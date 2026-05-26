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더불어민주당 전재수(왼쪽) 부산시장 후보와 국민의힘 박형준 부산시장 후보가 26일 오전 부산 해운대구 동서대학교 센텀캠퍼스에서 열린 관훈클럽·부산일보 주최 관훈토론회에서 발언하고 있다.스타벅스 코리아의 '518 탱크데이', '책상에 탁' 마케팅 파문에 대한 대응을 놓고 부산시장 후보들의 의견이 엇갈린다. 전재수 더불어민주당 후보는 제재가 필요하단 취지로 발언했고, 박형준 국민의힘 후보는 이른바 '마녀사냥 반대' 입장을 피력했다.정용진 신세계그룹 회장이 이번 사태에 대한 공개 사과를 한 26일, 관훈클럽과 <부산일보>가 공동으로 주최한 토론회에서도 관련 질문이 나왔다. 사회를 본 이하원 관훈클럽 총무가 관련 "있어선 안 되는 일이 벌어졌다. 정치 쟁점화하는 상황"이라며 해당 질문을 던졌는데, 다소 상반된 답변 상황이 펼쳐졌다.전재수 후보는 "기업 활동의 자유가 철저하게 보장돼야 하고, 소비자들은 취향에 맞게 소비할 수 있는 소비자 주권이 있다"라면서도 "그런데 중요한 것은 공동체의 이익을 훼손하고 역사를 왜곡하거나 극단적 대립과 갈등으로 몰아가는 것은 엄중한 문제"라고 말했다.전 후보는 이를 용인해선 안 된단 의미를 담아 "(이런 일이 벌어진 경우) 기업도 자유로운 활동을 제약받을 수밖에 없다"라고 답했다. 특히 "국민들께서도 상식적으로 그렇게 판단할 것"이라며 "극한 갈등으로 몰아넣는 주장, 그것을 기업의 마케팅 활동으로 쓰는 것은 온당치 못하다"라고 못을 박았다.박형준 후보는 "역사적 상처가 있는 사건, 집단적 기억으로 남아있는 역사적 불행에 대해서는 굉장히 유의해야 한다"라고 운을 뗐다. 그는 우선 "의도했다면 더 문제이고, 의도하지 않게 건드리는 것도 굉장히 세심히 살펴야한다. (그런 측면에서) 일정한 비판을 받는 건 어쩔 수 없다"라고 의견을 밝혔다.하지만 정치권과 이재명 대통령까지 나서서 날을 세우는 것에는 동의하지 않았다. 박 후보는 "대통령이 단순히 비판하는 것을 넘어 마녀사냥하듯 표적으로 삼아서 공격하기 시작하면 자유의 가치를 심각하게 훼손하는 결과를 만들 수 있다, 참 조심해야 한다고 생각한다"라고 비판했다.그는 "(피해 확산을 막으려면) 비판은 비판대로 적정한 수준에서 하고, 그것이 확장되지 않도록 하는 게 정부의 의무인데, 이번에 보면 행안부 장관이 나서서 불매운동을 한다든지, 대통령까지 나서서 일종의 집단적 선동으로 귀결하면 문제일 수 있다. 자제해야 한다, 이런 입장"이라고 강조했다.