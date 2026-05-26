허태정

허태정 더불어민주당 대전시장 후보와 민주당 소속 5개 구청장 후보들은 26일 허태정 후보 선거 캠프에서 대전시와 자치구가 함께 계획하고, 함께 예산을 마련하며, 함께 책임지는 협력적 지방정부를 만들겠다고 밝혔다.허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 대전지역 5개 자치구청장 후보들과 함께 정책협약제, 재정협력 혁신, 당·시·구 정책협의회 신설을 골자로 한 '시·구 협력 3대 시스템'을 공동 발표했다.허 후보와 민주당 소속 5개 구청장 후보들은 26일 "지방자치를 동네자치로 완성하겠다"며 대전시와 자치구가 함께 계획하고, 함께 예산을 마련하며, 함께 책임지는 협력적 지방정부를 만들겠다고 밝혔다.허 후보는 "시는 지시하고 구는 집행하는 낡은 구조를 넘어, 자치구가 발견한 시민의 필요가 실제 정책과 예산으로 이어지도록 지원하겠다"며 "함께 계획하고, 함께 예산을 마련하고, 함께 책임지는 협력적 지방정부의 시대를 열겠다"고 말했다.이들이 제시한 3대 시스템은 먼저 '대전시자치구 정책협약제' 도입이다. 돌봄, 생활SOC, 기후위기 등 주요 생활정책에 대해 시와 구가 공동 목표와 역할, 재정 분담, 성과평가 방식을 처음부터 함께 정하는 협력 체계를 만들겠다는 구상이다.두 번째는 재정협력 시스템 혁신이다. 시·구 공동 책임 사업에 공동재정제도를 도입하고, 조정교부금과 시비 보조사업도 인구감소, 복지수요, 원도심 쇠퇴 등 실제 재정수요를 반영하는 방향으로 개편하겠다는 내용이다.세 번째는 지역 국회의원과 시장, 구청장이 함께하는 '당·시·구 정책협의회' 신설이다. 이를 통해 사업 설계 단계부터 국비사업 공동 대응까지 원팀 체계로 가동하겠다는 계획이다.