안교재캠프

- AI·반도체·첨단산업 경쟁이 치열해지는 가운데 수원의 미래 먹거리 산업 전략은 무엇입니까?

- 최근 데이터센터와 디지털 인프라 중요성이 커지고 있습니다. 후보께서는 화성시의 데이터센터 유치와 첨단 인프라 구축 필요성에 대해 어떤 입장을 갖고 계신지 설명해 주십시오.

- 청년층과 신혼부부 사이에서는 높은 주거비와 정착 부담 문제가 꾸준히 제기되고 있습니다. 청년 정주환경과 주거 정책 방향을 설명해 주십시오.

- 시민들은 단순 개발보다 생활형 민원 해결과 현장 행정을 중요하게 평가하고 있습니다. 후보께서 생각하는 '시민 체감 행정'은 무엇입니까?

- 임기 내 반드시 실현하겠다고 자신하는 대표 공약 1가지를 꼽는다면 무엇입니까?

- 끝으로 수원 시민들에게 전하고 싶은 메시지를 말씀해 주십시오.

25일 수원 나혜석거리 일대에서 시민들과 인사를 나누며 지역 민심을 청취하고 있다."수원은 원래 삼성전자와 SK를 정착시키며 대한민국 첨단산업을 이끌었던 도시였습니다. 그런데 지금은 산업의 뿌리만 남고 열매는 다른 도시가 가져가는 구조가 됐습니다. 저는 수원을 다시 첨단산업 중심축으로 만들겠습니다. 핵심은 '반도체 생태계 1시간 생활권'입니다. 삼성전자 수원 본사–화성캠퍼스–동탄역–용인 반도체클러스터–이천 SK하이닉스로 이어지는 축은 대한민국 핵심 산업의 동맥입니다. 이 흐름의 출발점에 수원이 서야 합니다. 협력사 본사·지원부서 유치와 AI·반도체 행정지원청, 특화 연구원 설립 등을 추진하겠습니다.""AI 시대에는 데이터와 전력이 곧 경쟁력입니다. 저는 데이터센터를 단순한 건물이 아니라 미래 산업의 핵심 인프라라고 생각합니다. 다만 무조건적인 유치보다는 친환경성, 전력 안정성, 산업 연계성, 주민 편익을 함께 고려해야 합니다. 특히 데이터센터가 만들어내는 수익과 일자리가 실제 지역에 환원되는 구조가 중요합니다. 화성의 데이터센터와 수원의 AI·반도체 연구 인프라가 연결된다면 경기남부 전체의 디지털 경쟁력도 커질 수 있습니다.""청년 문제의 핵심은 단순한 지원금이 아니라 '수원에서 계속 살아도 괜찮은가'에 대한 확신이라고 생각합니다. 중요한 것은 양질의 일자리와 안정적인 정주환경입니다. 저는 청년 정책을 교통·산업·주거·돌봄과 함께 연결해 접근해야 한다고 봅니다. 수원에서 공부한 청년이 수원에서 일하고, 가정을 꾸리고, 아이를 키울 수 있는 도시를 만드는 것이 목표입니다. 반도체 생태계 구축과 산학연 연계 강화도 결국 청년들에게 지속적인 기회를 제공하기 위한 정책입니다. 청년분들께 '수원에서 마음껏 도전할 수 있도록 기회를 만들겠다'는 약속을 드리고 싶습니다.""시민들은 거대한 슬로건보다 일상 불편이 해결될 때 변화를 체감합니다. 저는 시민 체감 행정의 핵심을 형평성과 속도라고 생각합니다. 그래서 '시간 복지' 정책을 추진하려고 합니다. 돌봄 공백을 줄이는 동행 매니저와 잠시맡김 서비스 등을 통해 시민들의 시간을 지켜드리고 싶습니다.""제 공약을 관통하는 핵심은 '시간'입니다. 출퇴근 시간 단축과 돌봄 공백 해소를 통해 시민들이 가족과 미래를 위해 시간을 쓸 수 있는 도시를 만들고 싶습니다. 돈은 다시 벌 수 있지만 오늘 빼앗긴 시간은 돌아오지 않습니다.""이제 수원에는 행정 경험이 아니라 경제 경험이 필요합니다. 수원은 삼성전자와 함께 성장하며 대한민국 산업을 이끌었던 도시입니다. 그 경제 DNA를 다시 깨워야 합니다. 특례시가 된 지금, 도시 스스로 돈을 벌 수 있어야 시민 삶의 여유도 되찾을 수 있습니다. 저는 시민들께 '수원에서 열심히 살면 미래가 있다'는 확신을 드리고 싶습니다. 출퇴근은 짧게, 삶의 여유는 길게. 돈 쓰는 행정이 아니라 돈 버는 경제로 증명하겠습니다. 경제특례시 수원, 안교재가 만들겠습니다."