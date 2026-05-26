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26.05.26 11:06최종 업데이트 26.05.26 11:06
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 여의도역 5번출구 앞에서 출근하는 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다.공동취재사진

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '5·18 탱크데이' 마케팅으로 민주화운동 비하 논란을 빚은 스타벅스 측에 "더 건실하고 존경받는 기업이 되기 위해서는 사회적 책임을 다해야 한다, 갈등을 줄여나가는 것도 기업의 굉장히 중요한 역할이라 주목하고 있다"며 사과와 재발 방지를 강조했다.

정 후보는 26일 오전 서울 영등포구 여의도역 5번출구 앞에서 출근하는 여의도 직장인들과 만나 인사한 뒤 기자들과 만나 "역사의 아픔에 대한 조롱은 사라져야 하는데 그걸 기업이 했기에 이번에 충격인 것"이라고 짚었다. 이어 그는 "이번에 (사과문) 발표가 있다고 하니, 진상규명이 좀 정확하게 이뤄지고 진심어린 사과, 그리고 이후 재발방지 대책 등이 이뤄진다면 시민들이 많은 부분 납득하지 않을까 싶다"고 말했다.

전날(25일) 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 여의도 당사에서 연 중앙선대위 회의에서 여권의 스타벅스 비판에 대해 "지방선거용 인민재판"이라며 "(민주당이) 이번 선거 죽창가의 대상으로 스타벅스를 삼고 있다"고 주장했다.

이에 대해 정 후보는 "이 문제는 시민들의 자발적 항의와 분노에서 시작됐고, 기업에서 이를 정상화하기 위한 조치를 취하는 과정"이라며 "기업에 의해 원인이 제공됐기 때문에 기업이 해결책 내는 과정을 보고 판단을 해도 늦지 않다. 해결책도 나오지 않은 상황에서 이걸 미리 정치 쟁점화하는 건 시민 감수성에 안 맞는다"라고 장 위원장을 비판했다.

현재 스타벅스 불매 운동이 확산하면서 민주당 후보들을 비롯해 정 후보 캠프 내에도 '스타벅스 이용 자제령'이 떨어진 상황이다.

정 후보는 이날 출근길 인사 직전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "(사건이) 발생했을 때 시민 감수성, 역사 감수성 등 감수성이란 게 있지 않나. 캠프 자체적으로 그런 것(사용)을 좀 자제하자라는 의견이었다"며 "이는 기업의 사회적 책임 문제로, 이 문제는 (해당) 기업이 책임 있게 진상을 규명하고 해결책을 내야 된다"고 설명했다.

앞서 스타벅스는 지난 18일 텀블러 판매 광고를 진행하며 홍보용 문구로 '탱크데이' 문구를 넣고, '책상에 탁!'이라는 홍보 문구를 써 민주화 운동을 비하했다는 비판에 직면했다.

과거 본인 SNS에 멸치와 콩을 올려 '멸공 논란' 구설을 빚기도 했던 정용진 신세계그룹 회장은 이날 오전 비슷한 시각 대국민 사과를 발표했다. 그는 "이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족과 광주 시민 여러분, 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"라며 고개를 숙였다.

성동미래일자리주식회사 공방... 정원오 "측근 챙겨주기? 은행 이자보다 못한데"

더불어민주당 정청래 대표와 정원오 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 여의도역 5번 출구 앞에서 출근길 시민들에게 인사하며 지지를 호소하던 중 한 지지자의 사진 촬영 요청에 응하고 있다.공동취재사진

이날 정 후보와 정청래 민주당 총괄상임선대위원장은 출근하는 여의도 직장인들을 향해 고개를 숙이며 "서울시장 정원오"를 외쳤다. 약 30분 간 진행된 출근길 인사 도중 6~7명의 시민들이 정 후보에 다가와 '셀카샷'이나 사인을 요청해 함께 사진을 찍기도 했다. 잦은 유세로 목이 쉰 정 후보는 말로 인사하기보다는, 출근길 시민들에게 주로 양손 '엄지척'을 하거나 고개를 허리까지 숙여 인사하는 모습이었다.

정 선대위원장은 이날 인사 종료 뒤 마이크를 잡고 "오 시장이 시장을 너무 오래 하지 않았나. 그런데 한 것이 무엇이 있나? 오 시장이 서울시장 3번 하면서 잘한 것 하나라도 기억나나. 저는 한강버스, 세빛둥둥섬, GTX 철근 누락 등 이런 것만 생각이 난다"며 "이제는 지긋지긋한 오세훈 시장 시대를 마무리하고 이재명 대통령과 손발을 맞출 수 있는 정원오 서울시장 시대를 열어야 한다"고 강조했다.

이어 기자들 앞에서 선 정 후보 또한 "이재명 정부와 매번 충돌을 일으키는 오세훈 후보가 시장이 된다면 4년 내내 정쟁과 갈등이 일어날 것"이라며 "서울시가 산적해 있는 현안을 풀어야 하는데 풀지 못하고 정쟁의 한복판에 설 것이고, 거기서 발생하는 모든 피해는 결국 시민들의 몫이 될 것"이라며 지지를 호소했다.

한편 정 후보는 성동미래일자리주식회사에 대해 오세훈 후보 측이 '측근 사익 챙겨주기'라고 공세를 편 데 대해 "애초 어르신들 일자리를 만들기 위한 주식회사였고, 성과도 좋아 현재 약 300명 일자리를 창출하고 있다"며 "(측근이라고 하지만) 처음 6년 간은 한 푼도 돌려받지 못하면서도 공익 관점에서 계속 투자를 한 거고, 6년 만에 처음 수익률 배분이 됐다. 이건 연간으로 따지면 2%도 안 되는 것"이라고 말했다.

그는 "연 2%면 은행 이자보다도 못한 건데 도대체 뭐가 (측근 수익) 나눠먹기냐"라며 "그건 투자인 거다. 그럼에도 오 후보 측이 이런 문제제기를 해줘서 좋은 사업에 대해서 홍보할 수 있는 기회를 줘서 감사하다"고 밝혔다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 여의도역 5번출구 앞에서 출근하는 시민들에게 인사하던 중 한 지지자의 서명 요청에 응하고 있다.공동취재사진




#정원오 #서울시장후보 #오세훈 #지방선거 #스타벅스

6.3 지방선거
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