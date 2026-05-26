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26.05.26 10:58최종 업데이트 26.05.26 10:58
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이번 단일화는 지역 시민사회와 민주당 계열 정치조직을 중심으로 지속 제기돼온 ‘범여권 후보 단일화’ 요구 속에서 성사됐다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 또한, 박수현 충남도지사 후보가 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.이은주

6·3 전국동시지방선거를 불과 일주일여 앞두고 홍성군수 선거 최대 변수로 꼽혀온 더불어민주당 손세희 후보와 무소속 이두원 후보 간 단일화가 26일 극적으로 성사됐다.

이로 인해 이번 단일화가 보수 우세 지형으로 평가받아온 홍성군수 선거 판세를 뒤흔들 분수령이 될지 관심이 모이고 있다.

손세희·이두원 두 후보는 이날 충남도청 기자실에서 공동 기자회견을 열고 "정체된 홍성의 변화를 위해 더 큰 결단이 필요하다는 데 뜻을 함께했다"며 손세희 후보를 범여권 단일후보로 최종 결정했다고 공식 발표했다.

특히 이번 단일화는 지역 시민사회와 민주당 계열 정치조직을 중심으로 지속 제기돼온 '범여권 후보 단일화' 요구 속에서 성사됐다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 또한, 박수현 충남도지사 후보의 조정이 역할을 한 것으로 나타났다.

두 후보는 공동선언문을 통해 "이재명 국민주권 정부의 성공은 대한민국의 역사적 분기점"이라며 "그 성공의 토대는 충청남도와 홍성의 지방정부 권력교체에 있다"고 강조했다.

이어 "내란 세력의 적반하장식 발호를 반드시 제압해야 하며, 그 첫걸음은 지방정부 권력교체"라고 말했다.

또 경쟁 후보인 박정주 후보를 겨냥해 "홍성의 판을 바꾸겠다는 박정주 후보는 20여 년 기득권 연장의 당사자라는 측면에서 개혁의 대상일 뿐"이라고 직격했다.

손세희·이두원 두 후보는 이날 충남도청 기자실에서 공동 기자회견을 열고 “정체된 홍성의 변화를 위해 더 큰 결단이 필요하다는 데 뜻을 함께했다”며 손세희 후보를 범여권 단일후보로 최종 결정했다고 공식 발표했다.이은주

양 후보는 홍성의 현 상황에 대해서도 강도 높은 문제의식을 제기했다.

이들은 "홍성군은 20여 년간 민정당 계열 일당의 권력 독점 아래 놓여 있었다"며 "폐쇄적 카르텔 구조 속에서 도청 소재지라는 지리적·행정적 강점에도 불구하고 홍성의 잠재력은 살아나지 못했고 오히려 후퇴했다"고 주장했다.

이어 "홍성읍 공동화, 베드타운으로 전락한 내포신도시, 희망을 잃어가는 농촌의 현실 모두가 구조적 문제의 결과"라며 "근본적 해결은 지방정부 권력교체를 통해서만 가능하다"고 강조했다.

특히 두 후보는 "손세희 단일후보의 당선을 통해 반드시 홍성 지방권력을 교체하겠다"며 강한 정치적 연대를 선언했다.

이와 함께 박수현 충남도지사 후보에 대한 전폭적인 지지도 공식화했다. 두 후보는 "단일화 과정에서 합리적 조정 능력과 지도력을 발휘한 박수현 후보를 적극 지지한다"고 밝혔다.

마지막으로 이들은 "이재명 중앙정부, 박수현 광역정부, 손세희 기초정부의 삼각축 완성이 홍성의 새로운 출발"이라며 "AI 시대를 선도하는 유능한 충남과 새로운 홍성을 만들겠다"고 군민 지지를 호소했다.
덧붙이는 글 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.
#지방선거 #홍성군수 #단일화 #박수현 #손세희

6.3 지방선거
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