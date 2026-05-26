윤장혁 제공

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시민회의가 26일 울산시의회 입구에서 기자회견을 갖고 "민주당과 진보당 양당은 오늘 중으로 단일화 방안을 제시하고 즉시 추진하라"고 요구했다.6.3지방선거 민주-진보 후보단일화 중재를 해온 '내란청산 울산대전환 시민회의(시민회의)'가 울산시장 민주-진보 단일화 후보 선출을 위한 여론조사 중단에 대해 김상욱 후보에게 "공식 사과로 사태를 즉각 수습하라"고 촉구했다.26일 울산시의회 입구에서 기자회견을 가진 시민회의는 특히 "민주당과 진보당 양당은 오늘 중으로 단일화 방안을 제시하고 즉시 추진하라"고 요구했다.그 배경으로 시민회의는 "5월 24일, 울산시장 민주·진보 단일화 후보 선출을 위한 여론조사 이틀째가 진행되던 중, 민주당 김상욱 후보 측이 단일화 협약의 당사자인 시민회의 및 진보당과 그 어떠한 사전 소통이나 협의도 없이 여론조사 중단을 일방적으로 선언하는 초유의 사태가 발생했다"라고 밝혔다.이어 "시민회의는 민주·진보진영 단일화가 무산되지 않도록 지금 이 순간까지 최대한 신중하게 사태를 바라보고 있다"라며 "이번 여론조사 중단은 양당 합의의 정신을 정면으로 위반한 명백한 사실이며, 어떠한 해석이나 변명으로도 정당화될 수 없다"고 지적했다.시민회의는 "아직 종료되지도 않은 여론조사를 두고 '특이사항과 특정세력의 개입'을 기정사실인 양 공개적으로 언급한 것은 경선 결과를 미리 예단하고 단일화 절차 전체에 불신을 조장한 무책임한 행동"이라며 "또한 일부에서 내세우는 '역선택 방지 조항 부재' 논리는 사후적으로 만들어낸 명분에 불과하며, 시민회의는 이를 결코 수용할 수 없다"라고 천명했다.그러면서 "기본 합의를 지키고 공식 사과로 사태를 즉각 수습하라'고 요구했다.아울러 민주당 중앙당과 울산시당을 향해 "이번 선거연대는 당 대 당 합의로 추진된 것인 만큼, 이를 특정 캠프의 일탈로 축소하거나 방관하는 것은 민주당 전체의 책임 방기"라며 "당의 이름으로 사과하고, 단일화 협약 정상화를 위한 행동에 즉각 나서야 한다"라고 밝혔다.시민회의는 특히 "사전투표가 시작되는 29일 이전에 단일화를 완수하려면, 오늘 중으로 양당이 구체적인 단일화 방안을 제시하고 협의에 들어가야 한다"라며 "골든타임은 지금 이 순간에도 줄어들고 있고 울산 시민들은 지금도 결과를 기다리고 있으므로 기다림에 반드시 응답하라"고 촉구했다.그러면서 "시민의 뜻 위에서 시작된 선거연대가 일부의 무책임한 행동으로 흔들려서는 안 된다"라며 "시민과의 약속을 저버린 정치는 반드시 심판받는다"며 민주·진보 단일화를 거듭 촉구했다.한편 내란청산 울산대전환 시민회의 참가 단체는 아래와 같다.