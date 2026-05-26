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26.05.26 15:36최종 업데이트 26.05.26 15:36
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더불어민주당 한병도 상임선대위원장(자료사진).연합뉴스

6.3지방선거가 8일, 사전투표를 이틀 앞둔 26일 더불어민주당 지도부가 "국민의힘이 일간베스트(일베)와 사실상 일체화되고 있는 게 아닌가 싶다"라고 맹공했다. "정용진 신세계 회장도 대국민 사과를 했는데, 국민의힘은 극우화도 모자라서 정치적 이성까지 잃어가고 있는 듯 보인다"는 비판도 이어졌다.

강준현 민주당 수석대변인 겸 선대위 공보단장은 이날 국회 기자간담회에서 "지난 토요일 노무현 전 대통령 서거 14주기 현장에서 일베 회원들이 고인을 모독해서 심각한 문제가 됐고, 일베는 (앞서) 5.18 희생자들과 세월호 희생자까지 상습적으로 조롱해왔다"며 "일베가 반인격적 행동을 상습적으로 하는 데 대해 이재명 대통령께서 폐쇄 등을 검토한다는 건데, 장동혁 (국민의힘) 대표는 전혀 별개 사안으로 물타기를 시도하고 있다"고 짚었다.

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장(대표)은 같은날 오전 여의도 중앙당사 기자회견을 통해 "지금 이재명과 민주당은 스타벅스를 희생양으로 삼아 또 국민을 선동하고 있다"며 "대통령이 직접 나서서 스타벅스를 공격하고 정부와 경찰이 총동원돼 달려드는 이유가 뭐겠나. 인민재판을 벌여서 국민 눈과 귀를 가리려는 것"이라 주장했다(관련 기사: "커피 한잔 할 자유 빼앗길 판" 스벅 옹호하며 2번 찍어달라는 장동혁 https://omn.kr/2ictw).

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3지방선거 관련 기자회견을 하고 있다. 남소연

이에 대해 강 대변인은 "국민의힘이 일베를 감싸는 건 일베당임을 자임하는 걸로 볼 수밖에 없다"며 "스타벅스가 5.18을 조롱한 것까지 국민의힘은 전방위로 옹호하고 있다. 지도부가 이를 선동하는 방식, 쓰는 언어도 품격이 없다고 생각된다"고 짚었다.

한병도 원내대표 또한 이날 오전 당 원내대책회의를 통해 "장 대표 등 일부 의원과 후보들은 5.18과 민주주의를 정면으로 모독한 극우 세력을 비호하는 것도 모자라, 이들의 망동을 선거판까지 끌어들여 국민 분열을 조장하고 있다"며 정면으로 직격했다.

한 원내대표는 장 대표를 향해 "이쯤 되면 (장 대표는) 제1야당 대표가 아니라 극우 유튜버에 가깝다. 아무리 선거가 급해도 정치인으로서 최소한의 도리가 있다"며 "국민의힘이 극우에게 표를 구걸해 봤자 돌아오는 건 보수의 궤멸일 것"이라고 비판했다.

이날 장 대표는 기자회견 직후 일정을 이유로 현장에서 2개 질문만 받았다. 앞서 한 원내대표의 '극우 유튜버' 질문이 나오자, 장 대표는 "여당의 원내대표가 야당 대표를 공격하는 데에 일일이 답해야 될 필요는 없어 보인다"라며 즉각 불쾌한 감정을 드러냈다.

그는 '장 대표 발언 수위가 세서 수도권 국민의힘 후보들 중심으로 우려가 나온다'란 질문에도 "제 발언이 센지 이 대통령 발언이 센지, 국민들께서 비교해보시면 알 거라고 생각한다. 제 발언이 세서 우려한다면, 민주당 후보들, 이재명이 잠깐 달나라에 가 있어야 된다고 할 것"이라며 이 대통령 발언 수위가 더 과하다는 취지로 주장했다.

장 대표가 스타벅스 5.18 비하 마게팅 논란을 두고 "지선용 인민재판"이라는 등 강경 발언을 통해 강성 지지층을 겨냥하는 데 대해, 수도권 당협위원장들을 비롯해 일부 수도권 후보들 중심으로 "(강경 발언이) 중도층 표심 얻기에 도움이 되지 않는다"며 불만과 함께 '장동혁 유세 거리두기'에 나섰다는 보도가 전날 나왔다.
#지방선거 #장동혁 #강경발언 #스타벅스 #사전투표

6.3 지방선거
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