이종혁

산청군 라선거구 군의원 선거에 출마한 이종혁 후보가 환경정화 활동과 결합한 이색 선거운동으로 눈길을 끌고 있다.선거 로고송도 기존 선거운동 방식과 차별화를 시도했다. 강한 비트와 높은 음량 대신 주민들이 부담 없이 들을 수 있는 멜로디 중심의 로고송을 사용했다. 이 후보 측은 "생활 소음에 대한 주민 피로도를 줄이기 위한 선택"이라고 설명했다.산불·폭우 겪으며 이종혁 후보 "정치, 우리 삶의 문제 해결할 수 있어야" 이종혁 후보는 산청에서 딸기 농사를 짓는 9년 차 청년 농부다. 농민단체 활동을 하다 고향으로 돌아와 농사를 시작했고, 현재는 논밭 규모를 넓히며 지역 청년들과 교류를 이어가고 있다.그는 지난해 자신의 농사 경험을 담은 책 <딸기밭에서 열세 달>을 출간하기도 했다. 책에는 귀농 이후 겪은 농사의 현실과 지역에서 살아가는 이야기가 담겼다.이 후보는 책에서 "농산물 가격도 제대로 알지 못한 채 묵묵히 논밭으로 나가는 농민들이 존경스럽다"며 "생산비는 오르는데 헐값에 농산물을 출하해야 하는 농민들의 심정을 이해하게 됐다"고 소회를 밝혔다.