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김성제 국민의힘 의왕시장 후보(현 시장)가 20일 기자회견을 하고 있다.더불어민주당 경기도당이 김성제 국민의힘 의왕시장 후보를 둘러싼 사이버 여론조작 및 백운밸리 개발 의혹과 관련해 재차 공개 해명을 촉구하고 나섰다. 앞서 관련 의혹을 제기한 민주당 경기도당 성명에 대해 한 시민이 공직선거법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고발장을 제출한 가운데, 민주당이 "익명 뒤에 숨지 말고 김성제 후보가 직접 답하라"며 맞대응에 나선 것이다.민주당 경기도당은 지난 24일 '익명 뒤에 숨지 말고, 김성제 후보와 국민의힘은 의왕시민 앞에 직접 답하십시오'라는 제목의 성명을 발표했다.앞서 민주당 경기도당은 지난 20일 '김성제 의왕시장 후보는 사이버 여론조작·백운밸리 의혹의 몸통인지 시민 앞에 직접 답하라'는 제목의 성명을 통해 김 후보를 둘러싼 의혹을 제기했다.이후 한 시민(고발인 A씨)은 해당 성명이 "왜곡·조작된 내용"이라며 민주당 경기도당 관계자를 공직선거법 위반 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 경기도남부경찰청 수원팔달경찰서에 고발한 것으로 알려졌다.이에 대해 민주당 경기도당은 새 성명에서 "법원 판결문, 경찰 송치결정서, 통화 녹취록 등 객관적 자료에 근거해 김성제 후보 관련 의혹을 제기한 것"이라고 반박했다.경기도당은 "수원지방법원 안양지원은 의왕시 정책소통실장과 지역 언론인이 시민 아이디를 이용해 조직적으로 여론조작을 벌인 사실을 인정하며 각각 벌금 1,000만 원을 선고했고, '죄질이 매우 불량하다'고 판단했다"고 강조했다.민주당 경기도당은 판결문과 수사 자료에 등장하는 표현을 다시 언급하며 김성제 후보 측의 직접 해명을 요구했다.경기도당은 "판결문과 수사 자료 곳곳에는 '시장님께 전달드려주세요', '시장 피드백' 등의 표현까지 등장한다"며 "단순한 정치공세가 아니라 객관적 자료를 토대로 한 문제 제기"라고 주장했다.백운밸리 개발사업과 관련해서도 민주당 경기도당은 "확보한 녹취록에는 사업이행보증금 몰취 언급, 미공개 개발정보 제공 정황, 특정 관계자 지분 논의 등 시민들이 충격적으로 받아들일 만한 내용들이 담겨 있다"고 밝혔다.이어 "국민의힘과 김성제 후보 측은 의혹에 대한 책임 있는 해명보다 익명의 A씨를 통해 '민주당 경기도당 관계자'를 운운하며 법적 겁박에 나서고 있다"며 "이는 시민의 눈과 귀를 가리고 본질을 흐리려는 또 다른 기만행위"라고 비판했다.민주당 경기도당은 성명 말미에서 강경 대응 방침도 밝혔다.경기도당은 "익명 뒤에 숨지 말고, 김성제 후보와 국민의힘은 시민 앞에 당당히 나서서 제기된 의혹에 대해 직접 답하라"며 "공당의 정당한 검증 활동을 위축시키려는 어떠한 겁박에도 굴하지 않겠다"고 밝혔다.또 "불법부당한 어떤 압박에도 '이에는 이, 눈에는 눈'이라는 각오로 끝까지 맞대응할 준비가 돼 있다"고 강조했다.