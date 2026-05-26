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26.05.26 16:56최종 업데이트 26.05.26 16:56
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안교재 국민의힘 수원특례시장 후보권선구청 사거리 일대에서 출근길 인사를 하며 시민들에게 지지를 호소하고 있다.안교재 캠프

"왜 같은 수원인데 삶의 출발선이 이렇게 달라야 합니까."

안교재 국민의힘 수원특례시장 후보는 인터뷰 내내 '격차'와 '시간'을 반복해서 언급했다. 교통·돌봄·산업·주거·복지 문제를 각각 따로 떼어놓고 볼 것이 아니라, 시민의 하루와 연결된 구조적 문제로 봐야 한다는 주장이다.

안 후보는 지금 수원이 단순 행정도시를 넘어 '경제특례시'로 체질을 바꿔야 하는 시점이라고 진단했다. 삼성전자와 SK를 중심으로 대한민국 산업을 이끌었던 수원의 DNA를 다시 살려야 한다는 것이다.

그는 특히 "시민들이 단순히 길이 막힌다고 느끼는 게 아니라 하루가 사라지고 있다고 느낀다"며 교통 문제를 '시간 문제'로 규정했다. 또 "복지는 돈을 나눠주는 것이 아니라 시민 삶이 무너지지 않도록 붙잡아드리는 것"이라며 '시간 복지' 개념도 제시했다.

다음은 안교재 후보와의 일문일답.

- 후보께서 생각하는 현재 수원특례시의 가장 시급한 현안은 무엇입니까?

"저는 수원의 가장 시급한 문제를 '지역 간 격차'라고 생각합니다. 같은 수원인데도 삶의 조건 차이가 너무 큽니다. 산업과 일자리, 생활 인프라, 돌봄과 교통, 교육과 복지의 격차가 시민 불안으로 이어지고 있습니다. 시민에게 권한을 위임받은 시장의 역할은 시민의 삶이 무너지는 신호를 조기에 발견하고 막아내는 것이라고 생각합니다."

- 수원 시민들은 도시 성장 속도에 비해 교통 혼잡과 생활 인프라 부족을 체감하고 있다는 지적을 하고 있습니다. 이를 해결하기 위한 핵심 정책은이 무엇이라고 보십니까?

"시민분들께서는 단순히 길이 막힌다고 느끼시는 것이 아닙니다. 하루가 사라지고 있다고 느끼고 계십니다. 저는 그래서 교통 문제를 '시간 문제'라고 부릅니다. 수원 교통의 가장 큰 문제는 연결되지 않았다는 점입니다. 신분당선·1호선·수인분당선과 광역버스, 똑버스까지 유기적으로 연결해야 합니다. 장기적으로는 '반도체 생태계 1시간 생활권'을 구축하겠습니다."

안교재 국민의힘 수원특례시장 후보수원시 사회복지정책 대담회에 참석해 복지 관계자 및 시민들과 함께 사회복지 정책 피켓을 들고 기념촬영을 하고 있다.안교재캠프

- 광교·영통권은 교통 포화와 생활 SOC 부족 문제가, 원도심은 노후화와 공동화 문제가 동시에 제기되고 있습니다. 수원의 균형발전 추진 계획은?

"수원은 지금 과밀과 이탈이 동시에 진행되는 도시입니다. 과밀 지역은 교통과 학교, 생활SOC 확충 중심으로 접근하고, 이탈 지역은 생활 회복 중심의 재생이 필요합니다. 행궁동과 수원역 일대를 문화·상권 벨트로 연결해 다시 사람이 모이는 공간으로 만들겠습니다."

- 팔달구 행궁동과 수원화성 일대는 관광객 증가와 함께 주차난 등 주민 생활 불편이 지속되고 있습니다. 관광 활성화와 주민 삶의 질을 어떻게 조화시킬 계획입니까?

"관광 활성화 자체를 반대하는 주민은 많지 않습니다. 다만 교통과 주차 문제에 대한 대비가 부족했던 것입니다. 행궁역 신설과 지하주차장 확보를 추진하고, 단기적으로는 공공기관·학교·종교시설 유휴주차장 개방과 외곽 환승주차장 셔틀 연계 등을 추진하겠습니다."

- 광교호수공원과 경기융합타운 일대에서는 분수 등 문화·야간 콘텐츠 확대 요구도 나오고 있습니다. 수원의 문화·관광·도시브랜드 전략은?

"광교호수공원 분수와 미디어아트, 야간 콘텐츠 확대 같은 문화정책도 필요합니다. 시민분들의 일상을 더 풍족하게 만들 수 있기 때문입니다. 저는 문화정책 역시 결국 시민의 삶과 연결돼야 한다고 생각합니다. 도시브랜드는 화려함만으로 만들어지는 것이 아닙니다. 오히려 그보다는 시민분들께서 '최악의 상황에서도 수원시라는 비빌 언덕이 있다'고 느끼실 때 비로소 진짜 브랜드가 생긴다고 저는 확신합니다. '모두에게 열린, 기회의 수원'. 제가 꿈꾸는 수원의 브랜드입니다.

- 권선구를 중심으로 군공항 이전 문제와 서수원 균형발전 이슈가 장기간 이어지고 있습니다. 후보의 해법과 추진 방향을 말씀해 주십시오.

"군공항 문제는 지역 갈등이 아니라 시민 안전과 국방력의 문제입니다. 장기적으로는 수원군공항 폐쇄 방향으로 가야 한다고 생각합니다. 동시에 서수원은 종자·바이오·스마트농업 중심의 미래 전략 공간으로 육성하고, 광역교통과 첨단산업, 생활SOC를 결합한 자족 기능을 강화하겠습니다."

안교재 국민의힘 수원특례시장 후보25일 수원 나혜석거리 일대에서 시민들과 인사를 나누며 지역 민심을 청취하고 있다.안교재캠프

- AI·반도체·첨단산업 경쟁이 치열해지는 가운데 수원의 미래 먹거리 산업 전략은 무엇입니까?

"수원은 원래 삼성전자와 SK를 정착시키며 대한민국 첨단산업을 이끌었던 도시였습니다. 그런데 지금은 산업의 뿌리만 남고 열매는 다른 도시가 가져가는 구조가 됐습니다. 저는 수원을 다시 첨단산업 중심축으로 만들겠습니다. 핵심은 '반도체 생태계 1시간 생활권'입니다. 삼성전자 수원 본사–화성캠퍼스–동탄역–용인 반도체클러스터–이천 SK하이닉스로 이어지는 축은 대한민국 핵심 산업의 동맥입니다. 이 흐름의 출발점에 수원이 서야 합니다. 협력사 본사·지원부서 유치와 AI·반도체 행정지원청, 특화 연구원 설립 등을 추진하겠습니다."

- 최근 데이터센터와 디지털 인프라 중요성이 커지고 있습니다. 후보께서는 화성시의 데이터센터 유치와 첨단 인프라 구축 필요성에 대해 어떤 입장을 갖고 계신지 설명해 주십시오.

"AI 시대에는 데이터와 전력이 곧 경쟁력입니다. 저는 데이터센터를 단순한 건물이 아니라 미래 산업의 핵심 인프라라고 생각합니다. 다만 무조건적인 유치보다는 친환경성, 전력 안정성, 산업 연계성, 주민 편익을 함께 고려해야 합니다. 특히 데이터센터가 만들어내는 수익과 일자리가 실제 지역에 환원되는 구조가 중요합니다. 화성의 데이터센터와 수원의 AI·반도체 연구 인프라가 연결된다면 경기남부 전체의 디지털 경쟁력도 커질 수 있습니다."

- 청년층과 신혼부부 사이에서는 높은 주거비와 정착 부담 문제가 꾸준히 제기되고 있습니다. 청년 정주환경과 주거 정책 방향을 설명해 주십시오.

"청년 문제의 핵심은 단순한 지원금이 아니라 '수원에서 계속 살아도 괜찮은가'에 대한 확신이라고 생각합니다. 중요한 것은 양질의 일자리와 안정적인 정주환경입니다. 저는 청년 정책을 교통·산업·주거·돌봄과 함께 연결해 접근해야 한다고 봅니다. 수원에서 공부한 청년이 수원에서 일하고, 가정을 꾸리고, 아이를 키울 수 있는 도시를 만드는 것이 목표입니다. 반도체 생태계 구축과 산학연 연계 강화도 결국 청년들에게 지속적인 기회를 제공하기 위한 정책입니다. 청년분들께 '수원에서 마음껏 도전할 수 있도록 기회를 만들겠다'는 약속을 드리고 싶습니다."

- 시민들은 단순 개발보다 생활형 민원 해결과 현장 행정을 중요하게 평가하고 있습니다. 후보께서 생각하는 '시민 체감 행정'은 무엇입니까?

"시민들은 거대한 슬로건보다 일상 불편이 해결될 때 변화를 체감합니다. 저는 시민 체감 행정의 핵심을 형평성과 속도라고 생각합니다. 그래서 '시간 복지' 정책을 추진하려고 합니다. 돌봄 공백을 줄이는 동행 매니저와 잠시맡김 서비스 등을 통해 시민들의 시간을 지켜드리고 싶습니다."

- 임기 내 반드시 실현하겠다고 자신하는 대표 공약 1가지를 꼽는다면 무엇입니까?

"제 공약을 관통하는 핵심은 '시간'입니다. 출퇴근 시간 단축과 돌봄 공백 해소를 통해 시민들이 가족과 미래를 위해 시간을 쓸 수 있는 도시를 만들고 싶습니다. 돈은 다시 벌 수 있지만 오늘 빼앗긴 시간은 돌아오지 않습니다."

- 끝으로 수원 시민들에게 전하고 싶은 메시지를 말씀해 주십시오.

"이제 수원에는 행정 경험이 아니라 경제 경험이 필요합니다. 수원은 삼성전자와 함께 성장하며 대한민국 산업을 이끌었던 도시입니다. 그 경제 DNA를 다시 깨워야 합니다. 특례시가 된 지금, 도시 스스로 돈을 벌 수 있어야 시민 삶의 여유도 되찾을 수 있습니다. 저는 시민들께 '수원에서 열심히 살면 미래가 있다'는 확신을 드리고 싶습니다. 출퇴근은 짧게, 삶의 여유는 길게. 돈 쓰는 행정이 아니라 돈 버는 경제로 증명하겠습니다. 경제특례시 수원, 안교재가 만들겠습니다."

안교재 국민의힘 수원특례시장 후보수원 무학사·용화사를 방문해 시민들과 인사를 나누며 지역 민심을 청취하고 있다.안교재캠프

덧붙이는 글 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.
#안교재 #수원 #수원특례시장 #국민의힘

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