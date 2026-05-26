오는 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 예산군 선거인 수가 7만1046명으로 확정됐다. 이는 2022년 제8회 전국동시지방선거 당시 6만9069명보다 1977명 늘어난 수치다. 고령층 유권자 비중이 높고 읍면별 인구 편차도 뚜렷해, 각 후보의 선거 전략에 결정적 변수로 작용할 전망이다. 예산군 선거인명부 연령별 현황 자료에 따르면, 전체 유권자 가운데 남성은 3만5456명, 여성은 3만5293명으로 남성이 163명 더 많았다. 재외국민은 104명, 외국인은 193명이다. 고령층, 예산·삽교읍에 유권자 절반 이상 연령별 유권자 분포를 살펴보면 예산군의 '초고령화' 경향이 선거 지형에도 그대로 투영돼 있다. 가장 많은 비중을 차지하는 연령대는 70세 이상으로, 전체의 28.92%에 달하는 2만550명이다. 이어 60~69세가 1만6406명(23.09%)을 기록했다. 60대 이상 유권자를 모두 합하면 3만6956명으로, 전체 유권자의 과반인 52.02%를 차지한다. 유권자 2명 중 1명 이상이 60대 이상인 셈이다. 반면 청년층과 허리 세대의 비중은 상대적으로 저조하다. 생애 첫 투표권을 행사하는 18~19세 유권자는 1145명(1.61%), 20~29세는 5344명(7.52%), 30~39세는 6510명(9.16%)으로 나타났다. 40~49세는 8332명(11.73%), 50~59세는 1만2759명(17.96%)이다. 이에 청년·가족 정책 못지않게 노인 복지와 농업 지원 등 고령층을 겨냥한 맞춤형 공약 개발이 선거전의 핵심 고지가 될 것으로 예상된다. 읍면별 분포에서는 특정 지역으로의 유권자 쏠림 현상이 두드러졌다. 예산군 전체 12개 읍면 중 예산읍과 삽교읍 두 곳의 유권자 합계는 4만1819명으로, 전체 유권자의 58.86%가 이 두 지역에 집중돼 있다. 가장 유권자가 많은 곳은 군청 소재지인 예산읍으로 2만6033명(36.64%)을 기록했다. 두 번째로 유권자가 많은 곳은 내포신도시를 배후에 둔 삽교읍으로 1만5786명(22.22%)이다. 사실상 예산읍과 삽교읍에서의 표심이 전체 선거 결과를 좌우할 가능성이 매우 높다. 반면 나머지 10개 면은 인구 감소로 유권자 수가 눈에 띄게 줄었다. 덕산면이 5641명(7.94%)으로 5000명 선을 유지했고, ▲고덕면(3756명, 5.29%) ▲오가면(3532명, 4.97%) ▲신암면(2951명, 4.15%) ▲신양면(2694명, 3.79%) ▲광시면(2660명, 3.74%) ▲봉산면(2190명, 3.08%) ▲대술면(2120명, 2.98%) ▲응봉면(2107명, 2.97%) 순이었다. 유권자가 가장 적은 곳은 대흥면으로 1576명(2.22%)에 그쳐, 가장 많은 예산읍과 약 16.5배의 격차를 보였다. 대흥·대술·광시 70%가 고령층 읍면별 연령 분포를 분석하면 지역별 지형 차이가 더욱 극명해진다. 삽교읍의 경우 30대 유권자가 3135명으로 40대(2849명)나 60대(2586명)보다 많아 군내에서 연령구조가 가장 젊은 지역이다. 삽교읍의 60대 이상 유권자 비중은 33.35%로 군 전체 평균보다 훨씬 낮다. 예산읍 역시 60대 이상 비중이 47.16%로 절반을 밑돌며 비교적 고른 연령대 분포를 보였다. 그러나 대다수 면 지역은 60대 이상 유권자가 압도적이다. 대흥면은 전체 유권자 1576명 중 60대 이상이 1144명으로 무려 72.59%에 달해 고령화 지수가 가장 높았다. 대술면(70.94%)과 광시면(70.08%) 또한 고령층 유권자 비중이 70%를 넘어섰다. 이 외에도 ▲신양면(67.82%) ▲신암면(67.76%) ▲오가면(66.96%) ▲고덕면(66.03%) ▲봉산면(65.30%) ▲응봉면(64.36%) ▲덕산면(61.09%) 등 모든 면 지역에서 유권자 10명 중 6명 이상이 60대 이상인 것으로 나타났다. 남녀 비율은 팽팽한 균형 한편, 성별 유권자 분포는 남녀가 거의 대등한 균형을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 전체 유권자 중 내국인 기준으로 남성은 3만5456명(50.12%), 여성은 3만5293명(49.88%)으로 남성이 여성보다 단 163명 많아 통계적으로 거의 같은 수준이다. 재외국민은 여성(64명)이 남성(40명)보다 많았고, 외국인 선거인은 남성(101명)이 여성(92명)보다 다소 많았다. 종합하면 이번 선거는 젊은 층 유입이 있는 삽교읍의 표심과 면 지역에 두텁게 포진한 고령층 유권자들의 투표율이 승패를 가를 것으로 예상되며, 읍면별 인구 편차가 심한 만큼 후보자들이 지역 균형 발전론과 세대별 맞춤 공약을 얼마나 설득력 있게 제시하느냐가 핵심 관건이 될 것으로 보인다. 덧붙이는 글 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다. #지방선거 #유권자수 #예산군 구독하기 6.3 지방선거 이전글 민주 '총공세' "장동혁, 극우 유튜버인가... 일베 감싸는 국힘, 일베당 자인?" 다음글 민주당 충남도당, '허위사실 유포' 혐의 국민의힘 충남도당 고발 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기