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26.05.26 13:20최종 업데이트 26.05.26 13:20
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밀짚모자·저소음 로고송·쓰레기 줍기까지 ‘생활형 선거운동’ 눈길산청군 라선거구 군의원 선거에 출마한 이종혁 후보가 환경정화 활동과 결합한 이색 선거운동으로 눈길을 끌고 있다.이종혁

경남 산청군 라선거구 군의원 선거에 출마한 이종혁 진보당 후보가 환경정화 활동과 결합한 이색 선거운동으로 눈길을 끌고 있다.

이종혁 후보는 지난 3월부터 지역 곳곳에서 쓰레기 줍기 활동을 이어오고 있으며, 5월부터는 지지자들과 선거운동원들도 함께 참여해 선거운동과 환경정화 활동을 병행하고 있다. 이 과정에서 주민들과 자연스럽게 이야기를 나누며 지역 현안과 생활 불편 등에 대한 목소리도 듣고 있다.

밀짚모자·저소음 로고송·쓰레기 줍기까지 ‘생활형 선거운동’ 눈길산청군 라선거구 군의원 선거에 출마한 이종혁 후보가 환경정화 활동과 결합한 이색 선거운동으로 눈길을 끌고 있다.이종혁

이 같은 움직임은 다른 후보 캠프에도 영향을 미쳤다. 일부 후보 측 관계자들도 자발적으로 환경정화 활동에 참여하면서 "깨끗한 선거문화를 만들자"는 공감대가 형성되고 있다는 것이다.

이 후보 측은 선거운동 과정에서 발생하는 폐기물도 줄이겠다는 방침이다. 일반적인 선거용 캡모자 대신 밀짚모자를 착용하고, 유세 차량 역시 과도한 튜닝 대신 곡식 수확에 사용하는 곡물통을 활용했다. 농민 출신 후보라는 정체성을 드러내는 동시에, 선거 이후 버려질 소품을 최소화하려는 취지다.

밀짚모자·저소음 로고송·쓰레기 줍기까지 ‘생활형 선거운동’ 눈길산청군 라선거구 군의원 선거에 출마한 이종혁 후보가 환경정화 활동과 결합한 이색 선거운동으로 눈길을 끌고 있다.이종혁

선거 로고송도 기존 선거운동 방식과 차별화를 시도했다. 강한 비트와 높은 음량 대신 주민들이 부담 없이 들을 수 있는 멜로디 중심의 로고송을 사용했다. 이 후보 측은 "생활 소음에 대한 주민 피로도를 줄이기 위한 선택"이라고 설명했다.

산불·폭우 겪으며 이종혁 후보 "정치, 우리 삶의 문제 해결할 수 있어야" 이종혁 후보는 산청에서 딸기 농사를 짓는 9년 차 청년 농부다. 농민단체 활동을 하다 고향으로 돌아와 농사를 시작했고, 현재는 논밭 규모를 넓히며 지역 청년들과 교류를 이어가고 있다.

그는 지난해 자신의 농사 경험을 담은 책 <딸기밭에서 열세 달>을 출간하기도 했다. 책에는 귀농 이후 겪은 농사의 현실과 지역에서 살아가는 이야기가 담겼다.

이 후보는 책에서 "농산물 가격도 제대로 알지 못한 채 묵묵히 논밭으로 나가는 농민들이 존경스럽다"며 "생산비는 오르는데 헐값에 농산물을 출하해야 하는 농민들의 심정을 이해하게 됐다"고 소회를 밝혔다.
덧붙이는 글 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.
#이종혁

6.3 지방선거
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