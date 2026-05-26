김지유

나주시 다선거구 시의원 후보인 김준정 후보(1-가), 김정숙 후보(1-나), 박동민 후보(1-다)가 참석했으며, 전남도의원 당선자인 이재창 당선자도 소개됐다. 비례대표 후보로는 정서연 후보와 청년 비례대표 이용천 후보가 함께했다. 사회는 전남·광주 통합특별시 비례대표 후보 이은정 후보가 맡아 현장 분위기를 이끌었다.시의원 후보 중 가장 먼저 연단에 오른 김준정 후보는 "민주당과 함께 시민과 소상공인 곁을 지켜왔다"며 "원도심 상권 활성화와 자율상권구역 지정, 골목형 상점가 확대를 통해 지역경제를 반드시 살려내겠다"고 강조했다.특히 윤병태 후보와 함께 원도심 상권 회복 정책을 추진하겠다고 밝히며 "멈추지 않는 나주의 도약을 위해 민주당 원팀이 필요하다"고 호소했다.이어 김정숙 시의원 후보는 "원도심은 쇠퇴가 아니라 다시 도약할 수 있는 마지막 기회의 공간"이라며 "나주목 복원과 금성관, 나주천, 역세권 개발을 연계해 문화관광 1번지로 만들겠다"고 밝혔다.또 AI 기반 디지털 평생교육 확대, 소상공인 AI 마케팅 지원, 남산공원 안전환경 조성 등을 공약으로 제시하며 "윤병태 후보와 함께 사람이 머무는 원도심을 만들겠다"고 했다.박동민 시의원 후보는 "지방이 살아야 국가가 산다"며 "이재명 정부와 민주당 원팀을 통해 나주를 전남 서부권 중심도시로 만들겠다"고 밝혔다.이어 "말뿐인 정치가 아니라 시민과 공감하고 실행하는 정치를 하겠다"며 "청년과 소상공인, 노동자, 농민이 함께 행복한 균형도시 나주를 만들겠다"고 강조했다.