남소연

"솔직하게 말씀드리면 (교육감 실제 재임 기간) 1년 6개월은 저에게 너무 짧았다. 우리 학생들의 꿈을 제대로 키워 줄 수 있는 그런 시간이 너무 짧았다. 앞으로 4년간 제가 열심히 해서 말 그대로 서울교육 공동체를 회복해야겠다."

정근식 서울시교육감 후보가 21일 서울 여의도에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다.이에 대해 정 후보는 스타벅스의 '5·18 탱크' 운운 광고 행위에 대해 "5.18 광주민주화운동에 대한 폄훼와 군사주의적인 어떤 향수가 겹쳐 있는 것이 아닌가 한다"라고 분석하면서 "다시는 이런 일이 반복되지 않도록 강력하게 경고해야 한다"라고 짚었다.이어 정 후보는 "학생 문화 속에서도 조롱과 재미를 추구하는 문화 속에서 우익화 경향이 겹쳐서 나타나고 있다"라면서 "문제 해결 방법은 역사교육과 헌법교육 등 민주시민교육을 어떻게 결합시켜서 나갈 것인가, 구체적으로 어떤 콘텐츠로 역사교육과 헌법교육, 민주시민교육을 결합시킬 것인가가 중요하다"라고 강조했다. 그러면서 "2024년도 역사교육 관련 서울시교육청 예산이 200만원 밖에 없었는데 올해는 10억으로 늘렸다"라는 말도 덧붙였다.역시 논란이 된 현장 체험학습 포기 문제에 대해서 정 후보는 "체험학습 지도 선생님들에 대한 면책 범위를 지금보다 훨씬 더 높여야 한다"라면서 "고의나 중과실이 아니면 면책하는 것에 대해서도 적극 동의한다"라고 밝혔다.'교사 경력이 없는 것이 약점 아니냐?'라는 물음에 대해 정 후보는 "제가 교육감 500일을 하는 동안 160개 학교를 돌아다니면서 선생님들과 아이들을 만나고, 누구보다도 열심히 학교 현장을 파악했다"라면서 "나는 서울 어느 후보도 해 보지 않은 교육감을 해봤다. 1980년대 후반기 대학교수일 때는 전교조(전국교직원노동조합) 선생님을 보호하기 위해 전교조 조합원으로 가입했던 적도 있다"라고 말하기도 했다.정 후보는 내세운 선거 기치는 "해 본 사람, 더 잘할 사람"이다.정 후보는 마지막으로 다음처럼 말했다.