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정근식 서울시교육감 후보가 21일 서울 여의도에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다.남소연
서울시교육감에 출마한 정근식 민주진보 단일후보(68, 현 서울시교육감)가 '오세훈 서울시장 체제'에 대해 "올바른 교육을 위해서는 서울시와 서울시교육청이 협력·협치해야 하는데, 굉장히 어려웠다"라고 속마음을 털어놨다. 그러면서 정 후보는 "새롭게 시 정부가 구성되면 동네별로 새로운 교육협력지구를 만들어서 우리 학생들을 온전하게 키울 수 있도록 학교와 지방자치제의 협력을 더 강화해야 한다"라고 강조했다.
"새로 시정부 구성되면, 동네별로 교육협력지구 만들 것"
지난 2024년 10월 16일, 서울시교육감 보궐선거로 같은 해 10월 17일부터 현재까지 1년 6개월 동안 교육감을 맡아온 정 후보는 지난 21일 오후 오마이TV '이병한의 상황실'에 출연해 그동안의 어려움에 대해 속마음을 드러냈다. 국민의힘이 주도해 온 서울시-서울시의회와 관련해서다.
"두 가지 아쉬운 점이 있었다. 하나는 올바른 교육을 위해서는 서울시와 서울시교육청이 협력하고 협치를 해야 하는데 상대적으로 협치가 굉장히 어려웠다. 또 한 가지는 서울시의회가 이제 국민의힘 출신 의원들이 많다 보니까 꼭 필요했던 마을교육 협력 등에서 충분한 지원을 받지 못했다."
이에 따라 정근식 후보는 선거운동 기간 중에 협치에 대한 새로운 마음가짐을 갖게 되었다고 말한다. 무엇보다 마을별로 학생들을 위해 민과 관, 그리고 학교가 힘을 합쳤던 과거 '교육혁신지구' 전통을 되살리는 작업을 벌이겠다는 다짐이다.
"새롭게 시 정부가 구성되면 반드시 협치를 할 수 있는 기회를 더 늘려야 한다. 그래서 이제 새로운 교육협력지구를 만들어서 지역 특성에 맞는 교육을 좀 더 해 나가야 한다. 동네가 서로 다르다. 지역의 특성을 살리면서 우리 학생들을 온전하게 기르고 키울 수 있도록 학교와 지방자치제가 협력하는 사업을 좀 더 강화해야 한다."
오는 6월 3일에 새로운 시장과 시의원이 선출된다. 정 후보는 이런 상황 변화를 밑바탕에 깔고 이런 말을 내놓은 것으로 보인다.
최근 우리나라를 뒤흔들고 있는 문제는 극우와 혐오 문제다. 현재 '스타벅스의 반인륜 광고'가 문제지만, 이와 비슷한 일은 전국의 학교 교실에서도 심심찮게 일어나는 게 사실이다. 이런 일을 벌이는 사람은 극우 유튜브와 커뮤니티에 영향을 받은 일부 학생이다.
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