕구에 유치해 출산 가정의 경제적 부담을 실질적으로 줄이겠다"고 말했다.김 후보는 공공산후조리원이 조성되면 상대적으로 저렴한 비용으로 전문적인 의료·건강관리 서비스를 제공할 수 있어 산모와 신생아를 보다 체계적으로 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.이와 함께 영아 양육 가정을 위한 특화 정책인 '대덕구 베이비 캠프'도 도입하겠다고 밝혔다.'대덕구 베이비 캠프'는 10개월에서 24개월 사이 영아를 둔 부모들의 육아 부담을 줄이고, 아이들의 발달과 사회성 형성을 돕기 위한 프로그램이다.김 후보는 "육아는 부모 개인만의 문제가 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 과제"라며 "부모들에게는 잠시라도 쉴 수 있는 시간과 여유를 제공하고, 아이들에게는 또래와 함께 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.이를 위해 김 후보는 부모들의 육아 스트레스 완화와 휴식 지원, 오감 체험 중심 프로그램을 통한 영아 발달 지원, 부모 간 정보 교류 활성화와 육아 공동체 강화, 행정복지센터 등 유휴 공공시설 활용을 통한 공간 효율성 확대 등을 추진하겠다고 설명했다.김 후보는 "출산율 감소와 양육 부담은 더 이상 개인의 문제가 아니다"라며 "공공이 출산 이후 돌봄까지 책임지는 체계를 만들어 아이 낳고 키우기 가장 좋은 대덕구를 반드시 만들겠다"고 밝혔다.