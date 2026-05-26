대전송전탑백지화대책위원회

대전송전탑백지화대책위원회는 26일 서울 청와대 앞에서 열린 '용인반도체국가산단 재검토 및 송전탑건설 반대 전국행동' 기자회견에 참여해 대전시장 후보들을 상대로 진행한 정책질의 결과를 발표했다. 그 결과 "개혁신당 강희린 후보만 유일하게 답변했고, 더불어민주당 허태정 후보는 전화로 답변이 어렵다는 입장을 밝혔으며, 국민의힘 이장우 후보는 끝내 아무런 입장도 내놓지 않았다"고 밝혔다.이날 기자회견에서는 정부의 중앙집중형 전력정책을 비판하는 발언이 이어졌다. 전국행동 배슬기 집행위원은 "독일 등은 사업 초기부터 주민 참여와 공론화를 제도화하고 있지만, 한국은 보상안이라는 돈봉투로 주민의 입을 막으려 한다"고 지적했다.충남 송전탑 백지화 대책위원회 한동희 상임위원장도 "충남도지사 후보들 모두 송전선로 건설 반대와 용인 산단 재검토에 동의했다"며 지방정부의 적극적인 대응을 촉구했다. 전북 지역 대책위 역시 "수도권 산업 확대를 위해 지방 희생을 강요하는 구조를 바꿔야 한다"며 재생에너지 생산지역 중심의 분산형 산업정책 필요성을 강조했다.이경호 대전송전탑백지화대책위원회 위원장(대전환경운동연합 사무처장)은 이날 발언에서 "기후위기 시대에 필요한 것은 더 많은 장거리 송전망이 아니라 지역에서 생산하고 지역에서 소비하는 분산에너지 체계로의 전환"이라며 "지방을 희생시키는 중앙집중형 전력정책은 더 이상 미래 대안이 될 수 없다"고 강조했다.그는 또 "대규모 송전탑 건설의 명분은 결국 산업은 수도권에 몰아주고 송전탑은 지방에 꽂겠다는 발상에 불과하다"며 "국가 경쟁력이라는 이름으로 지역에는 아무런 실리도 없는 희생만 강요하고 있다"고 비판했다.아울러 전국행동은 이날 기자회견문을 통해 정부에 ▲ 용인 반도체 국가산업단지와 수도권 초대형 전력 수요 확대 정책의 전면 재검토 ▲ 신규 송전선로 건설 최소화 대안 마련 ▲ 입지선정위원회와 국가기간전력망 추진 절차의 전면 개선 ▲ 송전선로 문제 해결을 위한 사회적 대화기구 구성을 요구했다.이들은 "이번 정책질의 결과로 지역주민들의 민심을 넘어 지방선거 후보자들의 정책 개선 동의와 의지가 확인된 만큼, 정부는 수도권 집중과 장거리 송전에 의존한 국가 전력정책 재검토를 기업 선택 문제 등의 핑계로 미루지 말고 책임 있게 진행해야 한다"고 촉구했다.또한 "지방선거 이후에도 송전선로 건설 잠정 중단과 갈등 전수조사를 위한 사회적 대화기구 구성을 강하게 요구할 것"이라며 "정부가 지금처럼 주민 의견을 외면한 채 사업을 강행할 경우 전국적 연대 대응에 나서겠다"고 밝혔다.한편, 대전송전탑백지화대책위는 대전시장 후보자 정책질의 결과 발표에 이어 용인으로 향하는 송전선로가 지나가게 될 유성구청장과 서구청장 후보자들을 대상으로 한 정책질의 결과를 27일 오전 11시 유성구청에서 발표할 예정이다.대책위는 "송전선로 문제는 특정 지역만의 문제가 아니라 지방자치단체가 주민의 생명과 안전, 지역의 지속가능성을 어떻게 지킬 것인가의 문제"라며 "지방선거 후보들은 더 이상 침묵하지 말고 주민 앞에 책임 있는 입장을 밝혀야 한다"고 촉구했다.다음은 대전송전탑백지화대책위원회가 공개한 송전선로 정책에 대한 더불어민주당 허태정, 국민의힘 이장우, 개혁신당 강희린 등 대전시장 후보 3인의 정책질의 답변 결과표다.