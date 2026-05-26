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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 26일 서울 영등포구 여의도역 5번출구 앞에서 출근하는 시민들에게 인사하며 지지를 호소하고 있다.정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '5·18 탱크데이' 마케팅으로 민주화운동 비하 논란을 빚은 스타벅스 측에 "더 건실하고 존경받는 기업이 되기 위해서는 사회적 책임을 다해야 한다, 갈등을 줄여나가는 것도 기업의 굉장히 중요한 역할이라 주목하고 있다"며 사과와 재발 방지를 강조했다.정 후보는 26일 오전 서울 영등포구 여의도역 5번출구 앞에서 출근하는 여의도 직장인들과 만나 인사한 뒤 기자들과 만나 "역사의 아픔에 대한 조롱은 사라져야 하는데 그걸 기업이 했기에 이번에 충격인 것"이라고 짚었다. 이어 그는 "이번에 (사과문) 발표가 있다고 하니, 진상규명이 좀 정확하게 이뤄지고 진심어린 사과, 그리고 이후 재발방지 대책 등이 이뤄진다면 시민들이 많은 부분 납득하지 않을까 싶다"고 말했다.전날(25일) 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 여의도 당사에서 연 중앙선대위 회의에서 여권의 스타벅스 비판에 대해 "지방선거용 인민재판"이라며 "(민주당이) 이번 선거 죽창가의 대상으로 스타벅스를 삼고 있다"고 주장했다.이에 대해 정 후보는 "이 문제는 시민들의 자발적 항의와 분노에서 시작됐고, 기업에서 이를 정상화하기 위한 조치를 취하는 과정"이라며 "기업에 의해 원인이 제공됐기 때문에 기업이 해결책 내는 과정을 보고 판단을 해도 늦지 않다. 해결책도 나오지 않은 상황에서 이걸 미리 정치 쟁점화하는 건 시민 감수성에 안 맞는다"라고 장 위원장을 비판했다.현재 스타벅스 불매 운동이 확산하면서 민주당 후보들을 비롯해 정 후보 캠프 내에도 '스타벅스 이용 자제령'이 떨어진 상황이다.정 후보는 이날 출근길 인사 직전 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "(사건이) 발생했을 때 시민 감수성, 역사 감수성 등 감수성이란 게 있지 않나. 캠프 자체적으로 그런 것(사용)을 좀 자제하자라는 의견이었다"며 "이는 기업의 사회적 책임 문제로, 이 문제는 (해당) 기업이 책임 있게 진상을 규명하고 해결책을 내야 된다"고 설명했다.앞서 스타벅스는 지난 18일 텀블러 판매 광고를 진행하며 홍보용 문구로 '탱크데이' 문구를 넣고, '책상에 탁!'이라는 홍보 문구를 써 민주화 운동을 비하했다는 비판에 직면했다.과거 본인 SNS에 멸치와 콩을 올려 '멸공 논란' 구설을 빚기도 했던 정용진 신세계그룹 회장은 이날 오전 비슷한 시각 대국민 사과를 발표했다. 그는 "이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18민주화운동 유가족, 박종철 열사 유가족과 광주 시민 여러분, 국민 여러분들께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"라며 고개를 숙였다.