서철모

국민의힘 서철모 대전서구청장 후보 선거대책위원회가 26일 민주당 전문학 대전 서구청장을 지방교육자치에 관한 법률 위반 혐의로 대전경찰청에 고발했다.더불어민주당 전문학 대전 서구청장 후보가 성광진 대전시교육감 후보 지지를 표명했다는 주장이 제기되면서 논란이 일고 있다.국민의힘 서철모 대전 서구청장 후보 선거대책위원회는 26일 "전문학 후보가 교육감 선거에 불법적으로 개입했다"며 지방교육자치에 관한 법률 위반 혐의로 대전경찰청에 고발장을 제출했다고 밝혔다.서 후보 선대위에 따르면 전문학 후보는 지난 4월 18일께 성광진 대전시교육감 예비후보 사무실을 방문해 성 예비후보와 함께 '나는 교육감 후보 성광진을 지지합니다'라고 적힌 피켓을 들고 사진을 촬영했으며, 해당 사진은 카카오톡 단체 채팅방 등을 통해 유권자들에게 전파된 것으로 알려졌다.현행 지방교육자치에 관한 법률 제46조 제2항은 정당의 대표자·간부 및 유급사무직원이 특정 교육감 후보자를 지지하거나 반대하는 등 선거에 영향을 미치게 하기 위해 선거에 관여하는 행위를 할 수 없도록 규정하고 있다.서 후보 선대위 관계자는 "정당 소속 후보자인 전문학 후보가 특정 교육감 후보를 공개적으로 지지하는 퍼포먼스를 연출하고 이를 유권자들에게 전파한 행위는 교육감 선거의 정치적 중립성을 심각하게 훼손한 명백한 불법 행위"라고 주장했다.이어 "정당의 간부나 소속 후보자가 교육감 선거에 개입하는 행위는 유권자들로 하여금 해당 후보가 특정 정당의 지원을 받는 것으로 오인하게 만들어 교육감 선거의 근간을 흔드는 행태"라며 경찰의 신속하고 엄정한 수사를 촉구했다.이와 관련해 오석진 대전시교육감 후보도 성광진 후보의 사퇴를 요구하고 나섰다.오 후보 선대위는 이날 입장문을 통해 "서철모 후보 선대위의 고발 과정에서 성광진 후보가 정당 공천 후보자에게 공식 지지를 받은 정황이 확인됐다"며 "교육감 선거는 정치적 중립성이 엄격히 보장되어야 하는 선거"라고 밝혔다.오석진 후보는 "아이들의 교육 수장이 되겠다는 사람이 특정 정당 후보자와 자신의 캠프에서 자신을 지지하는 내용의 피켓을 들게 한 뒤 사진까지 찍어 홍보했다면 교육자로서의 양심을 저버린 것"이라며 "오직 당선을 위해 특정 정당에 기대려 한 성광진 후보는 학부모와 학생, 대전 시민들에게 사과하고 사퇴해야 한다"고 주장했다.또한 오 후보는 이번 사안을 "특정 이념 편향의 실체가 드러난 사건"이라고 규정하고, 맹수석·정상신·진동규 교육감 후보에게도 성광진 후보의 정치적 종속 문제에 공동 대응하자고 제안했다.