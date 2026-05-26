신영근

손세희와 이두원(사진, 오른쪽) 홍성군수 후보가 전격적으로 단일화에 합의했다.민주당 손세희와 무소속 이두원 홍성군수 후보가 전격적으로 단일화에 합의했다.두 후보는 26일, 충남도청에서 기자회견을 열고 "민주당 손세희 후보로 단일화하기로 했다"고 발표했다.앞서, 두 후보는 후보 등록 전 단일화를 추진했으나 여론조사 방식과 대승적 양보 등 서로 이견을 보여 단일화가 무산된 바 있다.하지만, 보수 텃밭인 홍성에서 이번 선거에서만큼은 진보 진영의 승리해야 한다는 공감대와 시민들의 단일화 요구에 두 후보가 전격적으로 합의에 이른 것.민주당은 그동안 오랜 민주당 활동을 해오며 진보 진영 인물로 평가받아 온 이두원 후보 양보로 함께 힘을 합쳐 보수 30년 군정을 막겠다는 입장이다.무소속 이두원 후보는 이날 "엄중한 선거 상황에서 보수정권 30년 군정시대를 막기 위해 단일화에 합의했다"라면서 "30년 악순환을 끊어내고 새출발을 해야 한다"며 "홍성군수 손세희, 충남도지사 박수현을 지지해 달라"면서 간곡히 호소했다.손세희 후보도 "이두원 후보와 함께 충남의 중심을 넘어 더 커진 홍성군민의 삶의 질을 높이겠다"며 "우리의 미래를 위해 꼭 투표해 손세희를 선택해 달라"면서 목소리를 높였다.한편, 후보단일화에 합의한 두 후보는 곧바로 홍성전통시장 앞으로 이동해 합동유세에 나서면서 지방선거 승리를 기원했다.