김효숙 후보 페이스북

선거운동 현장에서 지역 주민의 응원을 받고 있는 김효숙 세종시의원 후보와 선거운동원들.더불어민주당 김효숙 세종시의회의원선거 후보(제8선거구)가 상가 공실 및 아동·청소년 복지 공약에 이어, 나성동과 어진동을 세종시의 대표적인 문화예술 거점으로 육성하겠다는 두 번째 릴레이 공약을 발표했다. 신도심의 지리적 이점과 풍부한 인프라를 연계해 문화예술을 꽃피우는 동시에 고질적인 상가 공실 문제까지 해결하겠다는 이른바 '쌍끌이' 전략이다.김효숙 후보는 26일 보도자료를 통해 "어진동과 나성동의 지리적 잠재력을 극대화하여 풍요롭고 다채로운 도시를 만들겠다"는 비전을 제시했다. 특히 현재 국제문화지구로 지정된 나성동의 본래 기능을 제대로 발휘할 수 있도록, 세종예술의전당과 독락정역사문화공원, 도시상징광장을 유기적으로 연결하는 안을 구체화했다. 이를 통해 신도심 중심부의 지리적 장점을 살린 대표적 관광지를 조성하고, 자연스럽게 집객 효과를 유도해 주변 상권까지 동반 성장시키겠다는 구상이다.특히 지난 공약에서 언급한 상가 공실 해결 방안의 연장선으로, 문화예술을 접목한 실효성 있는 대안을 더욱 심화해 추진한다. 기존의 창업보육공간 고도화 계획에 이어, 비어있는 상가를 활용해 연극 등을 관람할 수 있는 소극장을 구축함으로써 지역 내 부족한 문화 인프라를 확충할 계획이다.이러한 공간을 바탕으로 지역 예술인들에게는 안정적인 창작 환경을 제공하고, 시민들에게는 일상 속에서 다채로운 문화예술을 향유할 수 있도록 지속적인 지원책을 마련하겠다는 설명이다.아울러 김 후보는 조상호 세종시장 후보와의 긴밀한 정책 공조를 통해 공약의 실효성을 한층 높이겠다는 의지를 표명했다. 나성동 일대를 문화예술산업특구로 지정해 상권 활성화를 견인하겠다는 시장 후보의 공약에 발맞춰, 원팀으로서 전방위적인 전략을 펼치겠다는 방침이다.한편 김효숙 후보는 어진·나성동 주민들을 위한 맞춤형 릴레이 공약을 앞으로도 순차적으로 선보일 예정이다.