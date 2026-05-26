이은주

이번 단일화는 지역 시민사회와 민주당 계열 정치조직을 중심으로 지속 제기돼온 ‘범여권 후보 단일화’ 요구 속에서 성사됐다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 또한, 박수현 충남도지사 후보가 결정적 역할을 한 것으로 알려졌다.6·3 전국동시지방선거를 불과 일주일여 앞두고 홍성군수 선거 최대 변수로 꼽혀온 더불어민주당 손세희 후보와 무소속 이두원 후보 간 단일화가 26일 극적으로 성사됐다.이로 인해 이번 단일화가 보수 우세 지형으로 평가받아온 홍성군수 선거 판세를 뒤흔들 분수령이 될지 관심이 모이고 있다.손세희·이두원 두 후보는 이날 충남도청 기자실에서 공동 기자회견을 열고 "정체된 홍성의 변화를 위해 더 큰 결단이 필요하다는 데 뜻을 함께했다"며 손세희 후보를 범여권 단일후보로 최종 결정했다고 공식 발표했다.특히 이번 단일화는 지역 시민사회와 민주당 계열 정치조직을 중심으로 지속 제기돼온 '범여권 후보 단일화' 요구 속에서 성사됐다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 또한, 박수현 충남도지사 후보의 조정이 역할을 한 것으로 나타났다.두 후보는 공동선언문을 통해 "이재명 국민주권 정부의 성공은 대한민국의 역사적 분기점"이라며 "그 성공의 토대는 충청남도와 홍성의 지방정부 권력교체에 있다"고 강조했다.이어 "내란 세력의 적반하장식 발호를 반드시 제압해야 하며, 그 첫걸음은 지방정부 권력교체"라고 말했다.또 경쟁 후보인 박정주 후보를 겨냥해 "홍성의 판을 바꾸겠다는 박정주 후보는 20여 년 기득권 연장의 당사자라는 측면에서 개혁의 대상일 뿐"이라고 직격했다.