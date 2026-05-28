보건복지부, 2023년도 노인실태조사

기능상태 제한이 있는 노인이 제한이 없는 노인보다 주택의 편리성, 안전성, 규모 적정성에 불만족하는 비율이 더 높다.돌봄과 주거를 함께 생각한다는 것은 다음의 네 가지 과제를 포함한다.첫째, 돌봄이 이루어지기 적절한 주거공간의 마련이다. 방문요양, 방문간호, 재활, 식사 지원, 정서 지원 등 다양한 서비스가 제공되기 위해서는 그 서비스가 작동할 수 있는 물리적 공간이 필요하다. 너무 좁고 열악한 공간, 위생과 안전이 확보되지 않는 공간, 서비스 제공자가 접근하기 어려운 공간에서는 아무리 좋은 돌봄서비스가 있어도 제대로 작동하기 어렵다. 돌봄은 서비스의 양만으로 완성되지 않는다. 돌봄이 가능한 공간이 함께 마련되어야 좋은 돌봄이 가능하다.둘째, 개인의 기능 유지를 돕는 주거환경 개선이다. 통합돌봄이 지향하는 바가 지역사회에서의 계속 거주와 자립적 삶이라면, 주거환경은 개인이 자신의 기능을 최대한 활용할 수 있도록 설계되어야 한다. 문턱 제거, 안전손잡이 설치, 미끄럼 방지, 화장실 개조, 조명 개선, 냉난방 보완과 같은 변화는 사소해 보일 수 있지만, 어떤 사람에게는 시설 입소나 장기입원을 늦추고, 일상생활의 독립성을 유지하게 하는 결정적 조건이 된다. 주거환경 개선은 복지의 부가서비스가 아니라 예방적 돌봄의 중요한 수단이다.셋째, 탈시설과 퇴원 이후의 삶을 가능하게 하는 새로운 주거유형이 필요하다. 지역사회로 돌아간다는 말은 단순히 시설이나 병원을 나오는 것을 의미하지 않는다. 돌아갈 집이 없거나, 집은 있어도 돌봄을 받으며 살아가기 어려운 환경이라면 지역사회 복귀는 구호에 머물 수밖에 없다. 지원주택, 중간집, 지역사회 전환주택과 같은 다양한 주거모델이 필요한 이유다. 이러한 주거는 단지 방을 제공하는 것이 아니라, 사람이 지역사회 안에서 온전한 시민으로 살아갈 수 있도록 주거와 서비스를 결합하는 방식이 되어야 한다.넷째, 공공주거 공급체계와 주거서비스 영역이 더 유연해져야 한다. 현재의 공공주거자원은 공급 기준, 대상자 범주, 운영 방식, 시설 기준 등 여러 측면에서 경직되어 있다. 물론 공공자원의 공정성과 안정성은 중요하다.그러나 돌봄이 필요한 사람들의 삶은 표준화된 틀로만 설명하기 어렵다. 어떤 사람에게는 물리적 주택 공급이 필요하고, 어떤 사람에게는 기존 주택의 개조가 필요하며, 또 어떤 사람에게는 주거와 돌봄서비스가 결합된 중간적 공간이 필요하다. 지방자치단체가 지역의 돌봄 욕구와 주거자원을 능동적으로 연결할 수 있도록 권한과 재량을 확대하고, 사회적경제조직, 비영리기관, 지역 기반 주거서비스 조직 등 다양한 제3섹터가 참여할 수 있는 구조를 만들어야 한다.이미 변화의 가능성은 나타나고 있다. 고령자나 장애인의 지역사회 계속 거주를 지원하기 위한 특화형 매입임대주택은 공공이 주거자원을 제공하고 민간 또는 비영리 주체가 운영을 담당하는 방식이다. 아직 규모와 제도적 안정성에는 한계가 있지만, 이러한 시도가 '주거를 돌봄의 기반'으로 바라보는 관점을 보여준다는 점에서 의미 있다.