선거방송토론위원회, KNN

6·3 지방선거 사천시장 후보자 토론회가 26일 오후 경남시청자미디어센터에서 열렸다.6·3 지방선거 사천시장 후보자 토론회가 26일 오후 경남시청자미디어센터에서 열렸다. 기호 1번 정국정 후보(더불어민주당·민주당 중앙당 정책위원회 부의장)와 기호 2번 박동식 후보(국민의힘·현 사천시장)는 우주항공 복합도시 특별법, 체류형 관광, 자질 검증 등을 두고 날선 공방을 벌였다. KNN경남이 생방송으로 중계한 이날 토론회는 사천시선거방송토론위원회 주관으로 약 1시간 동안 진행됐다.이날 토론에서 두 후보 모두 우주항공 복합도시 건설 특별법 통과를 강조했다.더불어민주당 정국정 후보는"국회와 정부를 설득하는 정치력이 필요하다. 제가 취임하면 집권여당의 힘으로 6개월 내 통과시키겠다"고 자신했다. 국민의힘 박동식 후보는 "우주항공청 특별법은 민주당을 설득해 성과를 냈다"며 "이미 수차례 국회를 방문했고, 상임위 교체시기에 맞춰 설득 작업을 계속해 나가겠다"고 맞섰다.정주 여건에서는 색깔 차이가 드러났다. 정 후보는 주거·교육·의료·문화 등 생활 인프라와 종합병원·연구소 유치를, 박 후보는 국제공항 승격·고속철도·고속국도 등 대형 교통 인프라와 위성개발혁신센터 건립 등 산업기반 시설 확충을 내세웠다.체류형 관광 활성화 방안을 두고, 정 후보는 전국 750만~1000만 낚시 동호인 유치를 위한 낚시특구 조성과 숙박비 50% 지원으로 '머무는 관광'을 만들겠다고 강조했다. 박 후보는 5성급 호텔 1곳과 비즈니스 호텔 10곳 건립 등 숙박시설 개선, 각산 알파인코스터(산악용 레일)를 비롯한 콘텐츠 다변화를 제시했다.관광 분야에서는 정 후보의 '낚시 특구' 공약을 두고, 후보 간 공방이 오갔다. 이날 박 후보는 "정 후보가 공약한 낚시 특구는 되레 어민 간 분쟁을 악화시킨다"고 우려를 표했다. 정 후보는 "분쟁이 생기지도 않은 걸 미리 걱정해 사업을 포기하느냐. 분쟁 해결이 단체장의 몫"이라며 물러서지 않았다. 지역경제 분야에서는 삼천포화력발전소 폐쇄 이후 소형모듈원자로(SMR) 설치를 두고, 공방이 오가기도 했다.후반부 자질 검증 시간에 정 후보는 사천시의 옛 우인수산(냉동창고) 부지 고가 매입 논란을 제기하며 "시 예산이 계획과 다르게 쓰이고 있다"고 공세를 폈다. 박 후보는 "냉동창고 매입은 감정평가 절차 밟아 정상적으로 진행했으며, 의혹은 0.1%도 없다"고 반박했다.박 후보 역시 정 후보가 병둔마을이장 시절 사남-정동간 우회도로 반대 집회를 주도해 해임된 전력을 거론했고, 정 후보는 "공청회 없이 일방적으로 우회도로 노선을 정한 시가 문제의 본질"이라고 반박했다.