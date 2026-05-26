남소연

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3지방선거 관련 기자회견을 하고 있다.이날 정용신 신세계그룹 회장의 사과를 두고서도, 국민의힘은 당 차원에서 적극 이를 옹호하고 나섰다. 신동욱 최고위원도 같은 날 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>와 인터뷰하며 "스타벅스 측에서 부적절한 마케팅을 한 것은 분명하지만, 그것에 대해 즉각 정용진 회장이 백배 사죄하고 책임자 문책하고, 재발 방지(를 약속)했는데 대통령이 이렇게까지..."라고 지적했다. 대통령이 직접 나서서 비판 목소리를 높이는 데 대한 반발이었다.공동선거대책위원장을 맡은 정점식 정책위원회 의장은 "최근 일부에서 벌어지고 있는 과격한 퍼포먼스에는 우려를 표하지 않을 수 없다"라며 "길거리에서 스타벅스 텀블러나 유리잔을 산산조각 내는 자극적인 행태도 있었다"라고 지적했다.그는 "지금 필요한 것은 감정적인 파괴 행위나, 이를 정치적으로 이용하려는 정치권의 숟가락 얹기가 아니다"라며 "정치권도 이 사태를 정쟁의 도구로 삼지 말고 자중해야 한다"라고 강조했다. "기업이 약속한 재발 방지 대책이 제대로 이행되는지 끝까지 지켜보는 것이 지금 우리에게 필요한 진짜 소비자의 권리"라는 이야기였으나, 자당 역시 스타벅스를 활용한 정치적 메시지를 지속적으로 내는 데 대한 언급은 없었다.당장 김기현 국회의원은 25일 본인의 페이스북에 "나는 내가 마실 커피를 국가가 결정하는 것이 아니라 내가 선택할 자유가 있는 나라에서 살고 싶다!"라며 스타벅스 매장에서 커피를 마시는 인증 사진을 올리기도 했다. 한기호 의원은 22일, 본인의 SNS에 "스타벅스는 앞으로 자유민주주의 지향의 시장경제 신봉자들 아지트가 될 것"이라며 "공권력으로 이렇게 잔인한 권력을 남용하는 모습은 대한민국이 독재시대에 들어섰음을 증명해 보여 주었다"라고 보태기도 했다.심지어 박수영 국민의힘 의원은 극우성향 누리꾼들이 생성형 AI를 통해 합성한 드럼통 모양의 '가짜' 스타벅스 텀블러 사진을 올리며 스타벅스를 옹호했다. 5.18민주화운동에 탱크가 동원된 적 없다는 식의 허위조작정보(가짜뉴스)를 공유하기도 했다. 사실이 아니라는 점이 <한겨레> 보도로 드러나자 뒤늦게 해당 게시물만 삭제하는 촌극이 빚어졌다.이같은 움직임에 대한 비판 목소리도 당 안에서 나오고 있다. 김용태 국회의원은 26일 KBS라디오 <전격시사>에 출연해 "정부 측의 대응도 너무 과한 측면이 있다"라면서도 "한 술 더 나아가서 최근에 저희 국민의힘 안에서도 반대로 스타벅스 커피 인증 릴레이 같은 것들이 있는 것 같은데, 그것도 저는 봤을 때 좀 좋지 못하다"라고 지적했다.김 의원은 "지금 스타벅스 커피 릴레이를 하는 걸 보고도 시민들이 봤을 때는 '과연 정치권이 이거 뭐 하는 것인가' 이런 생각들을 하실 것 같다"라고 강조했다. "(당에서) 지지층 결집을 위해서 계속해서 이런 커피 릴레이를 통해 (지지자들이) 투표장에 가게끔 하려고 하는 것 같다"라면서도 "중도층이라든지 많은 시민들 입장에서 봤을 때는 이 문제를 더 이상 거론하지 않는 측에 조금 더 힘을 실어주지 않을까"라고도 부연했다.