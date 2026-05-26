6.3 지방선거에 출마한 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 지역 환경단체가 제안한 주요 환경 의제에 대해 대부분 동의하며 적극적인 해결을 약속했다. 그러나 '지천댐 백지화'와 '축산 적정 사육두수 설정' 등 핵심 쟁점 두 가지에 대해서는 확연한 시각차를 드러냈다. 충남환경운동연합은 충남도지사 후보들을 대상으로 한 환경정책 질의 결과를 26일 발표했다. 이번 정책질의는 충남 지역의 시급한 환경 현안 총 10개 문항으로 구성됐다. 분석 결과 두 후보는 기후위기 대응과 에너지 전환 등 대다수 과제에 뜻을 같이했으나, 수자원 확보 방식과 축산 규제 정책에서는 의견 차이가 뚜렸했다. 첨예하게 대립한 항목은 '지천댐 건설 백지화' 여부로 박수현 후보는 환경단체의 백지화 제안에 동의했으나 김태흠 후보는 반대 의사를 표명했다. 박 후보는 "과거 방식의 대규모 댐 중심 행정에서 벗어나 수요관리, 하천복원, 수원 다변화, 천변저류지 조성 등 통합적 물관리 대안을 우선 검토해야 한다"며 "용수 수요와 지역 여건, 주민 의견 등을 종합적으로 고려해 합리적으로 판단하겠다"고 밝혔다. 반면 김 후보는 "향후 충남 지역 내 산업용수와 생활용수, 농업용수 수요가 동시에 급증할 가능성이 매우 높다"라며 "특히 반도체, 디스플레이, 석유화학, 철강 등 충남의 주력산업이 안정적으로 운영되기 위해서 물 확보는 빼놓을 수 없는 핵심 인프라"라고 반박했다. '축산 적정 사육두수 설정'에 대해서도 박 후보는 찬성표를 던졌으나, 김 후보는 찬반 확답을 유보한 채 신중론을 펼쳤다. 박 후보는 "양분관리제 도입을 통해 퇴비와 액비가 농경지의 자연 수용능력을 초과하지 않도록 철저히 관리해야 한다"며 "지역별 적정 사육두수를 설정하는 것은 축산업을 위축시키려는 목적이 아니라, 축산농가와 지역 주민이 함께 상생하고 지속가능하게 살아가기 위한 최소한의 안전기준"이라고 찬성 이유를 밝혔다. 이에 대해 김 후보는 "농경지가 수용할 수 있는 양분 한계를 넘어서면 토양과 수질 오염으로 이어질 수 있다는 환경적 우려에는 공감한다"면서도 "다만 충남은 전국 축산 생산량의 15~20%를 책임지는 대한민국 축산업의 중심지인 만큼, 농가에 일방적인 희생만을 강요하는 방식으로 규제가 추진되어서는 안 된다"고 선을 그었다. 최근 충남 지역 최대의 갈등 현안으로 부상한 '호남-수도권 송전선로 건설' 계획에 대해서는 두 후보 모두 '백지화'를 공약에 반영하고 이행하겠다며 한목소리를 냈다. 박수현 후보는 "충남에서 생산하지도, 소비하지도 않는 전력을 수도권에 보내기 위해 충남이 일방적으로 경과지 피해를 떠안는 구조는 에너지 정의와 지역 균형발전 원칙에 완전히 어긋난다"며 "주민 동의 없는 추진 절차는 즉각 중단되어야 하며 호남권·충청권이 함께 참여하는 에너지 수급 대책 논의가 필요하다"고 지적했다. 김태흠 후보 역시 "타 지역 생산 전력을 수도권으로 이송하기 위해 충남을 단순한 전력 수송 통로로 삼는 것은 도민에게 일방적 희생을 강요하는 전형적인 '에너지 불평등'"이라며 "송전선로가 추가 신설되면 극심한 환경 훼손은 물론 토지 이용 제약, 재산권 침해 등 도민의 정주여건 악화와 장기적 사회 갈등이 불가피하다"고 강조했다. 두 쟁점을 제외한 나머지 8개 정책 과제에 대해서는 두 후보 모두 전폭적인 동의 의사를 밝혔다. 양 후보는 ▲석탄화력발전소 조기 폐쇄 추진 ▲당진 제철단지 탈탄소 이행기반 조성 및 정의로운 전환 대책 수립 ▲대산석유화학공단 탈탄소 이행기반 조성 및 정의로운 전환 대책 수립 ▲생활폐기물과 산업폐기물의 발생지 처리 및 공공처리 원칙을 위한 법 개정 추진 ▲LNG보다 재생에너지 확대 유도 ▲난개발 저지와 주민 알권리 보장을 위한 사전고지 조례 제정 등에 뜻을 모았다. 또한, 수많은 환경 피해자가 발생한 지역적 특성을 고려해 천안에 소재한 '석면환경보건센터'를 다수의 피해자가 거주하고 있는 '홍성의료원'으로 이전해야 한다는 제안에도 두 후보 모두 동의했다. 덧붙이는 글 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다. #충남도지사선거 #환경현안 #박수현후보 #김태흠후보 #환경운동연합 구독하기 6.3 지방선거 이전글 김병욱, 국내 최초 판교 기반 ETF 출시 추진... "업종 초월 혁신 포트폴리오" 다음글 "커피 한잔 할 자유 빼앗길 판" 스벅 옹호하며 2번 찍어달라는 장동혁 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기