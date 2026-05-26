박란희 후보 페이스북

다정동에서 이강진 더불어민주당 세종시갑지역위원장과 선거운동원들과 함께 유세를 하고 펼치고 있는 박란희 시의원 후보제9회 전국동시지방선거 사전투표(5월 29일~30일)가 3일 앞으로 다가온 가운데, 세종시 제18선거구 다정동에 출마한 더불어민주당 박란희 후보가 현장에서 움직이고 있다.선거운동이 막바지 열기를 더해가면서 박 후보는 다정동 주민들의 주요 생활 동선과 상가 밀집 지역을 집중 공략하고 있다. 현역 시의원이자 준비된 일꾼임을 내세우는 박 후보는 "지혜롭게 일하고 더 큰 성과로 보답하겠다"며 한 표를 호소하는 중이다.박 후보는 세종시민의 발인 공공자전거 '어울링'을 타고 다정동을 누비고 있다. 그는 초선 의원 시절, 어울링 이용자들이 자전거 결함을 즉시 알릴 수 있는 '고장 신고 시스템'과 거치대 '안전 안내판' 도입을 직접 제안하고 관철시킨 장본인이기도 하다.박 후보가 주민들에게 내세우는 과거 성과는 다정동의 지도를 바꾼 '교통 혁신'이다. 박 후보는 초선 임기 동안 ▲대각선 횡단보도 설치 및 신호체계 개선 ▲M버스 도입 및 버스 노선 확충(1005번 오송 연장, 201·272·279·1003번 노선 도입) ▲세종시 최초 마을버스 노선을 확보한 '다정동 순환형 이응버스' 도입 ▲세종시 최초 민관공동재원 투자방식으로 이뤄낸 '가온12단지 후문 인근 회전교차로 설치' 등 주민 숙원이었던 교통 문제를 해결했다고 설명한다.이에 더해 ▲다정동 관내 도시공원 방범용 CCTV 설치 ▲도시바람길 숲길 조성 ▲365일 24시간 돌봄 어린이집 도입 등 안전과 보육 등도 챙겼다.'중단 없는 다정 발전'의 적임자임을 강조하는 박 후보가 이번 선거에서 내세운 향후 최우선 과제는 '청소년 복합문화공간 조성'과 '지역 공공보건의료 강화를 위한 제2보건소 건립 추진'이다. 청년센터와 연계해 시너지를 낼 수 있는 청소년 문화 공간을 확보하고, 공공의료 인프라를 다정동에 확충해 주민들의 삶의 질을 근본적으로 한 단계 더 끌어올리겠다는 구상이다.동시에 박 후보는 '으뜸 다정 5대 분야별 핵심 공약'의 실행 계획도 구체화했다. 주요 내용으로는 ▲활력 넘치는 다정(경제/상권): 골목상권 활성화를 위한 공동상표 개발 및 야간 조도 개선, 주민 공감을 바탕으로 한 B1 단독주택부지 용도변경 제안 ▲함께 돕는 다정(복지/돌봄): 365일 24시간 긴급 보육 및 '다함께 돌봄' 체계 강화 ▲안전하고 편리한 다정(교통/안전): 등하굣길 노란 비상벨 및 카펫 확대, 1003번 정류장 환경 개선 ▲저탄소 녹색 다정(환경/문화): 다정동 둘레길 편익시설 보강, 스마트 분리수거함 설치 등이다.특히 박 후보는 공약의 실천력을 담보하기 위해 매년 '공약 이행 점수표'를 발표하고 미이행 사유까지 투명하게 공개하겠다는 '책임 정치'의 의지를 밝히고 있다.박 후보는 "공약 발표 이후 주민들께서 보내주신 성원과 신뢰를 현장에서 온몸으로 느끼고 있다"며 "말보다 행동으로, 검증된 실력과 확실한 성과를 통해 중단 없는 다정 발전을 반드시 완수하겠다"고 막판 유세의 포부를 밝혔다.한편, 이번 지방선거 사전투표는 오는 5월 29일(금)과 30일(토) 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 사전투표소에서 진행된다.