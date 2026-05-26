더불어민주당 충남도당이 국민의힘 충남도당을 선거법 위반 등의 혐의로 사법당국에 고발했다. 민주당 충남도당은 26일 국민의힘 충남도당을 공직선거법 제250조상 허위사실공표죄 및 명예훼손 혐의로 관할지청에 고발했다고 밝혔다. 이번 고발은 지난 23일 국민의힘 장동혁 대표가 자신의 SNS에 박수현 충남도지사 후보와 관련한 허위사실 게시글과 영상을 올린 데서 비롯됐다. 당시 박 후보 선대위는 장 대표를 즉각 고발 조치했다. 이번 고발에 대해 민주당 충남도당은 국민의힘 충남도당까지 조직적 흑색선전에 가담한 정황을 확인했다고 배경을 설명했다. 민주당 충남도당에 따르면, 국민의힘 충남도당은 '충남도당입니다'라는 문구로 시작하는 문자메시지에 장 대표가 올린 허위사실 링크를 첨부해 발송했다. 특히 해당 문자에는 "꼭 보시고 주위 분들과 공유해달라"는 내용이 포함되어 있어, 국민의힘 당원과 지지자 등 불특정 다수를 대상으로 허위정보 확산을 조직적으로 유도했다는 것이 민주당 측의 주장이다. 민주당 충남도당 관계자는 "공당으로서의 책임과 자격마저 의심케 하는 국민의힘의 명백한 불법 선거행위를 결코 좌시하지 않을 것"이라며 "무차별적인 흑색선전과 허위사실 유포는 유권자의 올바른 선택을 방해하고 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 선거범죄"라고 강하게 비판했다. 이어 "이번 고발 조치를 시작으로 향후 발생하는 모든 불법 선거운동과 허위사실 유포 행위에 대해 무관용 원칙으로 대응하고, 끝까지 법적 책임을 물을 방침"이라고 강조했다. 덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다. #민주당충남도당 #고발 #국민의힘충남도당 #허위사실유포 구독하기 6.3 지방선거 이전글 충남 예산 유권자 7만1046명 확정 다음글 서울시 발주 '서소문 고가차도' 붕괴에 오세훈 "선거 운동 잠정 중단" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기