남소연

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3지방선거 관련 기자회견을 하고 있다.이에 대해 강 대변인은 "국민의힘이 일베를 감싸는 건 일베당임을 자임하는 걸로 볼 수밖에 없다"며 "스타벅스가 5.18을 조롱한 것까지 국민의힘은 전방위로 옹호하고 있다. 지도부가 이를 선동하는 방식, 쓰는 언어도 품격이 없다고 생각된다"고 짚었다.한병도 원내대표 또한 이날 오전 당 원내대책회의를 통해 "장 대표 등 일부 의원과 후보들은 5.18과 민주주의를 정면으로 모독한 극우 세력을 비호하는 것도 모자라, 이들의 망동을 선거판까지 끌어들여 국민 분열을 조장하고 있다"며 정면으로 직격했다.한 원내대표는 장 대표를 향해 "이쯤 되면 (장 대표는) 제1야당 대표가 아니라 극우 유튜버에 가깝다. 아무리 선거가 급해도 정치인으로서 최소한의 도리가 있다"며 "국민의힘이 극우에게 표를 구걸해 봤자 돌아오는 건 보수의 궤멸일 것"이라고 비판했다.이날 장 대표는 기자회견 직후 일정을 이유로 현장에서 2개 질문만 받았다. 앞서 한 원내대표의 '극우 유튜버' 질문이 나오자, 장 대표는 "여당의 원내대표가 야당 대표를 공격하는 데에 일일이 답해야 될 필요는 없어 보인다"라며 즉각 불쾌한 감정을 드러냈다.그는 '장 대표 발언 수위가 세서 수도권 국민의힘 후보들 중심으로 우려가 나온다'란 질문에도 "제 발언이 센지 이 대통령 발언이 센지, 국민들께서 비교해보시면 알 거라고 생각한다. 제 발언이 세서 우려한다면, 민주당 후보들, 이재명이 잠깐 달나라에 가 있어야 된다고 할 것"이라며 이 대통령 발언 수위가 더 과하다는 취지로 주장했다.장 대표가 스타벅스 5.18 비하 마게팅 논란을 두고 "지선용 인민재판"이라는 등 강경 발언을 통해 강성 지지층을 겨냥하는 데 대해, 수도권 당협위원장들을 비롯해 일부 수도권 후보들 중심으로 "(강경 발언이) 중도층 표심 얻기에 도움이 되지 않는다"며 불만과 함께 '장동혁 유세 거리두기'에 나섰다는 보도가 전날 나왔다.