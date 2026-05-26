신영근

6.3지방선거 사전투표를 앞두고 국민의힘 김태흠 후보가 홍성을 방문해 지지를 호소했다.6.3지방선거 사전투표가 3일 앞으로 다가온 가운데, 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 홍성을 방문해 지지를 호소했다.26일 오전 11시, 홍성전통시장 앞에서 열린 합동유세에는 김 후보와 강승규(홍성·예산) 충남도당위원장을 비롯해 박정주 홍성군수 후보와 지역구 후보들이 함께했다.특히, 나경원 의원도 합동유세에 나서 "민주당의 폭주를 막아야 일자리가 생긴다"면서 "홍성 발전을 위해 손잡고 갈 사람은 김태흠 후보다. (또한) 홍성이 키운 인재 박정주 군수 후보를 선택해달라"고 지지를 호소했다.이어 유세에 나선 김태흠 후보는 "일 잘하는 사람에게 다시 한번 기회를 줘야 한다"며 "홍성군민이 김태흠을 제대로 (도지사) 만들어 줘야 한다"면서 "지방권력까지 민주당이 장악하면 독재로 간다"고 목소리를 높였다.그러면서 "국민의힘 후보는 책임감과 자질이 있다. 박정주 군수 후보를 비롯한 기초·광역 의원 후보를 밀어달라"며 "한쪽(민주당)이 다 장악하면 안 된다. 홍성군이 압도적으로 지지해달라"고 말했다.합동유세를 마친 김태흠, 박정주 후보와 나경원, 강승규 의원은 홍성 전통시장을 돌며 유권자 마음 잡기에 나섰다.앞서 대전MBC의 김태흠 후보 모두 발언 편집 논란이 일자, 김 후보측은 지난 22일 서산유세 당시 MBC 취재를 거부했었다. 하지만 이날은 취재를 제지하지 않았다.한편, 오는 29일~30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 사전 투표가 진행된다.사전 투표는 전국에 설치된 사전 투표소에서 선거일 기준 18세 이상의 국민(2008.06.04. 출생자까지)이면 누구나 투표할 수 있다.